Закладка на западном фронте

Ведущие рыбопромышленные компании региона готовы строить современные суда, но исключительно за пределами Приморcкого края

Рыбная отрасль всегда считалась одной из приоритетных для Приморья. В последние годы на долю региона приходится около 20% общероссийского вылова. При том, что в крае насчитывается 501 рыбопромысловое судно, возраст большинства их них превышает тридцать лет. Участники рынка отмечают, что несмотря на благоприятную конъюнктуру обновление отраслевого флота идет очень медленными темпами. Так, в 2017 году в строй было введено лишь 11 рыбопромысловых судов. В текущем году ситуация не изменилась, но бизнес заявил о далеко идущих планах.

В 2016 году был принят закон, определяющий критерии получения так называемых инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота при условии строительства кораблей на российских верфях.

По словам главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, одной из основных задач механизма инвестквот является кратное увеличение доли производимой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. По результатам первого этапа приема заявок на закрепление инвестквот в 2018 году было отобрано или допущено к конкурентной процедуре более 50 проектов по строительству новых рыбопромысловых судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов. Совокупный объем заявленных инвестиций по этим проектам составил более 130 млрд рублей.

РРПК рисует краболовы

Наиболее амбициозные планы в отношении строительства нового флота - у «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), которая уже получила инвестквоту на вылов более 170 тыс. тонн минтая и сельди под строительство шести траулеров и берегового рыбоперерабатывающего завода.

Досье "Золотого Рога": РРПК занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Основные виды рыболовного промысла - минтай и тихоокеанская сельдь. Владельцем 89,95% акций компании является Глеб ФРАНК.

В начале июля связанное с РРПК ООО «ПримКраб» объявило о подписании соглашения с проектным бюро «Наутик Рус» (входит в исландский морской консорциум Knarr) о разработке эскизного проекта краболовного судна. Всего для РРПК планируется построить до 10 краболовных судов, говорится в сообщении компании. «Компания надеется, что строительство будет осуществляться на дальневосточной верфи», - говорится на сайте «Наутик Рус».

ООО «ПримКраб» было создано во Владивостоке в июле 2017 года как операционная компания для освоения квоты на вылов краба, приобретенной РРПК. Объем квоты - 2,4 тыс. тонн. Учредителями «ПримКраба» являются Глеб Франк (94%) и гендиректор РРПК Андрей ТЕТЕРКИН (6%).

По словам Андрея Тетеркина, в случае объявления нового раунда распределения остатка инвестквот на Дальнем Востоке, компания планирует подать заявки на получение дополнительных квот еще под два крупнотоннажных траулера-процессора, на строительство которых у нее есть опцион.

РРПК также, в партнерстве с компанией «ДВ Инвест», реализует проект по строительству берегового завода «Русский минтай» мощностью более 100 тонн готовой продукции в день. Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и позволит выпускать различные виды рыбной продукции. Общие инвестиции в проект составят до 1,5 млрд рублей. Завод планируется ввести в Приморье не позднее 2020 года.

«Антей» пошел на «Пеллу»…

Намерение по строительству судов озвучили и другие компании. Так, рыбодобывающее ООО «Антей» (Владивосток, базовая компания одноименной группы) заключило контракт на строительство судна-краболова с ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». В дальнейшем «Антей» планирует заказать более десяти судов, не исключено, что заказы могут быть размещены также на «Пелле».

Отметим, что ГК «Антей» реализует параллельно несколько проектов. Один из них - проект дочерней компании «Русская марикультура» по выращиванию трепанга и гребешка на рыбоводных участках, предоставленных в аренду, с последующей переработкой и реализацией.

В настоящее время в пользовании компании находится более 280 га рыбоводных участков. «До конца 2017 года были установлены садки и высажена молодь. Сейчас проводим мониторинг состояния молодняка и поголовья, в этом году будем делать пробные изъятия для того, чтобы оценить, насколько быстро растет наш урожай», - отмечал гендиректор ООО «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ. На данный момент в проект инвестировано порядка 70 млн рублей, в том числе 30 млн рублей оборотных средств и более 40 млн рублей капитальных затрат.

…А «Дальрыба» на Волгу

ОАО «Дальрыба» (Владивосток) планирует заказать два судна-краболова, начнет строить их уже в этом году. Общая стоимость судов составляет около 3 млрд рублей, итоговая цена будет зависеть от насыщения судна и исхода переговоров с верфью. «Дальрыба» ведет переговоры с несколькими банками для получения кредита на этот проект. Подрядчик пока не определен - одним из претендентов является современно оснащенная Окская судоверфь (Нижний Новгород, принадлежит UCL Holding Владимира ЛИСИНА).

На западе строить проще

Увы, но из сложившихся реалий, новые суда для приморских компаний если и будут строиться, то только за пределами края.

«Наши отраслевые предприятия - «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», «Центр судоремонта «Дальзавод», «Находкинский судоремонтный завод» заинтересованы - готовы работать, но пока у них нет опыта проектирования и строительства «под ключ» таких судов. Над этим тоже надо работать, всем вместе, на всех уровнях, чтобы привлечь инвесторов на дальневосточные и приморские судостроительные предприятия», - заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

В то же время, в Приморье созданы хорошие условия для строительства среднетоннажного флота, с помощью которого еще в советское время рыбопромысловики вылавливали минтай и сельдь.

«Сегодня строительство среднетоннажных сейнеров не входит в число инвестируемых проектов, поэтому мы предложили внести дополнение в постановление об инвестиционных квотах. Приморью очень нужны такие суда. Мы сможем увеличить добычу рыбы, в том числе дальневосточной сардины иваси», - сказал Андрей Тарасенко.

Мнение ряда рыбопромышленников ранее озвучил президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») Сергей ДАРЬКИН, контролирующий ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России). Сегодня приоритетным направлением в производственной деятельности НБАМР является увеличение ассортимента выпуска продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

«Главная проблема по поводу строительства нового флота - в неопределенности, которая сегодня присутствует на рынке. У меня сегодня было три или четыре встречи с крупнейшими банками, и все они задают вопрос с точки зрения оценки эффективности строительства флота. Хотелось бы, конечно, не потерять судостроительную базу, а соответственно, и будущий судоремонт, чтобы он был привязан к местам добычи Дальнего Востока. Построить суда на западных верфях, наверное, проще, чем здесь. Это новый вызов, на который надо отвечать», - отмечал г-н Дарькин.

Камчадалы хотят удивить весь мир

Свои планы на обновление флота и у соседей по региону. Так, акционеры ПАО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-Камчатский) на внеочередном собрании 20 августа одобрили заключение контракта с турецкой Tersan Tersanecilik Sanaya Ve Ticaret A.S. на строительство судна. Сам контракт был подписан 22 июня. Интересно, что промысловый флот для Камчатки не создавался почти сорок лет.

Поставка судна запланирована на 15 апреля 2021 года. Сумма контракта - $16,75 млн и 67,624 млн евро.

В пресс-релизе компании отмечается, что стороны подписали договор на строительство уникального траулера.

«Такие суда еще не строились, во всем мире таких больше нет. Разрабатывали проект мы совместно с норвежскими партнерами с учетом наших потребностей и специфики работы. Флот имеет обыкновение устаревать, и мы ставим задачу постепенно полностью заменить наши суда на траулеры нового поколения. В 2021 году турецкая верфь обещает сдать в эксплуатацию первый объект, и сразу начнется строительство второго», - приведены в сообщении слова гендиректора «Океанрыбфлота» Евгения НОВОСЕЛОВА.

Новый тип траулера разрабатывался на протяжении двух лет с участием компании-проектировщика из Норвегии, название которой не раскрывается. Судно будет построено с учетом особенностей эксплуатации (длительные промысловые экспедиции и работа в сложных условиях), а также с учетом современных требований к производству и безопасности мореплавания.

«По такому проекту будет построено два траулера, но это только начало. Постепенно весь старый флот будет заменен. Уже с приходом первого нового судна спишут сразу четыре БМРТ (большой морозильный рыболовный траулер) с самым большим сроком службы», - пояснили в «Океанрыбфлоте».

ПАО «Океанрыбфлот» в конце 2017 года завершило реорганизацию, присоединив рыболовецкий колхоз «Огни Востока» и АО «Дальинторг» (оба - Приморский край), которые ранее контролировал президент и основной бенефициар группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ. Переработчику также перешли такие активы компаний, как два больших морозильных рыбных траулера и два транспортных судна. 32,6163% акций ПАО «Океанрыбфлот» принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143%% акций являются Валерий ПОНОМАРЕВ и член совета директоров ДЕ Ен Тяк, соответственно.

Досье "Золотого Рога": На данный момент в состав рыбопромыслового флота, принадлежащего предприятиям Приморского края, входит 501 рыбопромысловое судно. В их числе - 57 крупнотоннажных судов, 177 среднетоннажных, 98 малотоннажных судов и три танкера. Кроме того, в прибрежном рыболовстве и на плантациях марикультуры занято порядка 166 единиц маломерного флота.

На фото: Камчатская «рыбная империя» ждет новые суда из Турции.

Фото ПАО «Океанрыбфлот».