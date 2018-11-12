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Пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание
12 Ноября 2018, 10:20 | Приморье
Сегодня, 12 ноября, пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание движения. Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок. Количество вагонов на маршрутах составит от 4 до 8, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Обо всех изменениях в графике движения можно узнавать на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья».
Напомним, что с 9 ноября три пригородных экспресса, которые курсируют из Владивостока в аэропорт Кневичи, теперь совершают остановку на станции Чайка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: транспорт зимнее расписание
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