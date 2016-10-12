Япония обходит Корею в гонке за приморскими инвестпроектами

В первую очередь речь идет о проектах в области развития инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, модернизации портовой инфраструктуры, разработки месторождений, а также в сферах, связанных с повышением уровня жизни

Второй Восточный экономический форум (ВЭФ) серьезно изменил инвестиционную карту Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Визит во Владивосток премьер-министра Японии Синдзо АБЭ и его переговоры с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ начали приносить первые плоды: японский бизнес, который очень чутко реагирует на «пожелания» своего правительства, резко изменил свое отношение к проектам на российском Дальнем Востоке. В настоящее время Токио рассматривает около 40 проектов в регионе более чем на 1 трлн иен (около $9,6 млрд по текущему курсу). При этом Южная Корея, от которой ожидали не менее решительных шагов, похоже, упускает свой шанс закрепиться на перспективном рынке.

Что касается Японии, то в первую очередь речь идет о проектах в области развития инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, модернизации портовой инфраструктуры (порты Владивосток, Восточный и Зарубино), разработки месторождений, а также в сферах, связанных с повышением уровня жизни, прежде всего в медицине.

Досье "Золотого Рога": Японская корпорация JDC Corporation и социальная медицинская корпорация Hokuto рассматривают возможность инвестирования в Японский амбулаторный реабилитационный центр для выздоравливающих в Приморье. В дальнейшем компании Японии намерены стать резидентами Свободного порта Владивосток и развивать медицинские услуги в Приморье.

План развития отношений из восьми пунктов был предложен Абэ Путину во время встречи в Сочи 6 мая. Он подразумевает развитие отношений Японии и России в области энергетики, малого и среднего бизнеса, продвижения индустриализации Дальнего Востока и расширения экспортной базы. Кроме того, в него входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Отдельный пункт касается сотрудничества в здравоохранении с целью увеличения средней продолжительности жизни жителей России, в том числе за счет создания системы медицинских центров здоровья и долголетия для пожилых.

Японская сторона рассчитывает на достижение согласия по большинству из рассматриваемых проектов уже к визиту Владимира Путина в Японию, который намечен на декабрь. В свою очередь, японская сторона надеется обеспечить прогресс на переговорах по мирному договору и в решении территориального вопроса, продвигая экономическое сотрудничество, основанное, как утверждается, на потребностях России.

Осторожность не помешает

При этом многие потенциальные инвесторы осторожно относятся к идее работы на российском Дальнем Востоке, считая, что в России часто меняется толкование законодательства, таможенные и прочие процедуры достаточно запутанные, а найти адекватного партнера весьма затруднительно. Еще одной проблемой представители японских деловых кругов называют финансирование проектов в условиях западных санкций.

Главный исполнительный директор совместной российско-японской компании JGC Evergreen Томоюки ИГАРАСИ считает, что одной из главных проблем для вхождения новых японских компаний на российский рынок является отсутствие полной информации об условиях взаимодействия и работы.

«Важным моментом является предоставление информации для инвесторов, так как мы не знакомы с административными процедурами в России. Необходимо, чтобы нам разъясняли, что происходит в ходе этих процедур, так как отсутствие соответствующей информации вызывает у нас беспокойство. Именно обладание полной информацией позволит компаниям находить альтернативные пути решения вопросов», - отмечал руководитель JGC Evergreen на ВЭФе.

Другой трудностью взаимодействия г-н Игараси называет «вальяжное отношение» российской стороны к понятию графика. «Главное - японцы безукоризненно соблюдают график. Россия же относится к этому легко. Это является большим различием в культурах», - отмечает японский бизнесмен.

Досье "Золотого Рога": СП JGC Evergreen является первым иностранным резидентом ТОР «Хабаровск», производство расположено на площадке «Индустриальный парк «Авангард». 82,2% принадлежит японскому холдингу JGC, 13,3% - у ООО «Энерго-Имульс+», 4,5% - у «Догин Досанко N3». СП реализует проект по строительству тепличного овощеводческого комплекса площадью 10 га общей стоимостью 2,3 млрд рублей. В строительство первой очереди комплекса площадью 2,5 га и мощностью более 1 тыс. тонн овощей в год инвестировано 550 млн рублей, создано порядка 60 рабочих мест. Первый урожай овощей был собран в марте-апреле 2016 года. Учредителями компании уже принято решение об инвестировании во вторую фазу проекта строительства теплиц. Объем инвестиций составит 500 млн рублей.

Время посадки

Примеру JGC Evergreen собирается последовать японская компания JFE Engineering, объявившая о планах инвестировать около 1 млрд рублей в проект развития тепличного хозяйства для выращивания овощей в Приморском крае. Проект будет реализован при участии японского Hokkaido Bank.

Начало реализации проекта запланировано на 2016-2017 годы. Проект предполагает активное использование газа, площадь теплиц составит 5 гектаров.

Гендиректор JFE Engineering Кано ХИСАНОРИ пояснил, что создание теплицы в Приморье станет первым зарубежным проектом компании.

«Наше предприятие вступило в сферу агробизнеса два года назад, мы выращиваем томаты и салатную зелень. Как известно, для тепличного выращивания большое значение имеет энергоноситель. Мы занимаемся технологиями в области энергетики и использования различных источников энергии в различных регионах, в том числе в районах с холодным климатом. Наши теплицы находятся в городе Томакомай на острове Хоккайдо, который расположен на одной широте с Владивостоком. Томакомай и Владивосток очень схожи по климатическим условиям и ландшафту. Поэтому те наработки, которые мы смогли получить за время работы в Томакомае, успешно могли бы применить и в Приморье», - сказал г-н Хисанори.

Увы, но на практике слова, как это часто водится с азиатскими инвесторами, пока расходятся с делом. Предполагалось, что уже к лету будет подготовлен бизнес-план проекта, а в начале сентября планировалось подписать соглашение о сотрудничестве. Заминка, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», вызвана «недопониманием» японской стороны правил игры.

На ВЭФе губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поинтересовался у председателя совета директоров Hokkaido Bank Сэкихати ЁХИСИРО, какая помощь для их компании требуется со стороны региональных властей.

«Мы бы хотели заострить внимание на одном конкретном проекте. Есть достаточно крупная японская фирма, которая хотела бы построить во Владивостоке тепличный комплекс. Общий бюджет составляет около $20 млн. На начальном этапе они хотели бы построить комплекс площадью в 2-3 гектара. Нам необходимо содействие в выборе партнера и выделении земельного участка», – пояснил японский банкир.

Вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО ранее отмечал, что одно из базовых требований - площадь современных зимних теплиц должна составлять не менее 3 гектаров. Есть определенные требования и к урожайности овощей. Кроме того, теплицы должны быть автоматизированы, экологичны и экономичны с точки зрения потребления тепловой энергии.

«Один из проблемных факторов развития овощеводства защищенного грунта в Приморском крае - это отсутствие газа, все приморские тепличные комбинаты работают сегодня на теплоэнергии ТЭЦ. Но с конца 2017 года на территорию Приморья, и, прежде всего, в Уссурийск и Артем, будет подаваться газ. Таким образом, экономика проектов по тепличному овощеводству будет меняться в лучшую сторону», - пояснял вице-губернатор, курирующий сельское и рыбное хозяйство Приморья.

В итоге японцам «ненавязчиво» предложили проработать возможность размещения проекта на территории предприятия «Дальневосточное» в селе Суражевка, которое в свое время возглавлял Сергей Сидоренко (сейчас во главе ФГУП «Дальневосточное» стоит брат Сергея Сидоренко Владимир).

ВНХК уже застолбил Китай

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», японский бизнес рассматривает варианты создания нефтехимического производства в Приморье. При этом войти в уже имеющий реальные очертания проект «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК), который реализует «Роснефть», японским корпорациям будет сложно, так как пальму первенства в этом направлении уже застолбил Китай.

Накануне второго ВЭФа «Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация ChemChina «на полях» переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА в Ханьчжоу подписали соглашение об установлении этапов дальнейшей реализации проекта ВНХК. Документ подписали глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН и председатель ChemChina Жэнь ЦЗЯНЬСИНЬ.

Документ подтверждает намерение сторон развивать проект ВНХК и создать совместное предприятие для его реализации, в котором «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Операционная структура и вопросы финансирования совместного предприятия будут определены сторонами в ходе дальнейших переговоров.

Документ также уточняет график проведения FEED (Front-End Engineering and Design) и начала подготовки инфраструктуры, ключевые задачи выполнения проекта и «дорожную карту» его реализации.

«Проект ВНХК станет новой вехой партнерства между странами и еще больше укрепит экономические связи между Россией и Китаем. Создание СП позволит нам эффективно выстроить структуру развития одного из самых перспективных нефтехимических проектов мира, обладающих прямым доступом к рынку АТР», - отметил Сечин.

Отметим, что из-за прихода китайцев «Роснефть» готова изменить конфигурацию проекта, и нефтехимический блок этого предприятия станет не третьей, а второй очередью. При этом к проекту в перспективе может присоединиться китайская госкомпания Sinopec. «У нас есть свои технологии по производству этилена и полиэтилена. Sinopec готова предоставить российским компаниям свои технологии и услуги по инжинирингу», - отмечал старший вице-президент Sinopec Чжан ЦЗЯНЬХУА.

Отметим, что на территории Свободного порта Владивосток (СПВ) южнокорейские инвесторы планируют построить завод по производству изделий из полиуретана и бытовой химии, общая сумма проекта – 16,8 млн рублей.

Завод минудобрений ждет газа

Отметим, что прецедент по совместному инвестированию Япония и Южная Корея уже создали: «на полях» второго ВЭФа ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (принадлежит «Национальной химической группе» Аркадия РОТЕНБЕРГА) подписало со структурами японской Toyo и корейской Hyundai контракт на строительство завода минудобрений в поселке Козьмино Находкинского округа.

Проект завода минудобрений менее «долгоиграющий», чем ВНХК, но также напрямую зависит от гарантированных поставок газа. Именно затянувшиеся переговоры о поставках «голублого топлива» не давали положить начало проекту.

На ВЭФе «Находкинский завод минеральных удобрений» подписал соглашение с Hyundai Engineering, Hyundai Engineering & Construction, Toyo Engineering Construction и проектно-сервисной Toyo Engineering Corp. на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса.

Проект строительства завода предусматривает создание комплекса мощностью 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. На проектную мощность производство должно выйти в 2021 году.

В начале сентября «Газпром межрегионгаз» и «Национальная химическая группа» (НХГ) подписали 20-летний контракт на поставку газа для завода. Поставки газа начнутся в 2019 году и с 2021 года составят 3,15 млрд куб. м в год. Срок действия контракта - 20 лет.

Ранее Аркадий Ротенберг говорил, что изначально в проект планировалось привлечь японские компании, которые обладают необходимыми технологиями и готовы покупать производную производственного процесса - метанол.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта строительства Находкинского завода минеральных удобрений (включая объекты внешней инфраструктуры) оценивается более чем в 400 млрд рублей.

В настоящее время «Национальная химическая группа» ведет переговоры с азиатскими банками о получении кредита в размере $4,6 млрд на строительство комплекса.

«У нас сейчас идет обсуждение с восточными финансовыми институтами. Это Китай, Корея. Возникают сложности в отношении наших банков, поскольку их воспринимают как санкционные, что, соответственно, ограничивает возможность применения наших российских гарантий. Не работает схема, при которой дают кредит под гарантии российского банка. Поэтому изучаем альтернативный механизм. Плотно работаем с Минпромторгом и Министерством экономического развития, у них есть соответствующие постановления, регулирующие такой механизм для крупных инвестиционных проектов», - говорил замгендиректора НХГ Алексей Кравченко.

Уголь

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC проявляет интерес к разработке месторождений угля в Приморье. Соответствующий меморандум губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и исполнительный директор Jogmec Икэда ХАДЗИМЭ подписали на площадке ВЭФа.

Предметом заключенного меморандума является изучение возможностей сотрудничества в области разработки месторождений угля и объединение усилий в сфере геологического изучения недр, их рационального использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Приморского края.

В настоящее время крупнейшим угледобывающим предприятием в Приморском крае является АО «Приморскуголь» (Владивосток), входящее в АО «СУЭК». Предприятия АО «Приморскуголь» разрабатывают Павловское буроугольное месторождение и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна.

Досье "Золотого Рога": Корпорация JOGMEC создана в 2004 году с целью обеспечения стабильных и постоянных поставок нефти, газа, угля и минеральных ресурсов для поддержки японской промышленности, содействия развитию индустрии и повышения уровня жизни в Японии.

Порты готовят к модернизации

Еще одна сфера приложения японского бизнеса - модернизация портовой инфраструктуры региона. В частности, Япония рассматривает возможность инвестиций в развитие и оснащение дальневосточных портовых терминалов для осуществления экспортных поставок якутского угля.

Но в портовой сфере японцам предстоит конкурировать с китайскими компаниями. В частности, китайская China Merchants Group интересуется вхождением в проект «Большой порт Зарубино» группы «Сумма». Подключение китайских компаний к сооружению новых портовых комплексов и модернизации действующих хорошо укладывается в концепцию экономического пояса Шелкового пути.

Напомним, что на ВЭФе «Сумма» подписала с DP World (DPW) меморандум о взаимопонимании, который предусматривает их готовность «рассмотреть возможность совместных проектов в различных областях портовой, транспортной и логистической инфраструктуры». В частности, речь идет о развитии международных транспортных коридоров в странах АТР, в том числе о проекте «Большой порт «Зарубино». Понятно, что от DPW ждут в первую очередь денег.

Японская Mayekawa MFG (крупный производитель охлаждающего и рефрижераторного оборудования) заявила о готовности участвовать в модернизации российского рефрижераторного флота на Дальнем Востоке.

По словам советника компании Йоширо ТАНАКА, Mayekawa MFG также заинтересована в создании на Камчатке, Сахалине и в Приморье современной инфраструктуры охлаждающего оборудования, которое позволит сохранять качество добываемых там морепродуктов.

А пока на Дальний Восток начинают заходить южнокорейские рыбопромышленники. Договор о сотрудничестве на ВЭФе подписали южнокорейская Korea Trading & Industries Co., Ltd (KTI) и камчатское ООО «Город 415».

Соглашение предполагает участие корейской стороны в инвестиционном проекте по строительству берегового рыбоперерабатывающего завода и завода по производству жестяно-баночных изделий в Петропавловске-Камчатском. Общий объем инвестиций составит $10 млн, в том числе корейская компания вложит в проект до $7 млн. Еще около $3 млн ООО «Город 415» планирует инвестировать за счет собственных средств. Реализовать инвестпроект планируется в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка».

«Хотим модернизировать производство, расширить его, чтобы выпускать больше продукции на наш рынок, построить современный консервный завод, завод по производству жестяной банки», - отмечал гендиректор ООО «Город 415» Роман Кириенко.

Досье "Золотого Рога": Korea Trading & Industries Co. основана в 1987 году. Одними из базовых направлений деятельности KTI являются судоремонт, модернизация и переоборудование различных видов судов, поставка орудий лова и разнообразного рыбопромыслового оборудования. KTI производит, поставляет и экспортирует рыболовные сети и рыболовные материалы рыболовецким компаниям в Южной Корее, Японии, Новой Зеландии, Марокко, Испании и России.

Пора от диалога переходить к конкретике

России и Южной Корее стоит использовать более эффективные механизмы экономического взаимодействия. Такое мнение озвучил в рамках российско-корейского бизнес-диалога «на полях» ВЭФ главный исполнительный директор Корейской международной ассоциации торговли Ин Хо КИМ.

«Россия и Республика Корея динамично развивают отношения в различных отраслях экономики, включая торговлю и инвестиции, науку и культуру. Мы хорошо понимаем, что нам пора обсуждать более продвинутые меры экономического взаимодействия и не ограничиваться имеющимся уровнем экономических связей», - считает г-н Ким.

Крупные южнокорейские компании уже заинтересованы в локализации части технологических процессов в России. «Корейские компании Hyundai motors, Samsung, KCC говорят о необходимости локализации части технологического процесса», - сказал генеральный директор Агентства по технологическому развитию (АТР) Максим ШЕРЕЙКИН на ВЭФ.

Все дело в том, что крупным компаниям все сложнее поставлять в нужных объемах запчасти и детали для сборки продукции на российских заводах.

По словам главы АТР, иностранным недостаточно предоставлять площадки и особые экономические условия для реализации проектов, нужно предоставлять местные проекты и локальных партнеров.

Отметим, что корейские компании проявляют интерес к созданию Российско-корейского агрофонда по примеру Российско-китайского фонда агропромышленного развития (РКФАР), который был создан в рамках договоренностей о совместном развитии сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке.

Представители министерства по развитию Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона уже проводили переговоры по данному вопросу в Сеуле в феврале текущего года, однако до настоящего времени перспективы создания Российско-корейского агрофонда остаются неопределенными.

Что касается РКФАР, то он изучает возможность финансирования 17 дальневосточных сельскохозяйственных предприятий, решение о выделении денег четырем из них находится в высокой степени проработки.

«В первой линейке проектов, рассматриваемых для финансирования агрофондом, находятся 17 дальневосточных сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время уже принимаются решения по финансированию четырех наиболее готовых проектов в сфере свиноводства, переработки сои, производства молочной продукции и переработки аквакультуры с общим объемом инвестиций 32 млрд рублей», - сообщала пресс-служба Минвостокразвития.

Досье "Золотого Рога":

Правительство РФ 17 декабря 2015 года утвердило «дорожную карту» ВНХК. Ранее предполагалось, что запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти состоится в 2020 году. В рамках первой очереди, как планируется, будет произведено 1,6 млн тонн бензина, 800 тыс. тонн авиакеросина, 6 млн тонн дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов.

Строительство второй очереди ВНХК с объемом переработки в 3,4 млн тонн было запланировано на 2022 год. В рамках второй очереди будут построены мощности про производству нефтехимической продукции, в частности полиэтилена в объеме 900 тыс. тонн, полипропилена - 700 тыс. тонн.

Реализация третьей очереди ВНХК запланирована на 2028 год. В рамках нее могут быть построены вторая линия нефтеперерабатывающих мощностей на 12 млн тонн и вторая линия по выпуску нефтехимической продукции. Таким образом, общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн, а по производству нефтехимии - до 6,8 млн тонн. Стоимость строительства ВНХК в 2013 году оценивалась в 1,3 трлн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.