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Дороги уже не ужасные?
Регионы Дальнего Востока получили достаточное инфраструктурное развитие, чтобы совершить прорыв в инвестиционной привлекательности. Такое мнение высказал генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей НИКИТИН, выступая на сессии по инвестпривлекательности на ВЭФе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Заканчивается миф о специфических инфраструктурных ограничениях Дальнего Востока. Как показывают результаты рейтинга (составляется АСИ), за последние годы была проведена большая работа и по некоторым именно инфраструктурным параметрам результаты сопоставимы со средними результатами по стране», - сказал Никитин.
В качестве примера он привел Хабаровский край и Амурскую область, где доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, практически в два раза выше, чем в среднем по России.
«Приближается к среднероссийской и оценка доступности трудовых ресурсов в Еврейской автономной, Амурской, Магаданской областях. В Приморском, Хабаровском краях, Якутии она также практически не отличается от среднероссийских значений. Удовлетворенность мерами поддержки равна тем параметрам, которые есть в среднем по стране. Это говорит о том, что инвестиционный климат на Дальнем Востоке не столько зависит от инфраструктурных ограничений, сколько от усилий органов власти», - пояснил глава АСИ.
По данным агентства, все регионы Дальнего Востока уже сформировали необходимую инфраструктуру для привлечения инвесторов. «Теперь важной задачей является повышение качества работы созданных институтов по привлечению инвестиций, эффективное взаимодействие с федеральными органами развития», - считает Никитин.
По данным последнего опубликованного рейтинга АСИ, ни один из регионов Дальнего Востока пока не вошел в первую двадцатку, прорыв совершила лишь Еврейская автономная область: регион поднялся на 26 место. Однако многие субъекты ДФО продвинулись в решении проблем бизнес-привлекательности и значительно улучшили отдельные показатели. Так, Амурская область сократила до 84 дней средний срок согласования и подключения к электросетям, в Сахалинской области получение разрешения на строительство занимает 100 дней, Магаданская область за год сократила срок на регистрацию юридических лиц с 15 до 10 дней.
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