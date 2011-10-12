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Александр БЕЛЯЕВ: Установка терминалов ГЛОНАСС окупается за короткое время

12 Октября 2011, 16:14 | Приморье

С 1 января 2012 года наличие спутниковой навигации ГЛОНАСС теперь является обязательным требованием при осуществлении перевозок пассажиров. В Приморье терминал ГЛОНАСС первым еще в 2009 году установил «Приморавтотранс».

С тех пор к нему присоединились «Водоканал», «Спасскцемент», Департаменты и Управления Администрации Приморского края и другие организации и учреждения края.

Устанавливает и обслуживает системы ГЛОНАСС в Приморье ООО «Центр мониторинга транспорта», который является региональным оператором и представителем федерального сетевого оператора – ОАО «Информационные навигационные системы», назначенного постановлением Правительства РФ.

Напомним, Правительство РФ обязало перевозчиков установить на пассажирском автотранспорте аппаратуру ГЛОНАСС. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Единовременные затраты большие, но они быстро окупаются, утверждают специалисты.

Согласно поправкам в положение о лицензировании пассажирского транспорта наличие спутниковой навигации ГЛОНАСС теперь является обязательным требованием при осуществлении перевозок пассажиров. Эти поправки вступают в силу с 1 января 2012 года.

Транспортники должны закупить и установить оборудование на каждый автомобиль компании за свой счет. Уже известны случаи, когда под видом приборов ГЛОНАСС поставляли GPS, в связи с чем появляется необходимость более тщательно подходить при выборе поставщика, предупреждают специалисты. На рынке представлены весьма разные модели. Можно выбрать от простой и дешевой за 11 тыс. рублей до самой навороченной за 23 тыс. рублей. Базовые терминалы позволяют лишь отслеживать передвижение транспорта. Более функциональные модели дают возможность контролировать расход топлива, объявлять остановки, следить за оплатой проезда в автобусе или, например, контролировать в каком положении, находится щетка снегоуборочной машины.

- Установка терминалов ГЛОНАСС окупается за короткое время - от одного до шести месяцев, - утверждает генеральный директор ООО «Центр мониторинга транспорта» Александр БЕЛЯЕВ. – Экономить позволяют три фактора: оптимизация работы предприятия, экономия топлива и повышения уровня безопасности. Например, у одного из наших клиентов недавно была угнана машина с установленной системой и с помощью ГЛОНАСС мы ее оперативно разыскали.

На автомобиле со спутниковым терминалом исключены «левые» пробеги и работа двигателя в «холостую». Водитель не сможет слить топливо. Руководитель всегда знает, в какой точке находится каждая его машина и может оперативно ею управлять.

Досье «ЗР»: ГЛОНАСС в обязательном порядке оборудованы российские морские суда. Идет первоочередная установка на транспорте, перевозящем специальные и опасные грузы. Теперь же под угрозой штрафа и лишения лицензии спутниковые терминалы должны установить компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Планируется в будущем весь госавтотранспорт в России выпускать полностью оборудованным навигационной системой ГЛОНАСС. «Наша цель, чтобы компании не покупали эти приборы отдельно на рынке, а чтобы транспортные средства уже выпускались полностью оборудованными навигационной системой ГЛОНАСС. Например, как легковой автомобиль, оборудованный системой навигации. Пока этого нет, и нам приходится дополнительно «загружать» перевозчиков на покупку этой системы и ее установку», — сказал в августе глава Минтранса РФ Игорь ЛЕВИТИН.

Автор: Олег Жунусов
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