Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцев призывают заявить о себе
Консультант по коммуникациям и бизнес-тренер Ольга Збарская призвала профессионалов региона активнее участвовать в конкурсе на соискание премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. По ее мнению, именно так можно заявить всему миру о своих достижениях.
Как отметила Ольга Збарская, сто лет назад появилось такое понятие, как «best practice» («лучшая практика» - англ.), обозначающее метод или инструмент, который эффективнее других решает задачу. «Сегодня лучшая практика, или передовой опыт, как его иногда называют в России, - явление многоцелевое, - считает Ольга Витальевна. – Будучи вынесенной из стен предприятия и обнародованной, она продвигает бренд, обучает специалистов в отрасли, вдохновляет на поиск новых идей, формирует лояльность клиентов и сотрудников к компании… Пора вспомнить, что не только солнце начинает свой путь на Востоке, но и, например, конфеты «Птичье молоко» начали свое победное шествие по стране из Владивостока».
Ольга Збарская, которая также является членом редакционного совета портала DV-Reclama.ru, прокомментировала и многолетние партнерские отношения, которые установились между порталом и премией «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: «DV-Reclama уже не первый раз анонсирует и освещает этот региональный конкурс в области развития общественных связей. Такое сотрудничество – это союз двух площадок, которые позволяют дальневосточным пиарщикам рассказать о своем опыте, узнать об опыте коллег, обсудить отраслевые тренды и профессиональные достижения. Мы думаем, что такое взаимодействие также может служить примером лучшей практики, ведь PR не существует без диалога, дружбы и совместного решения интересных задач!»
Подчеркнем, что в 2012 году Ольга Збарская вошла в состав жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Тогда на получение престижной награды по итогам первого тура претендовал 51 проект, общее же число заявок, поступивших в адрес организаторов, составило 57.
В этом году стать участником конкурса можно до 27 декабря. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Участие бесплатное.
Среди номинаций региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» и впервые – «Лучший проект по продвижению культуры и исторического наследия».
Финалисты конкурса станут известны в январе 2014 года. А в феврале состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов премии, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.
Десять лучших работ получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на открытую презентацию в Москве.
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
Издательская компания "Золотой Рог" является информационным партнером региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.
Новости тематики
- Только во Владивостоке можно выпить кофе с ламинарией и морской солью
- Проект "Посмотри на Владивосток" открывает новые номинации
- Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
- Во Владивостоке во время гастрофестиваля можно попробовать печенье из мидий
- "Арт-рынка во Владивостоке нет"
- Сформирован Экспертный совет XIV Бизнес-Премии-2017 Приморского края
- Миллионеры из Приморья поборются за наставников
- Дальневосточный образовательный молодёжный форум "Амур" обрел всероссийский статус
- Владивосток расширяет китайские гастрономические границы
- "Звуки Владивостока" будут представлять Дальний Восток
Новости раздела
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов