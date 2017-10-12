Приморье пойдет по соседям

Зимой на прилавках местных магазинов будут представлены овощи из Китая, Хабаровска и Сахалина

С момента принятия Россией продовольственного эмбарго прошло уже больше двух лет, но приморские аграрии до сих пор не смогли наладить достаточное производство овощей для удовлетворения круглогодичного местного спроса. Как отмечают представитель крупных продовольственных сетей, в Приморье местные производители поставляют овощи только в летнее-осенний сезон, что связано со слабым развитием в крае тепличных хозяйств: себестоимость огурцов и помидоров из приморских теплиц слишком высока.

Даже в Хабаровском крае и Сахалинской области дела в этом плане идут лучше. К примеру, сеть гипермаркетов «Самбери» планирует импортировать овощную и прочую сельхозпродукцию в Приморье именно из этих регионов.

- К сожалению, овощи, выращенные в открытом грунте, носят только сезонный характер, - прокомментировали в пресс-службе «Самбери». - Качеством товаров производителей в Приморском крае мы довольны, но этого мало для плодотворного сотрудничества. Поставщики не имеют дополнительных производственных мощностей в виде цехов для предпродажной подготовки товара, нет специальных складов для круглогодичного хранения, поставщики не работают с документами, и их пугают налоги. Им достаточно продать урожай на рынок без специально установленной документации.

Не Китаем единым

Достаточно велик риск, что урожая сезонных овощей местного производства не хватит, поскольку в этом году в Уссурийске было крупное наводнение. Однако это не значит, что зимой приморцы будут питаться только овощами из Китая.

- В Хабаровском крае активно развивается тепличное производство овощей, поставщики выходят на новый уровень культуры продажи, - отметили в «Самбери». - Также плотно сотрудничаем с поставщиками овощей из Сахалинской области. У двух этих производителей есть возможность круглогодичного хранения продукции. Поэтому на полках наших магазинов в Приморье можно будет увидеть овощи не только из Китая и других стран, но и местных регионов.

На местных производителей в Приморье лучше всего «заточены» придомовые магазины, а не супермаркеты с торговой площадью более 1000 квадратных метров, считает генеральный директор сети продуктовых супермаркетов «ВЛ-Март» группы компаний «В-Лазер» Сергей МИТРОФАНОВ. По его словам, местным производителям необходимо повышать дисциплину поставок.

- Кроме того, «ВЛ-Март» всегда позиционировал себя как сеть магазинов для нижнего сегмента среднего класса, то есть наш уровень цен долгое время никак нельзя было назвать низким, - добавил Митрофанов. - Это тоже влияло на отношения с региональными товаропроизводителями, поскольку ассортиментная линейка импортных продуктов некитайского производства у нас была шире, чем в других супермаркетах. И к чему мы пришли? К падению платежеспособного спроса и уменьшению среднего чека. Пришлось корректировать свой подход и поворачиваться лицом к местному производителю. И если раньше мы регулярно покупали курятину и яйцо у приморских производителей, а также в Амурской области, покупали молочную продукцию, «кондитерку», конфеты, диетические коктейли из Комсомольска, свежее мясо, рыбу и сезонные овощи местного производства (Приморье, Хабаровский край), то теперь вы можете видеть в линейке гипермаркета «ВЛ-Март» и мягкие сыры, и тушки перепелов, и много чего еще. По мере того, как покупатели будут привыкать к товарам местных производителей, а местные производители повышать дисциплину поставок, мы будем расширять их присутствие на полках.

Тонкости фермерской поставки

Местные производители бывают весьма и весьма проблемными, согласен директор ГК «В-Лазер». Так, до сих пор не утратила актуальности проблема с «нетоварным» видом упаковки таких товаров.

- Речь идет не только о дисциплине сроков поставок, размеров партий, выдерживании ассортимента и качестве продуктов, но и об имманентных недостатках малого бизнеса для продуктовых сетей, закупающих продукты у местных фермеров и рыбаков, - добавил Митрофанов. - Чаще всего – это фактуры без НДС, что автоматически дает +18% к цене, то есть даже при невысокой фермерской цене получается «увесистый» ценник. Другая беда – упаковка, можно долго на эту тему говорить, но проблема будет решаться эволюционно не один год. Бывает и так, что местный производитель сдает весь товар посреднику, а посредник предлагает рыбу или фрукты за наличные деньги. А где я их возьму, если существуют правила инкассации? Не последнюю роль играет также сертификация каждой партии товара, наличие штрих-кода и другие «мелочи», которые местные производители не всегда в силах обеспечить. Проблем много, и тем не менее доля местного производителя на наших полках растет, и мы надеемся на ускорение этого процесса.

Если овощи от приморского производителя – удовольствие сезонное, то с другой продукцией сельскохозяйственного производства дела налажены лучше: покупатель доверяет местному молоку и мясу.

- Безусловно, нам интересно сотрудничество с местными производителями и фермерами, - рассказали в пресс-службе «Самбери». - Клиент любит и доверяет локальным поставщикам. Поэтому на полках наших магазинов выделяем приоритетное место для товаров местного производства. В любом городе, где расположен наш магазин, потребители могут найти продукцию регионального поставщика: овощи и фрукты (зелень, картофель, капуста, морковь, лук, свекла, перцы, соленья, помидоры, огурцы, арбузы), молочная продукция (молоко, сметана, творог, кефир, йогурты), мясо (свинина, индейка, курица, говядина), рыба (горбуша, корюшка, навага, сельдь). Если говорить о такой особенной и чувствительной категории, как сырная продукция, то мы также закрыли потребность. Привезли сыры из Белоруссии, Швейцарии и Аргентины, расширился ассортимент также у местных фермеров и производителей.

Мяса будет еще больше

Производители мяса птицы в Приморье переплюнули свои прошлогодние показатели, что связано с модернизацией крупнейшего производства «Дальневосточная птица» (в прошлом «Михайловский бройлер»). Как ранее заявляли руководители компании, в «Дальневосточной птице» намерены побить рекорды производства советских времен и не только удовлетворить спрос на мясо птицы со стороны местного населения, но и наладить экспорт в Китай и Корею, а также совместное производство с Японией.

За границу уверенно смотрит и другой местный производитель. К примеру, компания «Ратимир» совместно с «Мираторгом» уже получили доступ на рынок Японии.

С тем, что производители колбасной продукции в Приморье очень сильные, согласен президент «Ассоциации мясоперерабатывающих предприятий Приморского края» Павел КИТАЕВ. По его словам, продукция местных игроков не испытывает сильной конкуренции со стороны привозных колбасных изделий – их на рынке Приморья не так уж много, а вот доля приморских колбас на рынке всего Дальнего Востока составляет 50%. Кроме того, по словам Китаева, введение эмбарго способствовало развитию в крае производства свинины. Говядины, к сожалению, до сих пор нет.

«Несмотря на то что свиноводство в Приморье развивается и перспектива экспорта такого мяса за границу в крупных количествах стала весьма реалистичной, все же увеличивается и стоимость конечной продукции, потому что новое время требует от местного производителя нового подхода к качеству товара. Мы знаем уже, что некоторым приморским компаниям именно в силу низкого качества свинины не удалось экспортировать ее в Китай, где требования к качеству очень высоки. Тем не менее спрос и платежеспособность местного населения в Приморье не растет: люди не могут позволить себе покупать столько же мяса, сколько до 2014 года», - говорит Китаев.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.