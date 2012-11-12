В Приморье эйчары готовы стать бизнес-партнерами

Еще лет пять назад на дискуссионных площадках менеджеры по персоналу, руководители и собственники бизнеса рассуждали о том, нужен ли в компаниях специалист по работе с персоналом. Сегодня в его необходимости для компаний уже никто не сомневается.

Теперь дискуссия разворачивается вокруг того, какие функции HR-специалист должен выполнять в компаниях. Одни считают, что менеджер по персоналу должен обслуживать бизнес, другие настаивают на том, что эйчар – это стратег и бизнес-партнер.

Об этом шла речь на HR-форуме Дальнего Востока, который прошел во Владивостоке по инициативе кадрового холдинга АНКОР.

Начался форум с обсуждения той ситуации, которая есть сегодня на рынке труда. Ее представил собравшимся директор холдинга АНКОР по России Сергей ГАДЕЦКИЙ. Среди общих тенденций рынка труда он отметил несоответствие системы образования структуре экономики. «Вузы выпускают не тех, кто нужен бизнесу, - считает эксперт. – В итоге компании много времени и сил тратят на то, чтобы переквалифицировать и обучить персонал».

Отметил он и значительные изменения, которые происходят сегодня на Дальнем Востоке. И хотя пока они мало влияют на экономическое состояние – миграционный поток с Дальнего Востока пока сохраняется, но в будущем, если изменения будут идти теми же темпами, ситуация изменится. Тем более, что, по мнению Сергея Гадецкого, Москва сегодня становится все менее пригодной для жизни. Поэтому в целом по России все ярче становится тенденция переезда специалистов в другие города в центре России. Особенно популярны сегодня Санкт-Петербург и Краснодар.

За последнее время значительно изменилась и структура ожиданий кандидатов - HR-специалистам приходится работать с пассивным кандидатским полем. Также влияет на рынок труда выход в регион крупных международных компаний: это повысило востребованность персонала высокой квалификации.

В этих условиях бизнес испытывает все большую потребность в HR-специалистах, которые могут привлекать и удерживать качественный персонал. Эту тенденцию доказывает исследование, проведенное компанией HeadHunter.

«С начала года количество вакансий в сфере управления персоналом увеличилось в три раза, - говорит Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор дальневосточного филиала компании HeadHunter. - Значительно больше стало и резюме в данной сфере, что говорит об активном развитии этого направления деятельности. Топ-5 - это традиционно продажи, банковский сектор, маркетинг и реклама, логистика и бухгалтерия. Эйчарам не хватает буквально несколько процентов для попадания в топ-5».

По словам Ксении Нестеренко, большинство работодателей готовы рассматривать на позицию управленца по персоналу преимущественно женщин, с опытом от 1 года до трех лет, с высшим образованием. Заработная плата в среднем колеблется от 20 до 60 тысяч рублей, в зависимости от функционала, который специалист будет выполнять. В требованиях к соискателю работодатели чаще всего указывают владение методиками оценки, адаптации и обучения персонала. Неотъемлемая функция эйчар-специалиста – это кадровое делопроизводство.

За последнее время появился и целый ряд новых требований. Среди них Ксения Нестеренко отмечает желание взять на работу эйчар-маркетолога (эйчар-специалист должен осуществлять в компании и маркетинговые функции), все чаще именно на эйчар возлагаются функции внутренних коммуникаций, эйчар-брендинга и интернет-рекрутмента. Кроме этого, участился запрос на эйчар-директоров, которые сами создадут себе команду и будут работать со всеми категориями персонала.

По поводу функций HR-менеджера в компаниях разгорелась наиболее жаркая дискуссия.

«Самая большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что в бизнес-школах не учат технологиям HR, - считает Сергей Гадецкий. – Управленцы довольно хорошо знают финансовые инструменты, маркетинговые, а по людям решения очень часто принимают чисто интуитивно. И пока бизнес не поймет суть HR-инструментов, руководитель службы персонала вряд ли займет место бизнес-партнера. Пока же в основном специалисты по работе с персоналом в компаниях выполняют сервисные функции».

Этот тезис подтвердили и сами менеджеры по персоналу. «Задача нашей эйчар-службы заключается в первую очередь в том, чтобы своевременно подобрать сотрудников, адаптировать их и создать такие условия, чтобы персонал из компании не уходил, а работал долго и плодотворно, - считает Лариса НОВИКОВА, менеджер по подбору персонала компании «Хабаровская фармация». Все чаще, по словам Ларисы Новиковой, владельцы бизнеса требуют от эйчаров конкретных цифр: «Сегодня руководителям бизнеса уже мало знать о том, что корпоративный праздник повысит лояльность персонала, они хотят видеть это в конкретных цифрах. Поэтому учимся разговаривать на языке бизнеса».

Другой вариант работы руководителей бизнеса и HR-подразделения представила коллегам Наталья ВДОВЕНКО, руководитель группы по работе с персоналом Приморского филиала ОАО «Вымпелком» (ТМ «Билайн», «НТК»). «Мы выступаем организаторами и координаторами нескольких проектов в компании, но наша позиция такова: мы делаем только то, что нужно бизнесу, - говорит эксперт. – Очень часто проблема заключается в том, что эйчары становятся заинтересованными в реализации какого-то проекта и руководители начинают считать их ответственными и за проект, и за полученный результат. Мы стараемся уйти от этого, разделяя ответственность с руководителями бизнеса».

По мнению Анны КРАСНОЯРОВОЙ, HR-директора компании «Сименс-Финанс», роль эйчара в компании связана в первую очередь с жизненным циклом организации.

«Когда бизнес идет довольно активно, в компании в первую очередь нужен человек, который создаст систему отбора, обучения, адаптации персонала для поддержки текущих задач. На следующем этапе развития компании эйчар может стать лидером изменений – его роль будет востребована тогда, когда эти изменения назревают. Стратегией компания начинает заниматься в период расцвета и стабильности. И именно на этой стадии задумываются над стратегическим партнерством с эйчаром. На мой взгляд, та роль, которую играет эйчар в компании, зависит не только от компетенций эйчара, но и, в первую очередь, от того, что нужно на данном этапе развития компании».

Расставить все точки над i специалистам по работе с человеческими ресурсами и руководителям бизнеса помогла практическая часть форума, в ходе которой эйчарам и директорам компаний был предложен конструктор решений. Каждая из команд решала предложенную бизнес-задачу исходя из собственных знаний и умений. Итог оказался весьма интересным – представители бизнеса и эйчары могут разговаривать на одном языке. Теперь дело осталось за малым – перенести полученный в игровой форме опыт в реальную жизнь.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.