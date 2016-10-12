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"Вторая жизнь" - теперь по программе лизинга

12 Октября 2016, 09:00 | Приморье

С компонентами Siemens модернизация оборудования становится более доступной

 

Оборудование и техника уже устарели, а вашей компании нужно выйти на новые рынки или справиться с растущими заказами? Наверняка каждому руководителю знакома ситуация, когда модернизация нужна срочно, но ресурсов на это нет. Зато теперь есть решение: ООО "Сименс" и ООО "Сименс Финанс" дали старт специальной акции. Если в проекте задействованы компоненты Siemens, реализовать его поможет лизинг от "Сименс Финанс" по сниженным ставкам и на длительный срок, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".


 

Программа актуальна для компаний производственного сектора, энергетики и здравоохранения. Ориентируясь на потребности клиента, "Сименс Финанс" может предложить как низкий аванс (от 10%), так и длительный срок (до 7 лет). Финансирование без ограничений по объему инвестиций делает ещё более очевидными преимущества акции: модернизация "под ключ" с помощью команды квалифицированных экспертов по технологиям и лизингу.

Чтобы дать "вторую жизнь" оборудованию, оставьте заявку на сайте. В течение 24 часов специалисты свяжутся с вами для обсуждения проекта по модернизации. Консультации и информацию о подробных условиях программы можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов "Сименс Финанс".  

"Сименс Финанс" во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 202-25-25

www.siemens.ru/finance

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Досье "Золотого Рога": ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. Помимо финансирования малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий различных отраслей экономики, "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное "Сименс", и оборудование с комплектующими "Сименс". Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 22 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.07.2016 портфель "Сименс Финанс" превысил 31,0 млрд руб, объем нового бизнеса за 1е полугодие 2016 (по методике Leaseurope)  - 11,4 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 17,9 млрд руб. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru/finance   

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: siemens 



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