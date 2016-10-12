Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кризис усадил бизнесменов Приморья за парты
Центр развития экспорта организовал курсы повышения квалификации для предприятий края. Отправить сотрудника на обучение может любая компания
Актуальные реалии деловой среды в Приморье диктуют новые условия, под которые спешат подстроиться заинтересованные в росте субъекты малого и среднего предпринимательства. Экспортоориентированность региона наряду с новыми проектами, такими как Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, требуют от желающих «остаться на плаву» игроков передовых знаний, достаточных, чтобы переориентировать направления своей деятельности. Именно поэтому компании Приморья сегодня остро нуждаются в повышении квалификации своих сотрудников, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Этой тенденцией руководствовались в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, разрабатывая программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. В Центре развития экспорта в рамках программы в сентябре приступили к реализации бесплатного образовательного курса для субъектов малого и среднего предпринимательства по трем направлениям: «Бухгалтерский учет +1С», «Бухгалтерский учет ВЭД», «Руководитель малого и среднего бизнеса».
«Центр призван стимулировать и вовлекать субъекты малого и среднего предпринимательства в процесс интернационализации, внешнеэкономическую деятельность. Обучение позволяет не просто освоить в короткий срок новую профессию в профильной области, но и получить те навыки, которые дадут возможность быстро адаптироваться в новой профессиональной среде. Цель обучения - получение навыков управления снижением себестоимости в компании, разработки стратегии и плана развития компании, стратегии маркетинга, получение знаний об изменениях в налогообложении, о методах повышения конкурентоспособности компаний и многое другое», - подчеркнул генеральный директор Центра развития экспорта в Приморье Сергей КАЗАКОВ.
По его словам, отправить сотрудника на бесплатное обучение в рамках госпрограммы может любая желающая компания. Не имеет значения ни возраст, ни стаж работы сотрудника, а вот высшее образование желательно иметь. Количество мест ограничено: на каждый из трех курсов выделено 10 мест.
«Курсы проходят в вечернее время, с 18.30, в течение двух месяцев. Это важно, ведь все обучающиеся - занятые люди. Чтобы начать образование, достаточно заполнить заявку на оказание услуги по обучению, указав выбранную программу, и отправить ее в адрес центра. По окончании курсов каждый получит удостоверение установленного образца, которое подтверждает наличие необходимых знаний у владельца», - добавил Сергей Казаков.
Первые бесплатные занятия с представителями компаний Приморья начались во Владивостоке 19 сентября. В учебном центре «Альтер», выступающем организатором бесплатных курсов по электронному декларированию и ВЭД, отметили, что классы на первые два месяца обучения уже заполнены.
«Спрос на услугу оказался высоким. Впрочем, это было предсказуемо, ведь субъекты малого и среднего бизнеса в Приморье нуждаются в передовых знаниях, которых требует сегодня грамотное ведение внешнеэкономической деятельности. Теперь, когда бизнес в Приморье выходит на новый уровень, когда вступили в силу новые проекты, многие предприятия столкнутся с задачами более трудоемкими, чем те, которые они решали раньше. Но не нужно забывать, что сложные задачи - это основа роста», - отметила директор учебного центра Елена КОЗЛОВСКАЯ.
По ее словам, особенно актуально сегодня повышать квалификацию сотрудников для предприятий, сталкивающихся в работе с электронным таможенным декларированием, с бухгалтерским учетом внешнеэкономической деятельности.
«Программа обучения по этим направлениям все время дополняется, обновляется. Потому что ранее полученные знания через год уже могут устареть. Курс ведут десять преподавателей, большинство из которых - практики. Обучение также разделено на теоретическое и практическое. Класс для практики оборудован ноутбуками, на которых установлено все необходимое программное обеспечение», - добавила Елена Козловская.
Подчеркнуто также, курсы по электронному декларированию и ВЭД ведутся в учебном центре уже давно и пользуются широким спросом, но только в этом году благодаря поддержке Центра развития экспорта удалось запустить проект по бесплатному обучению представителей малого и среднего бизнеса.
«Не предполагал, что курс будет таким насыщенным: 3-4 занятия в неделю по два часа в течение двух месяцев. Для моей компании и для меня лично это хорошая возможность расширить профессиональные горизонты. Сегодня это особенно актуально: мы ощутили на себе потребность в повышении квалификации сотрудников в сфере юриспруденции, ведь, чтобы в новых реалиях вести успешную внешнеэкономическую деятельность, необходимо быть подкованным по всем направлениям, которые включены в курс», - прокомментировал участник курса, юрист Феликс ЛЕШУНОВ.
По мнению участника, повышение квалификации сотрудников в новых реалиях нужно рассматривать не только как выгоду отдельным компаниям.
«Это продвинет весь край вперед, и я понимаю, что нельзя оставаться на старом уровне, если все вокруг стремится к росту, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России. Я не стремлюсь стать гениальным декларантом, но осознаю, что без новых знаний есть риск натолкнуться на обман, допустить ошибку, которая обернется для компании большими потерями», - заметил он.
Как отметила директор дальневосточного Центра производительности Ольга БАРКОВА, спрос на обучение курсу «Руководитель малого и среднего бизнеса» оказался настолько высоким, что вместо десяти запланированных мест класс расширили до тринадцати.
Досье "Золотого Рога": АНО «Центр развития экспорта Приморского края» создана в 2013 году приказом губернатора Владимира Миклушевского. Центр находится по адресу: Владивосток, ул. Карла Жигура, 26а, офис 2-2, телефоны: 8 (423) 279-59-09, (423) 279-59-10, e-mail: feedc@mail.ru.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Кризис усадил бизнесменов Приморья за парты
- Профстандарты увеличат спрос на обучение
- В Приморье составлен "черный" список работодателей
- Как сменить работу в кризис
- В Приморье бизнесу рекомендовано создавать сильный HR-бренд
- Стимулирование персонала обсудят на HR-Форуме во Владивостоке
- В Приморье соискатели на вакантные должности понизили активность
- В Приморье готовят сварщиков по международным стандартам
- В выборе профессии поможет навигатор
- Бизнес Дальнего Востока ищет пути решения наболевшей кадровой проблемы
Новости раздела
- Япония обходит Корею в гонке за приморскими инвестпроектами
- Представители судейского сообщества АТР обсудили механизмы защиты инвестиций
- Кризис усадил бизнесменов Приморья за парты
- "Вторая жизнь" - теперь по программе лизинга
- Предприниматели региона вместе думали, как пережить кризис
- Партизанский проспект расскажет об истории Владивостока
- Коммерческим директором Tele2 в Приморье назначена Людмила Калашникова
- Крабовые квоты хотят остаться прозрачными
- Теплосчетчик выгоден
- Долевое строительство как драйвер
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- Неправильный мед