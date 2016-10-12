Владрыбпорт нарастил перевалку

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (стивидорная компания на территории порта Владивосток) по итогам 9 месяцев 2016 года перевалило 2,415 млн тонн грузов, что на 34% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В том числе с начала года перевалено 1 млн 130,4 тыс. тонн грузов в контейнерах (рост на 32,6%), 694,3 тыс. тонн навалочных грузов (+74,8%), 274,2 тыс. тонн металлолома (+10,3%), 223,5 тыс. тонн рыбопродукции (+4,7%) и 92,5 тыс. тонн прочих грузов (+43,2%).

Отметим, что грузооборот «Владморрыбпорта» в 2015 году составил 2,5 млн тонн (сокращение на 26,2% к 2014 году).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.