В Приморском крае объявлен конкурс на эксплуатанта приобретенного самолета

В Приморье объявлен конкурс на передачу в безвозмездное пользование самолета DHC-6 TwinOtter 400 – первого из двух приобретенных для внутрикраевых пассажирских авиаперевозок.



Об этом сообщил директор КГУАП «Пластун Авиа» Виталий Юшин. По его словам, конкурс был объявлен 10 ноября. Завершение официальной процедуры ожидается к 20 декабря.



В числе требований к будущему эксплуатанту – наличие инженерно-технического персонала, имеющего специальную теоретическую и практическую подготовку к технической эксплуатации самолета DHC-6 Series-400 Twin Otter. А также наличие технической организации с местом основной деятельности в Международном аэропорту Владивосток с сертификатом соответствия на право выполнения оперативного и периодического обслуживания самолета DHC-6.



По договору срок эксплуатации самолета составит 7 лет. Именно на такой период рассчитана программа «Развития транспортного комплекса в Приморском крае», которая сегодня реализуется в регионе. По программе, количество пассажиров, перевезенных местным авиационным сообщением, в Приморье к 2017 году составит 12 тысяч человек в год.



Отметим, первый из двух приобретенных в Приморье самолетов DHC-6 TwinOtter 400 поступил в регион в конце августа, второй – в конце октября.



7 ноября первый из самолетов успешно совершил тестовый полет из Владивостока в поселок Пластун и обратно. Этот полет был выполнен в целях подготовки экипажа DHC-6 по программе подготовки летного состава.



Напомним, на первом этапе планируется выполнение рейсов в Кавалерово, Пластун, Терней, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка. На втором этапе планируется увеличить количество населенных пунктов вдвое: рейсы будут выполняться уже в Ольгинский, Хасанский, Ханкайский, Дальнереченский, Лазовский районы, поселок Восток-2 и другие муниципалитеты.



По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, восстановление краевых авиалиний решает сразу три задачи.



«Во-первых, это просто удобно для жителей, во-вторых, это развитие туризма и, в-третьих, позволит повысить деловую активность, - заявлял ранее Владимир Миклушевский.



При этом цены на билеты за счет дотаций из краевого бюджета останутся доступными для людей. В следующем году, по решению главы региона, сумму субсидий планируется увеличить почти в пять раз – с 80 до 345 миллионов рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.