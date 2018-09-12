Отель без ручки

Третий по счету глава Приморья ломает голову, как избавится от скандального проекта по возведению во Владивостоке гостиниц мирового уровня

«ДАРЬКИН начал - не достроил, МИКЛУШЕВСКИЙ строил - не достроил, ТАРАСЕНКО строит - не хочет продавать…», - такую прибаутку впору запускать в Приморье. При этом «знающие люди» недоумевают – почему вторая персона из этого списка, получившая, как казалось на первый взгляд, практически неограниченную поддержку федерального центра, не попытался разрубить «гордиев узел» напрямую в Кремле, хозяин которого в свое время одним мановением руки превратил заброшенный остров Русский в Мекку для ежегодного паломничества глав Японии, Кореи и Китая.

Не секрет, что именно во времена известного своими пафосными речами губернатора на стройку были потрачены более 20 млрд рублей, причем деньги с подачи губернатора раз за разом выделялись из дефицитного краевого бюджета, в том числе и на проценты по банковским кредитам.

«Будем ли мы выходить к депутатам с просьбой о гарантии? Да, будем. Потому что кредит по-другому НДП никто не даст. Гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, а запущенная как бизнес, который можно посчитать, - других денег. По нашим оценкам, мы достроенную гостиницу продадим дороже, и дополнительные затраты сможем окупить», - уверял г-н Миклушевский.

В итоге Контрольно-Счетная палата Приморского края сочла нецелесообразными дальнейшие капитальные вложения за счет средств краевого бюджета в уставный капитал АО «Наш дом - Приморье» (оператор строительства гостиниц, на 100% принадлежит Приморью), а на тот момент еще прокурор Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ назвал перечисление бюджетных средств в строительство отелей «неоправданным риском».

Материалы по нарушениям, допущенным при строительстве пятизвездочных гостиниц во Владивостоке, уже переданы в следственные органы, сообщил глава Приморья Андрей Тарасенко накануне открытия IV Восточного экономического форума. Того самого мероприятия, участники которого уже который год страдают от недостатка в городе комфортабельных, а главное, доступных по цене отелей. В итоге вместо «хаяттов» приезжие будут отсыпаться либо в студенческом кампусе, либо в апартаментах «на Фокина», либо в «плавучей гостинице», ибо номеров в новоявленном отеле Lotte со старой начинкой хватило только избранным.

Досье "Золотого Рога": В этом году для участников Восточного экономического форума были выделены 1,8 тыс. номеров в аккредитованных гостиницах и отелях Владивостока и Артема, а также свыше 4,4 тыс. номеров на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Также гости размещены на борту круизного лайнера Costa NeoRomantica, зафрахтованном специально по этому случаю Росморпортом.

Кто крайний в списке?

«Все материалы передали в Следственный комитет. Там не просто написано, что кто-то нанес ущерб, там четко написано, пофамильно, документально, с экспертизами и расчетами», - сказал г-н Тарасенко, уточнив, что на данный момент получены все необходимые документы.

«Я сделал документы, что это не самострой. Мы получили все экспертизы, сейчас мы начинам договариваться с инвесторами (о достройке отелей – Прим. авт.). Я не хочу продавать «хаятты». Мы потратили порядка 18 млрд рублей, и хотелось бы, чтобы эти деньги в течение, может быть, 20 лет, чтобы я получил и вернул», - сказал Андрей Тарасенко.

По его словам, переговоры о достройке отелей планируется провести в рамках ВЭФа с потенциальными инвесторами из Южной Кореи и Японии.

«Край ни копейки не будет вкладывать. Все будут достраивать инвесторы. На ВЭФе будем получать от них согласие. Для нас хорошие условия, для них немного тяжеловатые. Но начинаем с такого процесса», - сказал глава региона.

Осенью прошлого года «Российский аукционный дом» (РАД) отменил аукцион по продаже недостроенного отеля на мысе Бурный. Поручение об отмене торгов дал новый глава Приморья Андрей Тарасенко по итогам инспекционной поездки на стройку отеля. Вместо продажи сменщик Миклушевского решил достроить гостиницу.

«Мы сожалеем о принятом решении, - сказал гендиректор РАД Андрей СТЕПАНЕНКО. - В течение года над объектом велась активная работа - переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и road show на международных выставках. На актив были потенциальные инвесторы, в том числе из азиатских стран. Актив дорогостоящий, этим объясняется длительность переговоров с ними».

По данным РАД, отель полностью достроен, завершаются работы по внутренней отделке помещений. В состав комплекса входит здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м (218 номеров) и SPA-комплекс площадью 10,2 тыс. кв. м. Покупатель также получит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Казино поработало на стройку

«Я не хочу делать ошибки, которые были до меня. Сегодня надо понять, сколько было затрачено, кто виноват, что столько денег ушло, потому что фактически сегодня на строительно-монтажные работы ушла ровно половина. Где вторая половина - пока не можем понять. Есть много вопросов. Сейчас готовим материалы в прокуратуру. Думаю, там будут разбираться», - сказал в майском отчете перед Законодательным Собранием врио губернатора.

Он уточнил, что в последнее время бюджетные средства на достройку гостиниц не выделяются, решение о том, что делать с отелями, будет приниматься после завершения работы с документацией.

При этом, интерес к отелям вроде бы как есть со стороны иностранных инвесторов.

«Есть американцы, китайцы, японцы, которые готовы достроить и взять в управление эти гостиницы. Но в этом вопросе уже спешить не хочется. У нас сегодня есть кредит Сбербанка, который висит на крае, - 1,9 млрд рублей. Мы его сегодня с помощью удачной работы в игорной зоне, мы его погасим. Снимем все эти обременения с края, которые сегодня висят. И дальше вместе с вами будет принимать решения по этим проектам - либо мы дальше участвуем, с инвестором идем, либо мы просто реализовываем», - сказал глава региона.

На данный момент предложение руководства края по гостинице на мысе Бурном предусматривает возможность полного выкупа объекта согласно проведенной оценке. В этом случае приобретатель сам достраивает гостиницу в соответствие и собственной концепцией.

Второй вариант - создание совместного акционерного общества с участием администрации Приморья в АО «Наш дом – Приморье». При этом контрольный пакет акций СП должен принадлежать региону. Этот вариант предлагается для обеих гостиниц.

Кто первый в прикупе?

Стоит отметить, что «хаяттами» долгострои мы называем скорее по привычке - отказ от сотрудничества с американской гостиничной корпорацией прошел по большому счету незамеченным, а зря. Это ведь и имиджевые издержки, для региона в том числе. Поэтому появления во Владивостоке сетей мирового уровня ждать не стоит – они предпочитают реализовывать проекты по собственным лекалам.

На этом фоне куда более сговорчивыми обещают стать азиаты. Так, власти уже называли чуть ли не решенным заход в комплекс на мысе Бурный японской компании Hotel Okura Co., Ltd., для которой это может стать дебютом в России.

«Мы готовы недостроенное здание передать в концессию на 49 лет, чтобы инвестор достроил и запустил в эксплуатацию. Хотелось бы, чтобы главы наших государств Владимир ПУТИН и Синдзо АБЭ разрезали ленточку в честь открытия гостиницы», - говорил г-н Тарасенко в феврале.

Сказано-сделано. В марте японская сторона представила главе Приморья свое видение концепции достройки и дальнейшей эксплуатации отеля.

Директор группы управления проектами компании Nikken Sekkei Накатани КЕНЪИТИРО, озвучил, что японские специалисты подготовили сразу несколько предложений по повышению экономической эффективности объекта.

В числе предлагаемых изменений - расширение номерного фонда отеля, увеличение количества посадочных мест в японском ресторане, создание lounge-зоны для привилегированных гостей и другие.

Согласно представленной концепции, работы должны быть распределены на несколько этапов - это достройка самого отеля и благоустройство прилегающей территории.

Досье Золотого Рога": Hotel Okura Co., Ltd. учреждена в 1958 году. Открытие первого отеля состоялось в мае 1962 года. Компания специализируется в люксовом сегменте гостиничного бизнеса, входит в тройку крупнейших гостиничных сетей Японии. Под управлением Okura находится почти 90 гостиниц, включая строящиеся, в 10 странах мира.

Решатся ли японцы на участие в проекте, по большому счету зависит все от того же «ручного управления». Вот возьмет Владимир Владимирович и намекнет г-ну Абэ на ВЭФе насчет «апартаментов». А дальше уже - дело техники и маляров…

Досье "Золотого Рога": В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром Миклушевским 5 октября 2012 года). На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.

На фото: Сергей Дарькин в бытность губернатором лично курировал все «стройки века».

Фото из архива.