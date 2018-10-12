Владельцы стройтехники, присоединяйтесь!

Компания "Тяни-Копай.рф" объявила о бесплатном подключении к своему Сервису всех владельцев строительной техники. Этот интернет – агрегатор предлагает зарегистрироваться на своем сайте всех желающих сдать в аренду ту или иную единицу строительной техники.

Это позволит получать заявки от потенциальных клиентов в ту самую минуту, как только запросы появляются в сети.

Принцип работы сервиса предельно прост. Строители, как только понадобился, к примеру, экскаватор, заходят на сайт тяни-копай.рф. Там они оставляют заявку, с указанием сроков, и техническими параметрами. Тут же эта заявка автоматически пересылается всем владельцам такого экскаватора, зарегистрированным на сайте. А дальше между ними проводится аукцион. Три лучших предложения по цене, или другим заданным параметрам, поступают заказчику. «Тяни-Копай.рф» обещает, что в перспективе аукцион займет не более получаса.