Кипрский десант готов к высадке на остров Русский

Первым «клиентом» спецрайона во Владивостоке может стать претендент на контроль в банке «Восточный»

Первым резидентом Специального административного района (САР), созданного на острове Русском, может стать кипрская Finvision Holdings Limited, подконтрольная банкиру Артему АВЕТИСЯНУ. В настоящее время компания, зарегистрированная в Лимасоле, владеет почти третью акций банка «Восточный» (Благовещенск) и ведет борьбу с инвестиционными фондам Baring Vostok за контроль над одним из крупнейших банков Дальнего Востока. Официальное заявление о регистрации Finvision Holdings Limited в спецзоне может стать одним из сюрпризов первого дня IV Восточного экономического форума (ВЭФ).

Участники рынка считают, что г-н Аветисян делает сильный имиджевый ход – переход под российскую юрисдикцию будет благосклонно воспринят властями. Поэтому выбор в пользу острова Русский в момент присутствия на нем главы государства сделан не случайно.

Ранее называлось, что во Владивосток может перебраться компания United Company Rusal Plc (UC Rusal, головная компания «РусАла»), но Олег ДЕРИПАСКА, похоже, сделал выбор в пользу куда более удобного для его бизнеса острова Октябрьский в Калининграде. На данный момент «РусАл» имеет в Приморье «дочку» в лице ООО «Ярославская горнорудная компания» (пос. Ярославский, крупнейший в России производитель флюоритового концентрата) и ведет поставки алюминия за рубеж через местные порты.

Досье "Золотого Рога"

Президент РФ Владимир Путин в августе подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов и при продаже акций.

Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Конфликт в «Восточном» дошел до суда

Согласно документам банка «Восточный», «Аветисян Артем Давидович владеет 100% долей в уставном капитале кипрской Finvision Holdings Limited и является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк». Доля Finvision Holdings Limited на данный момент составляет 32,02% (32,55% обыкновенных) акций кредитной организации. Еще 4,8% и 3,2% капитала принадлежит соответственно партнерам г-на Аветисяна Шерзоду ЮСУПОВУ и Юрию ДАНИЛОВУ.

Оппонентом г-на Аветсяна выступает Evison Holdings Limited, зарегистрированная опять же в Лимасоле. Фондам Baring Vostok в настоящее время принадлежит 51,62% (52,48% обыкновеных) акций банка «Восточный».

Досье "Золотого Рога"

Банк «Восточный», согласно данным портала banki.ru, занимает 33-е место в российской банковской системе по размеру активов. Он был учрежден в 1991 году в Благовещенске под названием Дальневосточный региональный акционерный банк Внешторгбанка России (Дальвнешторгбанк), в 2006 году его переименовали в ОАО «Восточный экспресс банк» (КБ «Восточный»), осенью 2014 года он был преобразован в публичное акционерное общество. В 2016 году в капитал «Восточного» вошел «Юниаструм», который выкупил половину допэмиссии объемом в 3 млрд рублей. В начале 2017 года процедура слияния двух кредитных организаций была завершена. Чистая прибыль «Восточного» по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 36% - до 4 млрд рублей. Активы банка на 30 июня 2018 года достигли 231,97 млрд рублей.

В начале сентября пост председателя правления банка «Восточный» покинул Дмитрий ЛЕВИН, представлявший интересы Baring Vostok. Официально г-н Левин возглавил банк в январе 2018 года. Исполняющим обязанности руководителя кредитной организации назначен заместитель предправления Вячеслав АРУТЮНЯН, выходец из Юниаструм-банка, подконтрольного Артему Аветисяну.

Конфликт между акционерами связывают с вопросом докапитализации банка, ставшим одним из приоритетных после присоединения Юниаструм-банка к «Восточному» в январе 2017 года. С начала 2018 года банк пытается провести допэмиссию акций на 5 млрд рублей, но пока безрезультатно.

По словам источников «Коммерсанта», Артем Аветисян выкупить эти акции не может из-за отсутствия денег. При этом, у него есть опцион, согласно которому он может выкупить 10% акций банка. Baring Vostok имеет средства, но не готов увеличивать вложения в банк, изначально являющийся его портфельной инвестицией, выйти из которой фонд пытается уже не один год. Однако выкуп допэмиссии фондами Baring Vostok еще сильнее размоет долю г-на Аветисяна, что сделает опцион бесполезным.

В дальнейшем конфликт может обернуться тем, что назначенные Артемом Аветисяном топ-менеджеры будут оказывать давление на Baring Vostok, а фонды, в свою очередь, на собрании акционеров 17 октября попытаются лишить Аветисяна контроля в совете директоров.

При этом Baring Vostok уже нанес первый удар - Evison Holdings Limited подала в Арбитражный суд Амурской области иск к банку «Восточный». В качестве третьего лица привлечена Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области. Истец также подал заявление об обеспечении иска. Причина иска не указывается. Суд оставил его без движения до 28 сентября.

Истец оспаривает назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», сказал РБК партнер BVCP Андрей КОСТЯШКИН.