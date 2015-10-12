Приморские суды готовы к делам о банкротстве физлиц

Журналисты региона, присутствующие на международном форуме во Владивостоке, получив возможность пообщаться с председателем Верховного суда России Вячеславом ЛЕБЕДЕВЫМ, не ограничились лишь проблемами таможенного регулирования и попросили его прокомментировать более широкий круг актуальных сегодня проблем. Деловая газета «Золотой Рог» представляет фрагменты этих комментариев.

О вступлении в силу закона о банкротстве физических лиц и готовности арбитражных судов к возможному валу исков и дел:

«В обществе было очень много разговоров, споров и тревог среди законодателей, представителей исполнительной власти, бизнеса - что произойдет с 1 октября, когда начнут рассматриваться такие дела, смогут ли суды обеспечить защиту прав граждан в этой процедуре. А ведь закон и введен для того, чтобы были защищены права граждан. Зная эту тревогу, мы готовились к вступлению закона, и были приняты соответствующие меры.

Хочу вам сказать, что не надо драматизировать, нагнетать тяжелую атмосферу вокруг рассмотрения этой категории дел. Категория эта, действительно, одна из сложных, но простых категорий в судебной практике нет.

На днях пленум Верховного суда РФ рассмотрел проект постановления с тем, чтобы дать судам разъяснение по этим вопросам и правовые ориентиры, которые помогут минимизировать количество ошибок, - это первое.

Второе. Высказывается мнение, что поскольку арбитражные суды имеют судоустройство начиная с областного суда, у них нет районных судов, то гражданам придется приезжать в областные центры, для того чтобы получить решение по данному вопросу. Сегодня в районных судах мы организуем видео-

конференц-связь, чтобы все, кто связан с этим процессом, могли прийти и дать свои объяснения не выезжая в областные и краевые центры. Современные технические возможности позволяют работать в таком режиме.

Кроме того, если все-таки возникнет ситуация, что таких обращений в суды будет очень много (подобные опасения высказываются), мы пересмотрим штатное расписание. Внутри судебной системы теперь такая возможность есть, потому что существует единый Верховный суд, единые финансирование, бюджет и штатное расписание. Мы перекинем наши вакантные единицы из системы судов общей юрисдикции на рассмотрение данных дел в арбитражные суды. Закон начнет работать, будем иметь какую-то статистику, очевидные проблемы и будем их быстро устранять».

О критике, прозвучавшей в адрес судейской системы, которая зачастую идет на поводу у следствия, когда решается вопрос о мерах пресечения для обвиняемых, прозвучавшей недавно на заседании Общественного совета по правам человека при Президенте РФ:

«Ошибки в судебной практике, действительно, имеют место, Верховный суд постоянно анализирует ситуацию, выявляет ошибки относительно избрания меры пресечения и вмешивается для изменения таких решений.

Но суд разрешает конкретные дела, и за каждой стороной (обвиняемой или потерпевшей) всегда есть разные точки зрения на решение суда, это очевидно и закономерно. Вы услышали, что суд часто выполняет ходатайства Следственного комитета, а вот Следственный комитет, наоборот, говорит, что суды не всегда правильно выносят решения об избрании меры пресечения, недостаточно много арестовывают, а принимают иные, не связанные с арестом, меры пресечения. Поэтому, чтобы не было разговора, не основанного ни на чем, надо просто посмотреть судебную практику: какие и сколько ходатайств Следственного комитета были удовлетворены о заключении под стражу, а по каким категориям дел суд принял иное решение. Это все сегодня есть в открытом доступе.

Сколько, вы думаете, суд освобождает от уголовной ответственности по делам, направленным в суд? Почти каждого четвертого человека, который предстает перед судом… В отношении них прекращаются дела именно судом, не следствием. Но об этом почему-то не всегда хотят говорить.

Недавно Верховный суд РФ принял решение о том, чтобы внести существенные изменения в уголовное законодательство, направленные на либерализацию Уголовного кодекса РФ и вообще системы наказания. Предложено по делам, связанным с преступлениями небольшой тяжести, не привлекать к уголовной ответственности, а ограничиться административной ответственностью.

Проанализировав статистику о наказании, я обратил внимание на следующее: если в 2000 году за преступление небольшой тяжести судами было осуждено 184 тыс. человек (порядка 15% всего объема уголовных дел, которые поступили в суды), то уже в 2014 году суды рассмотрели такие дела в отношении 330 тысяч лиц (почти 46%). Считаю, что это неправильно.

Преступление небольшой тяжести человек может совершить в силу каких-то обстоятельств, это совершенно не говорит, что данный человек - умышленно не признающий законы и правопорядок в нашем обществе, игнорирующий нравственные устои. Нет! Это скорее случай в жизни человека, нежели система.

Вы можете сказать, что решения выносят суды. Это правда, но суды связаны решением законодателя. Поэтому Верховный суд РФ, которому дано право законодательной инициативы, предложил убрать это положение из закона и сказать, что лица, совершившие преступления небольшой тяжести, не должны быть судимы, но и не должны быть безнаказанны, их надо привлекать не к уголовной, а к административной ответственности. Потому что человек, получив даже условный вид наказания, становится судимым по приговору суда, вступившему в законную силу. И потом за этот приговор у него и его ближайших родственников наступают негативные последствия на всю его жизнь, он существенно ограничен в правах».

О решениях по искам в сфере ЖКХ, которые мировые судьи принимают без присутствия ответчика, не предоставляя человеку возможности оспорить или оправдаться:

«Это закон. Да, действительно, такие дела рассматриваются в приказном порядке - для упрощения этой процедуры, потому что они считаются бесспорными, но только для того случая, когда они действительно бесспорны. Если человек с этим не согласен, то по закону судья немедленно обязан отменить это решение и передать его на рассмотрение по существу.

Так что гражданам надо не сетовать, что такой нехороший судья - взыскал то, чего не положено, - а реагировать на это, написав заявление в суд. Решение будет немедленно отменено, если гражданин выразит свое несогласие.

К сожалению, в практике такие случаи есть, когда организации сферы ЖКХ заставляют гражданина платить за то, чем он не пользовался, завышают размер коммунальных услуг, все это имеет место, и это одна из серьезнейших проблем. Но законодатель предусмотрел путь ее решения. Мы анализируем эту практику и обращаем внимание судов на то, чтобы граждане платили за те услуги, которые им были оказаны».