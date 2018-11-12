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На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт

12 Ноября 2018, 12:00 | Приморье
Корейская компания готовит технико-экономическое обоснование проекта

На пятом ВЭФ будет презентован проект реконструкции порта Славянка Приморского края. С таким предложением выступил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, открывая бизнес-сессию Первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Мы только начинаем делать первые шаги в сотрудничестве по портовой инфраструктуре. В данный момент компания "Хёндэ Инжиниринг" готовит технико-экономическое обоснование проекта реконструкции порта Славянка. Считаю, что он заслуживает внимания и будет правильно вынести на V ВЭФ презентацию его старта», - заявил Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что Дальний Восток имеет важное значение в корейско-российских отношениях. По итогам 2017 года на долю ДФО пришлось 37,5 процента от общего объёма двусторонней торговли.

«Соседство со странами-лидерами экономического роста, одним из которых является Республика Корея, обязывает нас к принятию нетривиальных решений для привлечения инвестиций, для поддержки наших граждан, для привлечения новых рабочих кадров, для улучшения социальной жизни населения», - добавил он.

Глава комитета экономического сотрудничества по северному направлению господин Квон Ку Хун отметил, что развитие логистики, в том числе морских перевозок сегодня одно из приоритетных для Республики Корея.  

«Пхохан открыл историю индустриализации Кореи. На основе накопленного опыта сегодня мы открываем новый путь развития сотрудничества в северном направлении. Мы хотим, чтобы транссибирская магистраль начиналась здесь, в Пхохане. Здесь есть причалы для перегрузки контейнеров и наш город развивается сегодня как порт для перегрузки контейнеров», - резюмировал господин Квон Ку Хун.

Презентуя логистические возможности Дальнего Востока, вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко отметил, что сегодня на юге Приморья готовится к реализации проект международного транспортного коридора «Приморье-2», который позволит сократить морские перевозки благодаря имеющемуся выходу к железной дороге.

«В этом году был проведен тестовый груз, который показал высокую скорость доставки. Контейнер из порта Пусан дошел до Санкт-Петербурга за 15 дней, вместо о привычных для всех 40 дней пути через Суэцкий канал», - проинформировал заместитель главы Приморья.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: реконструкция  Республика Корея  Славянка  АТР  порт  Козлов 



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