Выставка "Строительство" ответит на все вопросы

C 27 по 29 сентября в экспо-центре ТРК «Приморское кольцо» будет проходить выставка «Строительство» - ведущая на Дальнем Востоке специализированная выставка, представляющая широкий диапазон продукции, необходимой для полного цикла строительных работ: от проекта до готового объекта.

Каждый раз всех интересует один вопрос: «А что на выставке можно будет увидеть, какие новинки? Какие тренды будут представлены на выставке?»

Выставка «Строительство» демонстрирует основные тренды в градостроительстве – это энергоэффективность, комфортность среды проживания, экологичность, «умные» дома, smart-города, цифровые технологии в строительстве и экономике.

Участники выставки из Москвы, Самары, Челябинска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и городов Приморского края продемонстрируют широкий ассортимент отделочных материалов, последние разработки в области энерго-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, кондиционирования жилых и промышленных зданий, оборудование для производства строительных материалов, автоматизации зданий и сооружений, спецтехники и запасные части к ней, технологии малоэтажного домостроения и многое другое.

Отдельного внимания заслуживает экспозиция «Сделано в Приморье», которая соберет на площадке выставки местных производителей, представляющих широкий спектр строительной продукции, не уступающей зарубежным аналогам.

В этом году выставка «Строительство» меняет свой формат и становится мощным консультационным центром по решению насущного квартирного вопроса всех жителей края.

На выставке можно будет выбрать технологию малоэтажного строительства: построить дом по каркасной или блочной технологии из различных материалов.

Повышаются требования к комфортному жилью, и на выставке много предложений по тепло- и звукоизоляции, освещению, технологии «пассивный» дом.

Качество жизни во многом зависит от благоустройства территории. Участники выставки предлагают большое разнообразие ограждений, мощения, дренажа, освещения, спортивных и игровых зон производства России, Англии, Италии.

Малые архитектурные формы, веревочные парки, декор из цветов и многое другое будет представлено участниками на выставке.

Выставка помогает комплексно решать вопросы по различным аспектам жилищного и промышленного строительства – это услуги по подбору партнеров, подрядчиков, поставщиков строительных материалов, это нестандартные решения в проектировании, строительный контроль, кредитование, страхование, юридическое консультирование и контроль за соблюдением стандартов и требований пожарной безопасности.

Приморцы смогут выбрать проект, технологии строительства, застройщика, получить консультации специалистов по вопросам жилищных прав граждан.

Для тех, кто не готов сам строить дом, на выставке можно будет приобрести или готовый дом, или готовую квартиру.

Ключевые застройщики многоквартирных жилых домов объединились на выставке в рамках проекта «Справочная Недвижимости». Приморцы смогут не только ознакомиться с предложениями на рынке первичного жилья, но и тут же рассчитать выплаты по выгодным ипотечным ставкам от банков-партнёров, проконсультироваться с юристами и риэлторами.

Банки представят новые продукты для малого и среднего бизнеса, а также новые предложения по ипотечному кредитованию.

Выставка «Строительство» на протяжении четверти века является лучшей коммуникационной площадкой для представителей бизнеса и власти.

Совещание приморских производителей строительной продукции с представителями власти Приморского края по вопросам дальнейшего развития строительного комплекса региона и мер поддержки производителей также состоится в ходе деловой программы выставки «Строительство».

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края приглашает представителей муниципальных образований и специалистов по ЖКХ на семинар по вопросам применения новых правил обращения с коммунальными отходами, капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, а также по вопросам участия в программе «Формирование современной городской среды».

Одним из ключевых мероприятий выставки «Строительство» станет 2-й международный архитектурный экологический фестиваль «GreenFest». Темой фестиваля станут «умные» города и smart-технологии. Ведущие российские и зарубежные эксперты представят передовые технологии строительства GreenZoom, Passive House и Smart-города.

Выставка «Строительство» проходит при поддержке администрации Приморского края, отраслевых объединений и ассоциаций, под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.

Партнерами выставки и деловой программы выступили институты развития Приморского края, профессиональные объединения строителей и проектировщиков, научные институты, учебные заведения высшего профессионального образования, общественные организации.

Подробная информация о мероприятии на сайте

Контактная информация: ООО «Дальэкспоцентр»: Алимова Ксения, e-mail: gorod@dalexpo.vl.ru, тел.: 8 (423) 2300-518.

На фото: Выставка «Строительство» по традиции проходит при большом стечении народа.

Фото из архива.