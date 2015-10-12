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Заводы по рыбопереработке планируется создать в зоне Свободный порт Владивосток
12 Октября 2015, 15:05 | Приморье
Вопросы экономического сотрудничества обсуждались в рамках рабочей встречи замглавы Минвостокразвития Максима Шерейкина и президента южнокорейской компании Ssang Mun Co.Ltd Ли Сан Ёна. Итогом переговоров стало подписание меморандума, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как отметил замминистра Максим Шерейкин, российская и южнокорейская стороны готовы в дальнейшем рассматривать взаимные предложения по развитию торгового и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. «Меморандум зафиксировал интерес потенциальных инвесторов к реализации новой экономической политики в макрорегионе и стремление к созданию новых производств», – сообщил замминистра.
В зоне действия режима Свободного порта Владивосток компания Ssang Mun Co.Ltd планирует построить завод по переработке водных биологических ресурсов. Минимальный объем инвестиций составит $10 млн. В перспективе инвестиции могут быть увеличены до $50 млн.
Минвостокразвития окажет содействие и поддержку в реализации проекта перерабатывающего завода. Речь идет, в том числе, о подборе подходящего участка и содействии в получении необходимых согласований и разрешительной документации на всех этапах реализации инвестиционного проекта. Также инвестор планирует воспользоваться льготами и преференциями в рамках режима Свободного порта Владивосток.
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Теги: компания ssang mun co.ltd собирается построить завод по переработке водных биологических ресурсов
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