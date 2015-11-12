Во Владивостоке с 2011 года простаивает недострой-невидимка

По мнению регулирующих органов, его в природе не существует

По данным депутата Госдумы РФ Александра ХИНШТЕЙНА, с начала этого года число обманутых дольщиков в России выросло на 18 тыс. семей, или на 20%. На общем фоне этого безутешного роста Приморье добилось серьезных успехов. Однако есть досадные исключения, которые портят картину побед в этой борьбе. Одно из них – ситуация со строительством второй очереди жилого дома по Партизанскому проспекту, 52 во Владивостоке.

Для строительства этого дома помимо бюджетных были привлечены денежные средства нескольких десятков инвесторов – частников и юридических лиц. По нескольким из них были заключены договоры о предоставлении им по окончании строительства дома конкретных квартир и квадратных метров жилья зачетом за выполненные этими лицами услуги.

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» требует обязательной госрегистрации таких договоров. Каким-то образом договоры по жилому объекту, строящемуся с 2007 года, не были зарегистрированы. И это – загадка. Хотя, конечно, есть грешные схемы уклонения от исполнения данного закона. По какой причине интересы, по сути, дольщиков сегодня не отстаивает региональная Инспекция строительного надзора и контроля в области долевого строительства – тоже загадка. Инвесторы, обеспокоенные ведущейся сейчас процедурой банкротства подрядчика и соинвестора строительства – ООО «Дальневосточная горно-строительная компания», исчезновением ООО «Виста», генерировавшей инвестиции в строительство дома, пошли защищать свои «квадратные» интересы по судам, обращаться в прочие государственные органы, чтобы «закрепить» за собой право на квартиры, обещанные им по договорам.

Застройщиком-заказчиком строительства этого объекта является УВД Приморского края, делегировавшее данные функции своему ОКСу, и, как это было подчеркнуто в ответе Прокуратуры Приморского края от 24.12.2012 г. начальнику УВД края Н.Н. АФАНАСЬЕВУ, только застройщик имеет право заключать подобные договоры (на участие в долевом строительстве или иные инвестиционные договоры) и регистрировать их в установленном законом порядке в органе госрегистрации. А именно на «незаконное» привлечение ООО «ДВГСК» денежных средств граждан на строительство МКД по Партизанскому проспекту, 52, II очередь, (и на ООО «Виста», которой «ДВГСК» делегировались полномочия по изысканиям финансирования 50% жилья в этом доме и 100% финансирования паркинга и офисных помещений в нем же) жаловалось УВД края. Вероятно, ошибочно на нескольких сайтах застройщиком называлось ООО «Виста», что могло вводить в заблуждение лиц, не посвященных в «кухню» этого строительства.

Строить этот дом без привлечения заемных средств Управлению УВД края, вероятно, было невозможно. Застройщик имел право расходовать бюджетные средства исключительно на строительство жилья и получал их в объемах далеко недостаточных, чтобы беспроблемно вести полноценное оптимальное строительство, не растягивая его на десяток лет. Кроме того, именно привлечение средств извне изначально было особенностью строительства этого объекта, поскольку проектом в составе объекта предусмотрено строительство полуподземной автопарковки на 120 мест и офисов в нижних этажах, что ни в коем случае не могло быть оплачено бюджетными средствами, как и сам проект, работы над которым были профинансированы «ДВГСК».

Кстати, именно с привлечением внешних инвестиций с расчетом квартирами было построено здание первой очереди по Партизанскому проспекту, 52. И инвесторы второй очереди, в т.ч. пайщики жилого кооператива «Партизанский», участвовавшие в предыдущем строительстве, были уверены, что здесь также все будет честно и благородно.

В частности, упомянутым письмом прокуратуры было отмечено, что ими было заключено инвестиционных договоров в целом на жилую площадь 2534,2 кв. метров из общей площади 13226,5 кв. метров, что составляет около 19%. Хотя цифры требуют уточнения, и договором совместной деятельности предполагалось поделить жилье пропорционально вкладу сторон, как ранее прописывалось в договорах о совместной деятельности по строительству этого дома.

Даже привлечение средств инвесторов и кредиторов оказалось недостаточным, чтобы финансировать работы не останавливая строительства, и в конце 2011 года объект был законсервирован. При этом он не был зарегистрирован застройщиком как недострой по причине «земельного спора». То есть его как бы не существует, хотя его можно и видеть, и пощупать.

Прокуратура в 2012 году не установила ущемления интересов УВД Приморского края, доля которого в жилье по этому объекту в договорах простого товарищества и совместной деятельности с ООО «ДВГСК» и ООО «Виста» определялась сначала в 25%, а затем в 50%.

Однако сегодня позиция Управления УВД по данному объекту изменилась. Оно считает, что «товарищи» по строительству внесли в него вклад всего в 169 млн рублей, что меньше, чем стоит строительство даже одних только офисов и парковок (около 400 млн), и застройщик, по сути, может претендовать на все 100% жилья в этом доме. Общая стоимость объекта на сегодня оценивается примерно в 1,12 млрд рублей при вложенном в строительство, очень грубо, половине миллиарда.

Предполагается, что инвесторы, если на это найдутся деньги в бюджете, могут надеяться на возврат их средств только через суд – года через два (а могут и не надеяться), но погашать договоры инвесторов «квадратами» вместо банкротящегося «товарища» - ДВГСК Управление УВД, которое нельзя обанкротить, не собирается. Свою солидарную ответственность по инвестиционным договорам по этому дому застройщик не признает, хотя она прописывалась в договорах, и считает, что ДВГСК нанесла ему ущерб в сотни миллионов рублей, которые, по идее, надо бы взыскать, невзирая на прежние товарищеские отношения.

Перспективы достройки этого дома, на что необходимо примерно около года, сегодня представляются как туманные. Напомним, в силу особой позиции руководства Управления УВД края, которая разошлась с интересами строителей, уже несколько лет не достраиваются и два панельных дома на ул. Борисенко. В целом же, от этого страдают несколько сот семей, которые давно могли бы справить новоселья в этих домах. В том числе семьи доблестных защитников закона, работающих в системе внутренних дел.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.