Заводы по рыбопереработке планируется создать в зоне Свободный порт Владивосток

Вопросы экономического сотрудничества обсуждались в рамках рабочей встречи замглавы Минвостокразвития Максима Шерейкина и президента южнокорейской компании Ssang Mun Co.Ltd Ли Сан Ёна. Итогом переговоров стало подписание меморандума, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как отметил замминистра Максим Шерейкин, российская и южнокорейская стороны готовы в дальнейшем рассматривать взаимные предложения по развитию торгового и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. «Меморандум зафиксировал интерес потенциальных инвесторов к реализации новой экономической политики в макрорегионе и стремление к созданию новых производств», – сообщил замминистра.

В зоне действия режима Свободного порта Владивосток компания Ssang Mun Co.Ltd планирует построить завод по переработке водных биологических ресурсов. Минимальный объем инвестиций составит $10 млн. В перспективе инвестиции могут быть увеличены до $50 млн.