Рыбопромышленные предприятия Приморья выловили 619,2 тысячи тонн биоресурсов

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ZRPRESS.

Как рассказали в управлении рыбного хозяйства Приморского края, отмечено наращивание уловов по таким объемам промысла как минтай (на 4,7 процентов), камбала (на 38,1 процента), макрурус (на 48 процентов), бычки (на 17 процентов), краб опилио (на 11 процентов), краб красный на (20,9 процентов), краб ангулятус (на 24 процента), трубач (на 18,5 процентов), морской еж - серый (на 2 процента), сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Согласно официальной статистической информации Приморскстата, за 9 месяцев текущего года оборот организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством, составил 16809 миллионов рублей, отгружено товаров собственного производства на сумму 16 480,5 миллионов рублей, по виду деятельности «переработка и консервирование рыбопродуктов» - на 4437 миллионов рублей.