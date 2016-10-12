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В поисках норматива

12 Октября 2016, 16:20 | Приморье

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на первом заседании 6 октября рассмотрел инициированный Минстроем законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ», говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, члены комитета вынесли положительное заключение по законопроекту и вынесли его на рассмотрение депутатами в первом чтении.

Проект федерального закона наделяет органы Госжилинспекций полномочиями по проверке законности установки норматива потребления ресурсов. Кроме того, он дает возможность любому потребителю обратиться в жилинспекцию с требованием проверки норматива на соответствие его размера регламенту, утвержденному правительством.

«С 1 января 2017 года расходы ресурсов на общедомовые нужды будут включены в жилищные услуги и ограничены нормативом. И каждого потребителя волнует - каким будет этот норматив. Анализируя практику в различных субъектах, мы увидели существенную разницу в величине установленных регионами нормативов: даже в соседних городах с одинаковым климатом они могут отличаться на 50% и более. При этом не был установлен орган, имеющий право проверить законность установки норматива. Предлагаемый законопроект этот пробел устраняет и позволяет сделать контроль за корректностью начислений понятным и прозрачным»,- прокомментировал замглавы Минстроя Андрей ЧИБИС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: жилищный кодекс  Минстрой 



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