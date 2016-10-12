В Приморье предлагают патенты сделать доступнее

Для предпринимателей из глубинки края патент станет более выгодным

В Приморье разработали проект поправок в региональный закон «О патентной системе налогообложения». Предполагаемые изменения сделают ставку налога по патенту дифференцированной в зависимости от территории, на которой работают предприятия: для бизнесменов большей части края, кроме Владивостока, Уссурийска и Находки, налог по патенту, таким образом, уменьшится на 10-60%.

Патентная система налогообложения призвана заменить в России ЕНВД (единый налог на вмененный доход) с 2021 года.

«Мы начали работу над проектом поправок пару лет назад, - говорит председатель Совета предпринимателей в Приморье Юлия ПАК. – Тогда обозначались другие сроки: патентную систему налогообложения собирались внедрять с 2018 года, и времени на работу было очень мало. Мы успели внести два предложения, которые были приняты: во-первых, расширили количество видов предпринимательской деятельности, которые подходят под патентную систему, во-вторых, уменьшили базовую годовую доходность для каждого вида деятельности. Базовая годовая доходность является главным показателем при расчете налога, и ее, в соответствии с условиями патентной системы налогообложения, устанавливают региональные власти».

Следующим шагом разработчиков стало внедрение дифференцированной ставки для предприятий в зависимости от района их деятельности. Дело в том, что при патентной системе налогообложения базовая годовая доходность, от которой зависит сумма налога по патенту, устанавливается одинаковой для всех видов деятельности вне зависимости от расположения предприятий, а при ЕНВД, которая все еще функционирует в России, действует выгодный территориальный коэффициент.

«Наша задача в этом плане - максимально приблизить патент к «вмененке», - поясняет Юлия Пак. - Мы считаем, что это справедливо, ведь во Владивостоке, к примеру, базовая годовая доходность ателье выше, чем у того же ателье в Надеждинске. Но без дифференцированного подхода оба предприятия платили бы одинаковый налог. Нашу первую попытку ввести дифференцированный подход отклонили, заявив, что, в принципе, такие изменения возможны и нужны, но их предложенная форма не соответствовала налоговому кодексу: мы пытались применить уже существующие территориальные коэффициенты из ЕНВД к патенту, что оказалось невозможным. Вместе с экспертным советом по развитию малого и среднего бизнеса мы еще раз проработали проект поправок: на этот раз мы пошли по пути уменьшения суммы базового годового дохода по каждому виду деятельности для предприятий из отдаленных районов Приморья».

1 октября соответствующий проект поправок поступил в Законодательное Собрание Приморского края. Если его примут в ближайшие месяцы, то свою работу он начнет с 1 января 2017 года. По мнению Юлии Пак, у проекта высокие шансы на принятие в Законодательном Собрании Приморья.

- Конечно же, патентная система все равно будет отличаться от ЕНВД: налог будет выше за счет того, что при нем сумма страховых взносов не будет «отминусовываться» от общей суммы налога. Но мы делаем все возможное, чтобы предприятия чувствовали себя комфортнее, работая по патентной системе.

По мнению экспертов, введение дифференцированной ставки поспособствует возвращению в правовое поле предпринимателей, уклоняющихся от налогов. Проект поддерживает также омбудсмен по защите прав предпринимателей в Приморье Марина ШЕМИЛИНА.

«Мы совместно с ОСПП (Общественный совет предпринимателей Приморья) работали над решением этой проблемы, которая имеет место быть, так как федеральный законодатель первоначально не предусмотрел дифференциацию базовой доходности в зависимости от места ведения бизнеса. Получалось, что для одного вида деятельности базовая доходность, а значит, и размер налога по патентной системе одинаковы и для города Владивостока, и для села Виноградовка, например. Работу мы разбили на два этапа. На первом было необходимо доказать федеральным законодателям необходимость внесения изменений, что и было сделано. Сейчас наступил второй этап – надо конкретно изменять региональный закон», - говорит Марина Шемилина.

Она уверена, что патент - достаточно привлекательная система налогообложения.

«Она проста в применении, по ней нет необходимости в сдаче деклараций. Нам нужно отточить ее нормы, чтобы она стала таковой в действительности. В прошлом году уже были внесены поправки, а теперь следует подумать о еще более справедливой дифференциации базовой доходности в зависимости от количества наемных работников предприятий. Пока система делает невыгодным открытие новых рабочих мест. Мы работаем и над этими предложениями», - говорит омбудсмен.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.