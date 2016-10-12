Представители судейского сообщества АТР обсудили механизмы защиты инвестиций

Правовые и судебные механизмы защиты прав инвесторов стали темой IX Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который прошел во Владивостоке. Символично, что тема вынесена на обсуждение именно в приморской столице, городе, который стал своеобразным центром юридических экспериментов, где на практике проверяются новые правовые режимы по привлечению инвестиций, в числе которых Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Организатором форума выступает Верховный суд Российской Федерации. Владивостокская площадка в который раз становится местом дискуссии представителей судейского сообщества из многих стран АТР. В работе нынешнего форума приняли участие министр юстиции РФ Александр КОНОВАЛОВ, председатель Верховного суда Республики Куба Рубен Ремихио ФЕРРО, председатель Верховного суда Королевства Таиланд Вирапон ТАНГСУВАН, заместитель председателя Верховного Народного суда Социалистической Республики Вьетнам Тонг Ань ХАО, заместитель председателя Центрального суда КНДР Ли Мен НАМ, представители судов Республики Корея, Китая, Панамы, Казахстана, а также десятки экспертов из России и стран АТР.

Судьи помогут улучшить климат

Приветствуя участников форума, председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав ЛЕБЕДЕВ заметил, что предложенная тема дискуссии в существующей экономической ситуации актуальна для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованных в эффективных судебных и иных правовых формах защиты прав инвесторов, в формировании благоприятной административной, финансовой и юридической среды, о которой иными словами говорят «благоприятный инвестиционный климат».

- Важная роль в формировании инвестиционной привлекательности отводится судам, разрешающим экономические споры, - подчеркнул Вячеслав Лебедев. - Во-первых, стабильная единообразная судебная практика формирует у потенциальных инвесторов разумные, предсказуемые ожидания соответствующего правового регулирования для бизнеса. Во-вторых, судебное правоприменение выступает индикатором таких проблем правового регулирования, которые нуждаются в исправлении, оно служит поводом для их устранения и совершенствования законодательства.

Одна из задач форума, по словам министра юстиции России Александра Коновалова, - найти разумный баланс между интересами государства и интересами бизнеса. И здесь особая роль отводится судебной власти.

- Суды, рассматривающие экономические споры, находятся на острие правоприменения, наиболее быстро выявляя проблемы, возникающие в сфере экономики вообще и в ходе правового оформления внешнеэкономических сделок в частности. Именно судебная практика выявляет препятствия, которые снижают степень защиты интересов участников экономического оборота. Посредством судебной практики происходит также сближение правовых систем, поиск и апробация наиболее эффективных правовых институтов, которые в дальнейшем находят отражение в законодательстве, - подчеркнул министр.

Как сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, в последние годы в практике арбитражных судов страны увеличилось количество споров с участием иностранных лиц, а также российских лиц с иностранным капиталом, при этом доля выигранных ими судебных споров составляет примерно 60%, что свидетельствует об отсутствии пронационального уклона. Свою роль в формировании благоприятного инвестиционного климата суд реализует через поддержание справедливого и равноправного отношения к иностранным инвесторам.

Причем установленные гарантии обеспечиваются через запрет дискриминации, защиту обоснованных ожиданий иностранного инвестора, обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности внутригосударственного регулирования, защиту инвестора как более слабой стороны во взаимоотношении с государством.

Презумпция достоверности

Кстати говоря, на правовую защиту участников внешнеэкономической деятельности направлено Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 г. «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства», которое упоминалось участниками форума. В нем сформулирована правовая позиция, ориентированная на закрепление механизма взаимодействия между таможенными органами и плательщиками таможенных сборов. Не секрет, что некоторое время назад арбитражные суды, в том числе и Дальневосточного региона, были загружены спорами, связанными с исполнением таможенного законодательства, и в частности - с оценкой ввозимых товаров для таможенных целей.

В профессиональных комментариях по существу этого документа говорится, что он рекомендует судам исходить из презумпции достоверности представленной декларантом информации, бремя опровержения которой лежит на таможне. Определение таможенной стоимости должно основываться на критериях, совместимых с коммерческой практикой. Выделены особенности, которые должны учитываться при разрешении споров о правомерности корректировки таможенной стоимости. Все это, по мнению экспертов, должно существенно облегчить жизнь участников внешнеэкономической деятельности.

Участники форума обсудили судебную практику споров об иностранных инвестициях в различных странах АТР, взаимодействие государственного правосудия и третейского разбирательства при разрешении инвестиционных споров, задачи современного налогового права в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, вопросы защиты интеллектуальной собственности.

Как рассказал Вячеслав Лебедев, общаясь с прессой, предложения, прозвучавшие в выступлениях участников, будут обобщены и лягут в основу постановления пленума Верховного суда Российской Федерации по вопросам защиты инвестиций в России. Он также приоткрыл детали другого готовящегося Постановления пленума - о практике применения уголовного законодательства, которое регулирует экономические споры.

Меньше ошибок, больше законности

- Проект постановления пленума практически готов, и мы сейчас ждем, когда будет принят закон, внесенный в Государственную думу, который касается вопросов предпринимательской деятельности, - пояснил Вячеслав Лебедев. - Я почти уверен, что его примут в этом году, постановление пленума также запланировано на текущий год. Оно будет несколько оригинальным по содержанию, потому что будет включать разъяснение Верховного суда и по вопросам материального права, и по вопросам процедуры рассмотрения этих уголовных дел, учитывая особенность вопросов, связанных с избранием такой меры пресечения, как арест в отношении лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Планируется дать определение такому понятию, как совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности. К сожалению, в судебной практике есть разные позиции в понимании этого вопроса.

Прокомментировал председатель Верховного суда и ожидаемый эффект от готовящегося постановления, отвечая на вопрос журналистов, не повлечет ли это за собой увеличения числа уголовных дел.

- В результате при рассмотрении подобных дел будет допущено меньше ошибок. А уж сколько возбуждается этих дел и сколько доходит до суда в действительности - это другая тема… Наша задача сейчас - сделать так, чтобы были четко определены критерии и понятия преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, и обеспечено соблюдение всех предусмотренных законом прав. Вот это, наверное, должно оказать влияние на то, чтобы без достаточных оснований дела в отношении предпринимателя не возбуждались. К сожалению, вы знаете - цифры публичные - есть достаточно большое количество дел, которые возбуждаются, но судебной перспективы не имеют. А в результате следственных действий, которые проводятся, иногда наступают негативные последствия для предпринимателя. На то, чтобы их было как можно меньше, и нацелено готовящееся постановление.

КСТАТИ

Президент напомнил о формировании благоприятного делового климата

Законопроект, направленный на формирование более благоприятных условий для предпринимателей, еще в мае внес в Госдуму президент. Напомнил он о формировании хорошего делового климата в стране и новому составу Госдумы, пишет «РГ». Документом предлагаются поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Напомним, в документе предлагается, к примеру, снизить размер денежного возмещения, подлежащего перечислению в федеральный бюджет, которое могло бы быть основанием для освобождения от уголовной ответственности. Впервые совершившие экономическое преступление будут освобождены от уголовной ответственности, если возместили ущерб и перечислили в федеральный бюджет возмещение в размере двукратной суммы ущерба либо доход, полученный в результате совершения преступления, в двукратном размере. Сейчас предусмотрены пятикратные компенсации.

Увеличивается размер ущерба, в связи с которым можно возбудить уголовное дело о преступлениях в сфере экономики, а также размер ущерба, из-за которого такие деяния можно отнести к преступлениям, совершенным в крупном или особо крупном размерах.

Устанавливается процедура возврата документов и материалов, изъятых в ходе производства по уголовному делу; а также допуск нотариуса к предпринимателю, заключенному под стражу или находящемуся под домашним арестом.

Документ позволит обеспечить дополнительные процессуальные гарантии защиты прав предпринимателей и их бизнес-интересов в период производства по уголовному делу, предотвратить возможные злоупотребления со стороны должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование предпринимателей.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.