Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока

В ноябре во Владивосток прилетят специалисты крупных инвестиционных компаний Японии для того, чтобы понять и изучить реалии

Об этом стало известно в ходе встречи 10 октября главы приморской столицы Виталия Веркеенко с генеральным директором японской компании «Хоккайдо корпорэйшн» Тэмма Юкио. Глава Владивостока предложил инвесторам к реализации следующие проекты: создание городского парковочного комплекса, реконструкцию парка Минного городка и строительство легкого метро. В ходе встречи обсуждалось и открытие тепличного комплекса, такие уже построены японскими инвесторами в Хабаровске и Якутии, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«У нас уже есть опыт работы в России, и мы думаем над тем, какие проекты стоило бы реализовать во Владивостоке, при этом, чтобы они стали взаимовыгодными для обеих сторон. Например, перенести из соседних регионов успешный опыт по созданию тепличного комплекса, – рассказал главе города Тэмма Юкио. – При этом комплекс может включать в себя как производство, так и обработку продукции, в частности овощей, на экспорт в Японию. Для нас это представляет большой интерес, потому что мы получили субсидии правительства на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства».

«Я ценю вас как человека и хорошего руководителя. Мы приветствуем проекты сельского хозяйства. На эти виды деятельности, к слову, распространяются преференции Территории опережающего развития и Свободного порта Владивостока, – сказал Виталий Веркеенко. – Выращивать экологически чистые овощи – хорошая идея, перерабатывать – тоже хорошо, но отправлять нашу продукцию на экспорт – давайте здесь подробно обсудим и подумаем над этой частью проекта. Потому что в первую очередь необходимо удовлетворить внутренний спрос».

Гендиректор «Хоккайдо корпорэйшн» согласился с главой города.

«На встрече в рамках Восточного экономического форума мы обсуждали создание во Владивостоке инновационного парковочного комплекса. Эта тема для нашего города крайне актуальна. В Японии существует приложение, при помощи которого в онлайн-режиме можно понять, есть ли свободные места на парковке и через это приложение можно их оплачивать. Уверен, специалисты вашей страны в этом деле – настоящие профессионалы, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Во Владивостоке можно построить передовые подземные, надземные многоуровневые парковки. Уже разработана улично-дорожная сеть, подразумевающая 3 тысячи парковочных мест в центре города. Также определены шесть мест для строительства парковок в среднем по 250 мест. Готов и пакет правовых документов, и, что важно, – администрация готова заключить концессионное соглашение на строительство парковок. Мы хотим строить Владивосток – город для людей, а не для машин».

Тэмма Юкио согласился с озвученной парадигмой и сказал, что в ноябре во Владивосток прилетят специалисты крупных инвестиционных компаний Японии для того, чтобы понять и изучить реалии с парковочными местами.

«Мы будем ждать приезда экспертов, в ноябре будет создана совместная рабочая группа, чтобы работа в этом направлении имела более содержательный характер», – отметил Виталий Веркеенко.

Также в ходе встречи стороны обсудили трансформацию территории парка Минного городка и создание в городе легкого метра. Глава Владивостока подчеркнул, что при участии инвесторов эти проекты могут быть успешно осуществимы, а формат сотрудничества с мэрией – наиболее выгодный для бизнеса на основе частного-муниципального партнерства.

Напомним, информация об успешных проектах «Хоккайдо Корпорейшн» прозвучала из уст премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 12 сентября. Также он отметил успешный опыт сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке, в том числе во Владивостоке. Синдзо Абэ привел в пример пилотный проект установки адаптивных светофоров и открытие медицинского центра «Хокуто» в приморской столице.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко сказал, что именно приморская столица намерена стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества.

«В последние годы сотрудничество между нашими странами активно развивается, и Владивосток играет в этом одну из ключевых ролей. Японская организация по развитию внешней торговли Jetro рассматривает возможность открытия здесь третьего в России представительства. Японский бизнес заинтересован в реализации масштабных проектов во Владивостоке. Надеюсь, что это только начало большого совместного пути. Но в чем я уверен – именно Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Глава города уверен, что Владивосток – наиболее удобная и перспективная локация для реализации российско-японских проектов.

«Владивосток с Японией связывает не только географическая близость, но и исторически сложившиеся тесные связи. Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов, возможности специального административного района на острове Русский, упрощенный визовый режим позволяют быстро и эффективно реализовывать совместные проекты в столице Приморья. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации ваших проектов», – заявил глава города.

С начала года Виталий Веркеенко провел свыше 20 международных встреч с потенциальными инвесторами. По мнению главы города миссия Владивостока – быть центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анастасия Котлярова (фото)