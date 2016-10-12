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Порт Владивосток без работы не останется
У ВМТП есть проекты, реализация которых позволит ускорить прохождение большегрузов через уличную сеть Владивостока
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) по итогам трех кварталов этого года успешно справилось с планом. Хотя летом поток грузов несколько ослабел, но уже в сентябре отставание было ликвидировано. И в третьем квартале появились возможности этот успех закрепить, поскольку под прием контейнеров была введена еще одна дополнительная площадка.
В перспективе стивидор с помощью реконструкции полезных площадей и обновления оборудования и механизмов рассчитывает за три года увеличить пропускную способность на 20-30%.
Подробнее о планах одного из ведущих портов региона Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель департамента ПАО «ВМТП» по эксплуатации Сергей ПЬЯНКОВ.
«В этом году нами были сделаны беспрецедентные вещи, которые не делались уже несколько лет. Только за последние полгода мы вложили значительные средства в техническое перевооружение, ремонты и модернизацию площадок. Провели огромное количество мероприятий по контейнерным терминалам – ремонту покрытий и кранов. Сейчас ремонтируем подкрановые и подъездные пути, перестраиваем площадки универсальных терминалов. В дальнейшем мы продолжим расширение контейнерных площадок за счет демонтажа части устаревших крытых складов. Будем расширять производственные площади и под прием контейнеров, и под универсальные грузы. Наступило время, когда об этом надо серьезно подумать», - говорит Сергей Пьянков.
Топ-менеджер ВМТП оптимистично смотрит на рынок в целом, и реально - на те процессы, которые происходят сегодня в развитии грузовой базы и грузопотокам, идущим через порты Дальнего Востока.
«Я считаю, что контейнерное направление для нас является очень перспективным. И мы видим смысл в расширении контейнерного потока через порт и увеличении своих мощностей. Уверен, что уже в ближайшее время ВМТП утвердится на позиции лидера среди портов Дальнего Востока по объемам перевалки контейнеров. Торговый порт Владивостока наиболее универсален как экспорта, так и для импорта. В короткие сроки он может подготовиться для обработки любого из предложенных грузов».
Сергей Пьянков отмечает, что первостепенная задача - довести количество обрабатываемых вагонов до более чем 400 штук в сутки. Ускорить сроки разгрузки-погрузки судов и повысить объемы переработки грузов позволит реализация соглашения с РЖД об использовании мощностей железнодорожных станций в Губерово и Спасске для предварительной сортировки грузов. Это должно сократить время на сортировку в порту практически вдвое.
На вопрос «Золотого Рога» заинтересован ли ВМТП в строительстве новой трассы вдоль Амурского залива, которая должна улучшить для него условия работы с автотранспортом, представитель ВМТП ответил утвердительно:
«Я думаю, что в этом заинтересован не только порт, но и все участники транспортно-логистического процесса. Мы хотели бы, чтобы объездная дорога вдоль Амурского залива, а лучше – кольцевая дорога, в целом и город бы разгрузила, и позволила бы достаточно быстро перемещать грузы, проходящие через ВМТП. У нас есть проекты, реализация которых позволит ускорить прохождение большегрузов через уличную сеть Владивостока. В том числе с использованием интересных и нестандартных идей. Например, сделать по Владивостоку реверсивное движение, которое можно использовать автомобилистам в темное время суток. В настоящее время во многих странах мира ночь служит для прохождения улиц большегрузными машинами. Реверсивное движение можно ввести по ул. Алеутской, которая сегодня односторонняя. Почему бы в ночное время по ней не пустить большегрузы в обратном направлении? Надеемся, что мы в этом найдем понимание. Можно посмотреть другие направления, по которым сегодня не предусмотрено большегрузное движение, пустить его по ул. Светланской, где оно сейчас не совсем удобно. У нас есть понимание как все это можно организовать, и мы будем предлагать такие нестандартные решения для всех участников автомобильного движения», - пояснил Сергей Пьянков.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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