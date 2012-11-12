Приморская свинина очень хочет в АТР

Производители продовольствия в Приморском крае пока не готовы осваивать иностранные рынки.

Приморские производители продовольствия в последнее время стали активно осваивать рынки соседних стран. Но делать это им приходится самостоятельно, без какой- либо поддержки. Властям нужно сформировать стратегию, экономически выстроенную, которая бы позволила агробизнесу в Приморском крае выйти на внешние рынки с востребованными там продуктами.

«Нам нужен анализ мировых цен, уровня обеспеченности стран различными видами продовольствия и определение ниш, которые мы могли бы занять. Эти вопросы надо изучать. Мы живем рядом с такими странами, которые завозят продукты питания в значительной степени. Но они свой рынок защищают, и войти туда очень сложно. А мы даже не понимаем, как это сделать, как сертифицировать продукцию, какого качества она должна быть», - сказал на заседании совета ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО.

«Михайловский бройлер» не так давно стал постоянным участником всех выставок мясопродукции в Японии. Фактически предприятие своими силами изучает этот рынок, пытаясь найти там свою нишу. А южнокорейский рынок намерены осваивать новые приморские свиноводческие комплексы. У них уже есть предварительные договоренности с корейскими партнерами.

«Это достаточно тонкое дело, - считает Сергей Сидоренко, - в Корее с рынком нужно работать не так, как мы здесь это понимаем и предлагаем потребителям, например, тушу или полутушу. Там востребовано, скажем, ребро свиное с какой-то частью мяса и сала. Именно эту часть они готовы приобретать и обсуждать, в каком виде она может поставляться. Чтобы нам так работать, нужны исследования рынка и это должны быть не разовые случаи, а системная работа».

В то же время вступление России в ВТО открыло для российских предприятий новые возможности на внешнем рынке. Это тот механизм, где много инструментов, процедур, которые позволят нашим компаниям успешно работать. Но проблема в том, что мы не готовы ими пользоваться, отметили эксперты.

«Мы можем уже сейчас создать центр, который исследовал бы то, что касается экономических, правовых, организационных вопросов, - сказал директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир КУЗНЕЦОВ. - Это необходимо потому, что страхов много, а знаний мало. А на самом деле у ВТО есть механизм урегулирования споров и страны-участницы рынка обращаются к этому механизму. Важнейшая проблема дня - подготовка кадров для этой работы. У нас фактически нет людей, которые владеют этим инструментарием. Мы готовы организовать магистерские программы и приглашать для работы в них экспертов и специалистов, которые уже давно этим занимаются. Это будет очень интересно и полезно».

Пока возможности исследования рынка только обсуждаются, но уже ясно, что одним из наиболее перспективных экспортных продуктов на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, очевидно, станет мясо свинины. Но ситуация в свиноводческой отрасли страны сейчас складывается такая, какая была в мясном птицеводстве лет 7-8 тому назад. Тогда рынок был насыщен импортной продукцией. Но благодаря тому, что за несколько лет на территории России были созданы десятки крупнейших птицефабрик, работающих по самым современным технологиям, сегодня наполнение рынка собственной продукцией мяса птицы достаточно велико. Теперь такой же проект должен быть и в свиноводстве. В масштабах России эта работа уже активно идет, и объемы ввоза свинины в страну сократились существенно. А вот Дальний Восток пока отстает.

Правда, на днях Владивосток и Хабаровск посетили руководители группы компаний «Черкизово» - одного из крупнейших производителей мяса у нас в стране. Эти потенциальные инвесторы, по их словам, готовы финансировать проект с объемом производства и ежегодного забоя до 1 млн свиней. Им интересен наш регион как «восточные ворота страны», через которые они смогут выйти на рынки соседних стран, где «очень любят свинину». Они хоть и считают себя патриотами, но не скрывают, что 7 млн человек, живущих на Дальнем Востоке России, им не очень интересны. А вот рынок территорий рядом с Приморским краем, где проживают почти 400 млн человек - другое дело. И они готовы создать здесь большое производство, чтобы начать поставлять туда более дешевое и качественное мясо, чем то, которым их кормят сейчас Канада и Америка.

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог".