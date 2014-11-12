Приморцев призывают заявить о себе

Консультант по коммуникациям и бизнес-тренер Ольга Збарская призвала профессионалов региона активнее участвовать в конкурсе на соискание премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. По ее мнению, именно так можно заявить всему миру о своих достижениях.

Как отметила Ольга Збарская, сто лет назад появилось такое понятие, как «best practice» («лучшая практика» - англ.), обозначающее метод или инструмент, который эффективнее других решает задачу. «Сегодня лучшая практика, или передовой опыт, как его иногда называют в России, - явление многоцелевое, - считает Ольга Витальевна. – Будучи вынесенной из стен предприятия и обнародованной, она продвигает бренд, обучает специалистов в отрасли, вдохновляет на поиск новых идей, формирует лояльность клиентов и сотрудников к компании… Пора вспомнить, что не только солнце начинает свой путь на Востоке, но и, например, конфеты «Птичье молоко» начали свое победное шествие по стране из Владивостока».

Ольга Збарская, которая также является членом редакционного совета портала DV-Reclama.ru, прокомментировала и многолетние партнерские отношения, которые установились между порталом и премией «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: «DV-Reclama уже не первый раз анонсирует и освещает этот региональный конкурс в области развития общественных связей. Такое сотрудничество – это союз двух площадок, которые позволяют дальневосточным пиарщикам рассказать о своем опыте, узнать об опыте коллег, обсудить отраслевые тренды и профессиональные достижения. Мы думаем, что такое взаимодействие также может служить примером лучшей практики, ведь PR не существует без диалога, дружбы и совместного решения интересных задач!»

Подчеркнем, что в 2012 году Ольга Збарская вошла в состав жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Тогда на получение престижной награды по итогам первого тура претендовал 51 проект, общее же число заявок, поступивших в адрес организаторов, составило 57.

В этом году стать участником конкурса можно до 27 декабря. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Участие бесплатное.

Среди номинаций региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» и впервые – «Лучший проект по продвижению культуры и исторического наследия».

Финалисты конкурса станут известны в январе 2014 года. А в феврале состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов премии, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.

Десять лучших работ получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на открытую презентацию в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" является информационным партнером региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.