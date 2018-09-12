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"Ростелеком" подключит ТОРы к оптическим сетям связи

12 Сентября 2018, 19:23 | Приморье

«Ростелеком» подключит к волоконно-оптическим линиям связи территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Цели соглашения – развитие инфраструктуры связи, повышение качества предоставляемых услуг для ТОР Дальневосточного федерального округа.

«Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» является основой для развития цифровой экономики на Дальнем Востоке. Подключение территорий опережающего развития к оптическим линиям позволит предложить их резидентам качественные телекоммуникационные услуги и цифровые сервисы для ведения бизнеса. Начало нашему сотрудничеству уже положено здесь, в Приморском крае. Все это способствует улучшению качества жизни населения и экономическому росту ДФО», – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

«Территории опережающего развития – один из важнейших инструментов для роста экономики Дальнего Востока. Мы постоянно развиваем набор услуг для резидентов и оказываем их, в том числе, в электронном виде. Создание надежных и быстрых линий связи позволяет повышать качество таких услуг и внедрять новые сервисы. Наряду со строительством инженерной и энергетической инфраструктуры появление высокоскоростного интернета ускорит реализацию инвестиционных проектов, а также позволит создавать новые предприятия, работающие в сфере информационных технологий», – считает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.

ТОР – экономическая зона, создающаяся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», при работе в которой резидентам предоставляются масштабные налоговые льготы.

Соглашение определяет общие условия взаимодействия сторон при решении приоритетных задач, в том числе путем создания совместных рабочих групп и совещательных органов из представителей «Ростелекома», исполнительных органов государственной власти Дальневосточного федерального округа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тор  связь  Ростелеком 



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