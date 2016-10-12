Кризис усадил бизнесменов Приморья за парты

Центр развития экспорта организовал курсы повышения квалификации для предприятий края. Отправить сотрудника на обучение может любая компания

Актуальные реалии деловой среды в Приморье диктуют новые условия, под которые спешат подстроиться заинтересованные в росте субъекты малого и среднего предпринимательства. Экспортоориентированность региона наряду с новыми проектами, такими как Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, требуют от желающих «остаться на плаву» игроков передовых знаний, достаточных, чтобы переориентировать направления своей деятельности. Именно поэтому компании Приморья сегодня остро нуждаются в повышении квалификации своих сотрудников, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Этой тенденцией руководствовались в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, разрабатывая программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. В Центре развития экспорта в рамках программы в сентябре приступили к реализации бесплатного образовательного курса для субъектов малого и среднего предпринимательства по трем направлениям: «Бухгалтерский учет +1С», «Бухгалтерский учет ВЭД», «Руководитель малого и среднего бизнеса».

«Центр призван стимулировать и вовлекать субъекты малого и среднего предпринимательства в процесс интернационализации, внешнеэкономическую деятельность. Обучение позволяет не просто освоить в короткий срок новую профессию в профильной области, но и получить те навыки, которые дадут возможность быстро адаптироваться в новой профессиональной среде. Цель обучения - получение навыков управления снижением себестоимости в компании, разработки стратегии и плана развития компании, стратегии маркетинга, получение знаний об изменениях в налогообложении, о методах повышения конкурентоспособности компаний и многое другое», - подчеркнул генеральный директор Центра развития экспорта в Приморье Сергей КАЗАКОВ.

По его словам, отправить сотрудника на бесплатное обучение в рамках госпрограммы может любая желающая компания. Не имеет значения ни возраст, ни стаж работы сотрудника, а вот высшее образование желательно иметь. Количество мест ограничено: на каждый из трех курсов выделено 10 мест.

«Курсы проходят в вечернее время, с 18.30, в течение двух месяцев. Это важно, ведь все обучающиеся - занятые люди. Чтобы начать образование, достаточно заполнить заявку на оказание услуги по обучению, указав выбранную программу, и отправить ее в адрес центра. По окончании курсов каждый получит удостоверение установленного образца, которое подтверждает наличие необходимых знаний у владельца», - добавил Сергей Казаков.

Первые бесплатные занятия с представителями компаний Приморья начались во Владивостоке 19 сентября. В учебном центре «Альтер», выступающем организатором бесплатных курсов по электронному декларированию и ВЭД, отметили, что классы на первые два месяца обучения уже заполнены.

«Спрос на услугу оказался высоким. Впрочем, это было предсказуемо, ведь субъекты малого и среднего бизнеса в Приморье нуждаются в передовых знаниях, которых требует сегодня грамотное ведение внешнеэкономической деятельности. Теперь, когда бизнес в Приморье выходит на новый уровень, когда вступили в силу новые проекты, многие предприятия столкнутся с задачами более трудоемкими, чем те, которые они решали раньше. Но не нужно забывать, что сложные задачи - это основа роста», - отметила директор учебного центра Елена КОЗЛОВСКАЯ.

По ее словам, особенно актуально сегодня повышать квалификацию сотрудников для предприятий, сталкивающихся в работе с электронным таможенным декларированием, с бухгалтерским учетом внешнеэкономической деятельности.

«Программа обучения по этим направлениям все время дополняется, обновляется. Потому что ранее полученные знания через год уже могут устареть. Курс ведут десять преподавателей, большинство из которых - практики. Обучение также разделено на теоретическое и практическое. Класс для практики оборудован ноутбуками, на которых установлено все необходимое программное обеспечение», - добавила Елена Козловская.

Подчеркнуто также, курсы по электронному декларированию и ВЭД ведутся в учебном центре уже давно и пользуются широким спросом, но только в этом году благодаря поддержке Центра развития экспорта удалось запустить проект по бесплатному обучению представителей малого и среднего бизнеса.

«Не предполагал, что курс будет таким насыщенным: 3-4 занятия в неделю по два часа в течение двух месяцев. Для моей компании и для меня лично это хорошая возможность расширить профессиональные горизонты. Сегодня это особенно актуально: мы ощутили на себе потребность в повышении квалификации сотрудников в сфере юриспруденции, ведь, чтобы в новых реалиях вести успешную внешнеэкономическую деятельность, необходимо быть подкованным по всем направлениям, которые включены в курс», - прокомментировал участник курса, юрист Феликс ЛЕШУНОВ.

По мнению участника, повышение квалификации сотрудников в новых реалиях нужно рассматривать не только как выгоду отдельным компаниям.

«Это продвинет весь край вперед, и я понимаю, что нельзя оставаться на старом уровне, если все вокруг стремится к росту, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России. Я не стремлюсь стать гениальным декларантом, но осознаю, что без новых знаний есть риск натолкнуться на обман, допустить ошибку, которая обернется для компании большими потерями», - заметил он.

Как отметила директор дальневосточного Центра производительности Ольга БАРКОВА, спрос на обучение курсу «Руководитель малого и среднего бизнеса» оказался настолько высоким, что вместо десяти запланированных мест класс расширили до тринадцати.

Досье "Золотого Рога": АНО «Центр развития экспорта Приморского края» создана в 2013 году приказом губернатора Владимира Миклушевского. Центр находится по адресу: Владивосток, ул. Карла Жигура, 26а, офис 2-2, телефоны: 8 (423) 279-59-09, (423) 279-59-10, e-mail: feedc@mail.ru.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.