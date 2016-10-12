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14 октября - Всемирный день стандартов
Ежегодно с 1970 года 14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов, праздник, призванный обратить внимание людей на важность деятельности, связанной с созданием единых стандартов, и отдать заслуженную дань уважения совместным усилиям десятков тысяч специалистов, посвятивших свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.
Этот праздник проводится по инициативе трех международных организаций: Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК) и Международного союза электросвязи (МСЭ). Традиционно главы этих трех международных организаций выступают с совместным посланием, в котором говорится о значении стандартизации в свете девиза Всемирного дня стандартов, который принимается каждый год.
Девиз Всемирного дня стандартов в 2016 году: «Меньше потерь - лучше результаты. Стандарты повышают эффективность». Под этим девизом предполагается решать вопросы по применению международных стандартов, что позволит оптимизировать внутренние ресурсы предприятий и организаций, создавать и применять инновационные технологии с целью повышения эффективности управления и производства. Вопросы оптимизации особо актуальны в период неустойчивости финансовых рынков, а также в связи с необходимостью экономии природных ресурсов и сокращения потерь.
Во всех международных организациях по вопросам стандартизации Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Росстандарт.
Путь, пройденный отечественной стандартизацией, является свидетельством важности ее роли в решении ключевых социально-экономических задач России. Выполнение требований государственных стандартов стало одним из главных условий высокого качества продукции.
Сегодня основу всероссийского ведомства - Росстандарт - составляют территориальные органы стандартизации и метрологии. Объединение этих двух сфер деятельности оправдано и закономерно, ведь стандартизация и метрология всегда существовали вместе. Слово «стандарт» означает эталон, образец, мерило, так что метрологические меры – это тоже стандарты. Испокон веков стандартизация рассматривается как нормативная база метрологии, а та, в свою очередь, является базой соблюдения стандартов и контроля качества.
Территориальный орган Росстандарта в Приморском крае - ФБУ «Приморский ЦСМ», начиная свою деятельность с 1924 года как палата мер и весов в Дальневосточном регионе, меняло названия и функции, подчиненность, масштабы работ, структуру и численность, но метрология и стандартизация оставались основными сферами деятельности.
Поздравляем всех специалистов, отдающих свой талант, знания и опыт делу стандартизации, со Всемирным днем стандартов, всех, кто работает в области технического регулирования и стандартизации, желаем новых успехов и достижений в своей деятельности.
Ю. П. БЕЛКИН, и.о. директора ФБУ «Приморский ЦСМ».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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