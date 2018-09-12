"Что здесь делать, иностранцы часто не до конца понимают"

Председатель приморского краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко ответил на вопросы «Золотого Рога»

Реальные инвестиции в Приморье - это параллельная реальность, или нечто, что, действительно, существует? Свою позицию по этому вопросу озвучил председатель краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

Позиция руководителя во многом оказалась неожиданной, в чем-то резкой, но вселяющей оптимизм.

- Алексей Павлович, прошло пять лет с момента объявления правительством России «разворота на Восток». На ваш взгляд, какие изменения произошли за это время в инвестиционном климате региона?

- Значительно увеличился пассажиропоток из Кореи, Китая, Японии. В основном это туристы, но многие прибывают и с деловыми целями, и это, безусловно, хорошо с точки зрения экономики. Бизнес многих стран стал рассматривать Приморский край в качестве объекта для инвестиций в связи с появлением ТОРов и Свободного порта Владивосток и связанных с ними преференций.

Если говорить об изменениях в экономике Приморья в целом, здесь пока не все однозначно. В любом случае, успех «Разворота на Восток» будет зависеть от слаженности действий исполнительной власти края и местного бизнеса, ведущего совместные проекты с иностранными компаниями. Для наших зарубежных соседей очень важно участие государства в бизнес-процессах - создание гарантий и условий, прежде всего.

- Вы постоянно общаетесь с потенциальными инвесторами. Каково их представление об инвестклимате в регионе: стало легче работать или сложнее?

- Видите ли, есть вещи общероссийского масштаба, например, многие местные предприниматели перешли на электронный уровень обмена информацией с налоговой. А если говорить о ситуации в Приморском крае в целом, то налицо очень серьезная конкуренция, например, с Хабаровским краем. Вы знаете, что Хабаровский край вошел в первую двадцатку инвестиционного рейтинга, а Приморский, далеко не в первых рядах. Но у нас есть большой потенциал. В Приморском крае есть порты, здесь хорошая транспортная инфраструктура, и с точки зрения туризма наш регион очень привлекательный. По факту все равно здесь, в Приморье, центр экономической активности Дальнего Востока.

- В каких отраслях, вы полагаете, край может реализовать свой потенциал?

- Перспективы роста имеют: туризм, сектор развлечений, например, аквапарков, сфера общественного питания, сельского хозяйства и строительства, обрабатывающие производства и логистика.

- Что именно вы имели в виду, говоря о строительстве?

- Чтобы удовлетворить существующий спрос, в Приморье необходимо построить миллион квадратных метров жилья за пять лет. Реальные объемы строительства намного ниже, о чем говорят и цены на недвижимость во Владивостоке - квадратный метр в новостройке стоит от 80-ти тысяч рублей. Плюс, край испытывает нехватку гостиниц, объектов лесо- и рыбопереработки. Вообще у нас нужно вести строительство для развития практически любой отрасли экономики.

- А промышленность?

- Здесь несколько сложнее, потому что внутреннее потребление и в Приморском крае небольшое. А с точки зрения экспорт-ориентированного производства, у нас очень мало предприятий, способных производить такую продукцию. Но на этом уровне необходимо тоже работать, в Приморье есть несколько предприятий, имеющих положительный опыт экспорта, в том числе и входящие в «Деловую Россию».

- Смотрите, ряд предприятий из Приморья уверенно вышли на федеральный уровень - ДНС, «Белуга групп», «Дымов», к примеру…

- Я согласен, с тем, что в Приморье есть потенциал экспансии на рынок России, что показывает успешный пример этих компаний. Но приморским предпринимателям из-за логистики выгоднее все же работать на экспорт. Это понимают и иностранные инвесторы, и говоря о производстве, здесь подразумевают вывоз выпускаемой продукции за пределы РФ. Нам надо создавать максимально благоприятные условия для производственных предприятий. Это не только налоги, а работа с таможенными органами, особые льготные условия для производственных предприятий.

- Но у нас же на экспорт из Приморья практически ничего не идет, кроме муки, шоколада, уссурийского бальзама, да и то китайцы фактически «продублировали» эту марку.

- Я согласен с тем, что пока в Китае очень мало российской продукции из области глубокой переработки. Но ситуация может измениться, россияне все больше внимания отдают защите своих торговых марок. Да и Китай с объявлением американских санкций заявил о своем интересе к российской сельхозпродукции. Также есть Индонезия, Вьетнам, Япония, которые надо «покорить», поэтому развитие сельского хозяйства в Приморском крае это та история, которая может случиться очень быстро.

- Кстати, а что «смущает» потенциальных азиатских инвесторов?

- Первый аспект - это стабильность законодательства. Я знаю, что для этого многое делается - по Свободному порту внесены поправки, чтобы для его резидентов и резидентов ТОР не менялось законодательство в рамках налогообложения в сторону ухудшения. Кроме этого, нужно больше времени, чтобы инвесторы вникли в ситуацию. Свободному порту с момента создания всего три года, а безвизовому режиму - два. И люди из других стран стали сюда приезжать смотреть совсем недавно. Иностранные инвесторы знают, что рентабельность в Российской Федерации повыше будет, чем в близлежащих странах, но что именно здесь делать, они не до конца понимают. Вот это как раз, работа местного бизнеса, который должен создавать инвестпроекты, уже готовые четкие кейсы для бизнес-идей - и продавать их иностранным инвесторам.

- Такой опыт есть?

- «Деловая Россия» над этим работает, и мы готовы предложить площадки инвестпроектов, которые можно будет рассматривать как объекты для вложения денежных средств.

- О каких проектах идет речь?

- Самое перспективное - это туризм. Потому что турпоток увеличивается, сезонность начинает стираться. Сейчас под туристическую инфраструктуру что у нас есть? - океанариум, Мариинка, неплохо развит ресторанный бизнес, но этого недостаточно. Необходимо строить аквапарки, гостиницы, использовать потенциал природы и памятников, здесь есть куда идти и что делать. И нужно помнить, что туризм - это быстрый путь наполнения краевого бюджета.

- А аквакультура?

-Это тоже направление интересное, и я знаю, что сюда много вкладываются корейцы, вплоть до того, что выкупают все, что будет расти на ближайшие три года. Но это очень непростой бизнес и нам от иностранных компаний здесь, в первую очередь, нужны технологии.

- У предпринимателей возникла масса вопросов к работе прошлого инвестиционного агентства Приморского края. С приходом нового руководства что-либо здесь изменилось? Что-то поменялось также в работе с инвесторами со стороны Министерства развития Дальнего Востока в связи с уходом Галушки?

- Я надеюсь, мы еще увидим работу новой команды. А что касается смены руководства в министерстве... Мы, как «Деловая Россия», постоянно работаем с федеральными органами власти, и нам не то чтобы не важно, кто стоит в руководстве, но существеннее - системная работа с ними.

- То есть, в этом плане вы ощущаете, скорее, сдержанный оптимизм?

- Я сторонник того, что органы власти не всегда в состоянии понять, что нужно бизнесу, и это нормально. Потому что только предпринимательское сообщество понимает, что нужно изменить. Другое дело, что свою позицию надо качественно доносить, потому что бизнес бизнесу рознь - так же, как чиновник чиновнику... Мы не сторонники ходить жаловаться, как, например, плохо отдельно взятым предпринимателям. Нужно вместе с властями определять сложные точки экономического роста через контрольные закупки, круглые столы, рабочие группы и так далее. И мы это делаем.

- А кто находится в неравных условиях, к примеру?

- В туристической области есть те, кто работает «вбелую», платит налоги, а есть компании, где провозят группы полулегально, и все деньги идут мимо налоговой. Тут работа властей, я вас уверяю, очень позитивно скажется на пополнении бюджета. Сейчас вот ряд проблем у туркомпаний, которых некоторые «управленцы» фактически принуждают пользоваться рейсовыми автобусами для перевозки групп - это разве конкуренция? Бизнес легальный должен объяснять власти, как все происходит в отрасли, иначе он может просто погибнуть.

- А как изменились настроения предпринимателей в связи с декларируемым разворотом на Восток?

- Вы знаете, я считаю, что предприниматель всегда в состоянии стресса пребывает. В силу большого объема принятия решений, ответственности за других людей. Поэтому это человек, который всегда старается найти позитив в любом процессе. При этом мы, предприниматели, разные, в каждой отрасли кто-то чувствует себя более комфортно, кто-то менее, особенно с точки зрения волатильности валют. Но, думаю, позитива больше, хотя бы в силу того, что каждый из нас занимается любимым делом. Приведу простой пример - вы как представители медиа сами видите, что в публичном поле за последние годы стало гораздо меньше историй о фиаско наших предпринимателей - которые разорились или вообще покинули регион, или даже страну. Это - хороший показатель того, что общий деловой фон, пусть и медленно, но меняется к лучшему. Градус оптимизма бизнеса, пусть и медленно, но растет…

ВОПРОС РЕБРОМ

- Очень по-разному относятся в Приморье к проектам реализуемым в ТОРах и Свободном порту Владивосток. Какова ваша позиция?

- Моя компания - резидент Свободного порта, и это очень хорошая история и для наших, и для иностранных инвесторов. Другое дело, что из большого количества резидентов далеко не все начали реализацию проектов. Конечно, нужно обращать внимание государства на случаи, когда пытаются получить только землю или преференции, не создавая производств. Но в принципе, льготы ТОРов и Свободного порта по налогу на имущество, прибыль, страховые взносы, все это работает. Причем хорошо работает. Это значимо для привлечения иностранных инвестиций, прямых.

Кроме того, производство в ТОРах дает синергетический эффект роста количества рабочих мест в других отраслях - до 15 мест на одно в производстве. Я вижу, что Михайловский, Надеждинский ТОР заработали, реально положительный эффект есть, его видно.

На фото: Председатель отделения «Деловой России» в Приморье Алексей Тимченко: «Градус оптимизма бизнеса, пусть и медленно, но растет».