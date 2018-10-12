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Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
Представители крупного бизнеса из центральной части Россия, США, Китая, Японии, Нидерландов и Кореи прибудут во Владивосток, чтобы поделиться опытом с приморскими предпринимателями на Русско-Азиатской бизнес-школе «РОСТ». Мероприятие пройдет 23-24 октября на кампусе ДВФУ.
Обучение для руководителей и собственников предприятий, маркетологов и HR-специалистов будет вестись по пяти основным образовательным блокам: продажи и маркетинг, стратегия и бизнес-процессы, команда и персонал, финансы и новые технологии.
– В своем докладе «Притягательность вожака. Как стать лидером, за которым пойдут» я поделюсь нюансами построения эффективной команды, – объясняет спикер из Москвы, основатель международных компаний «Персональное решение» и «Логомашина», предприниматель года по версии «Ernst &Young» Денис Решанов. – Я считаю, что успех любой компании начинается с личности самого предпринимателя, расскажу, как оценить профессиональные качества управленца, понять свои плюсы и минусы, научу видеть в людях необходимые компетенции. Говорят, что одной идеи достаточно, чтобы повернуть жизнь на 180 градусов, – у меня масса таких идей.
Также среди спикеров: Джин Сяомин (генеральный директор Kingston), Андрей Леушев (президента FARZOOM), Sascha Stokic (директора Subway Европа), Эдвард Рэй (основатель HAVANA Trading company, САН-ДИЕГО) , Бо Джи (спикер TEDx, эксперт и адвокат торговли ЕС-Китай, советник в Высшей школе бизнеса Чунг-Конг (CKGSB), Евгений Ломизе (директор по стратегическому развитию Яндекс), Павел Ковшаров (основатель и генеральный директор Zамания и KidZRock Cafe), Анна Цфасман (основатель и генеральный директор сети кофеен «Даблби»), Александр Ерохин (бизнес-эксперт, предприниматель, автор книги «Идеальная продажа», управляющий партнер компании Salecraft), Ольга Еремеева (Экс CEO Pandora, бизнес-консультант),Наталья Толстая (директор Амплуа, основатель hrBAZAAR), Ирик Рафиков (директор и владелец ГК «Реальный Капитал») и другие.
Впервые, участники бизнес-школы смогут приобрести уникальные дополнительные услуги в рамках Золотого билета. Среди них: членство в закрытом Клубе предпринимателей в течение полугода; дополнительные обучающие онлайн-сессии с разбором конкретных бизнес-задач; чек-листы от спикеров; задания на внедрение инструментов развития вашего бизнеса с последующим сопровождением в течение года от экспертов и спикеров школы; индивидуальный ассессмент по компетенциям и рекомендации по их развитию.
Узнать программу Школы, а также приобрести билет можно на сайте https://asiarost.com
Организаторами Бизнес-школы «РОСТ» выступили – РМОО «Клуб молодых предпринимателей» совместно с Приморским отделением «ОПОРА РОССИИ» и Дальневосточным Федеральным университетом при поддержке администрации Приморского края. Генеральные партнеры мероприятия – Группа компаний «Эталон» и компания SUBWAY.
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