Свинина с китайским вкусом

Азиатский GenFund поддержит свиноводческий проект «Русагро» в Приморье

Азиатский инвестиционный фонд Generations Fund (GenFund) вложит более $1 млрд в сельскохозяйственный проект агрохолдинга «Русагро» и строительство Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) в Приморье. Соответствующее соглашение фонд подписал с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, группа ВЭБа) в преддверии IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

GenFund создан летом 2018 года пулом азиатских инвесторов с первоначальным капиталом $2 млрд и целевым капиталом $20 млрд. Стратегия фонда ориентирована на осуществление инвестиций в международные проекты в рамках экономической инициативы «Один пояс - один путь». Выдвинутая в 2013 году СИ Цзинпином инициатива направлена на продвижение новой модели международного сотрудничества и развитие связей между странами Евразии.

«Первыми сделками GenFund станут инвестиции в $600 млн в проекты группы «Русагро» на Дальнем Востоке и до $440 млн в расширение газохимического проекта группы «Находкинский завод минеральных удобрений», - приводит слова глав ФРДВ Сергея ЧЕКУНКОВА ТАСС.

В первом случае инвестиции будут направлены на расширение производства свинины и создание молочного производства «Русагро». Так, в рамках расширения проекта производство свинины будет доведено до 1 млн тонн ежегодно на мощностях, создаваемых как на территории российского Дальнего Востока, так и в приграничных с РФ территориях на северо-востоке Китая. Мощность молочного производства может составить до 1 млн тонн в год.

Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%). В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции, в том числе в Китай.

«Русагро» планирует привлечь к расширению проекта соинвестров отраслевого характера и финансовых партнеров, в том числе банки, также компания ведет поиски дистрибьютора для поставок будущей продукции в Китай.

Во втором случае Generations Fund намерен инвестировать в строительство завода по производству метанола и удобрений в Приморском крае, инициатором которого выступает НЗМУ. Мощность предприятия составит около 1,8 млн тонн метанола и 1,8 млн тонн аммиака в год, значительные объемы продукции планируется поставлять крупнейшим потребителям в Китае. Кредитором проекта выступит консорциум российских и международных коммерческих банков.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в г. Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров. В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд.

Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в 2017 году г-н Оболенский представил новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства. Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянутой от газовых месторождений на Сахалине. Еще в 2015 году НЗМУ заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставки природного газа в объеме до 3,15 млрд кубометров в год.

«По проекту «Русагро» надеемся подписать юридически обязывающие документы до конца 2018 года и начать фондировать, а НЗМУ получит инвестиции GenFund в 2019 году, сейчас по заводу идет стадия проектирования», - отметил г-н Чекунков.

ФРДВ в перспективе планирует привлечь GenFund и в другие дальневосточные проекты, в частности - в комплексное развитие острова Русский.

По словам Чекункова, азиатский фонд намерен вкладывать свои средства по пяти основным направлениям: «умные города», «умное продовольствие», «умная энергия», развитие рынка услуг и создание «фонда фондов». Проекты «Русагро» и НЗМУ вписываются в направления «умного продовольствия» и «умной энергии».