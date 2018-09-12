Гарант приморского бизнеса

Гарантийный фонд Приморского края готов внести свой вклад в экономическое развитие региона

Развитие и продвижение малого и среднего бизнеса (МСБ) на территории Дальнего Востока - вопрос государственной важности. В поддержке предпринимательской инициативы помимо властей участвуют и различные финансовые институты. Для ее стимулирования в последние годы создана законодательная база. Речь идет, в первую очередь, о новых экономических режимах, которые устанавливаются федеральными законами «О свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития».

Но, на практике, успех инвестпроектов зависит не только от понятных и работающих законов, но и от готовности местной власти участвовать в реализации инвесторами своих планов. Как показывает практика, на сегодня в числе наиболее востребованных приморским бизнесом мер государственной поддержки выступает поручительство некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края». Учредителем Фонда является администрация Приморского края.

За 9 лет работы Фонд стал абсолютным лидером Дальневосточного региона по объему предоставляемой предпринимателям поддержки, а также одной из лучших региональных гарантийных организаций в стране по основным ключевым показателям эффективности работы.

Клиентами Фонда являются также резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР) - компании, успешно реализующие свои новые проекты на территории Приморского края. Все они представляют малый и средний бизнес, но не зависимо от размера компании и ее отраслевой принадлежности, уверенно пишут собственные «истории успеха», а Гарантийный Фонд выступает надежным партнером в осуществлении планов предпринимателей.

Среди таких компаний ООО «Терра», на протяжении двадцати лет работающая в сфере светотехники. В 2015 году предприятие стало резидентом СПВ, и уже через год запустило собственное сборочное производство во Владивостоке. В настоящее время в ТОР «Надеждинская» ООО «Терра» проводит строительство мини-кластера светотехники. На территории 16,5 тыс. кв. м будут размещены одновременно несколько предприятий, что, по планам инвестора, позволит достигнуть наибольшей эффективности. Заместитель генерального директора компании Денис БОРИСОВ уверен, что, несмотря на состояние экономики, в нынешней ситуации есть и положительные моменты в лице беспрецедентной поддержки со стороны государства. Несмотря на то, что собственных ресурсов компании не хватало, с помощью механизма поддержки Гарантийного фонда проект по строительству был приведен в действие.

На оптовой торговле отечественными и импортными фруктами специализируется ООО «Интертраст», осуществляющее поставки в крупные торговые сети (РеМИ, Самбери) и розничные магазины по всему Приморскому краю. После регистрации в качестве резидента ТОР «Надеждинская» «Интертраст», при поддержке Гарантийного фонда, начало расширение и модернизацию склада овощехранилища (строительство завершится в этом году). Вкупе с выгодным расположением в районе трассы Патрокл-Седанка-Де-Фриз-

п.Новый, оно позволит предприятию облегчить доставку по различным направлениям и увеличить объем предоставляемой продукции. Таким образом «Интертраст» планирует улучшить ситуацию с обеспечением свежими фруктами во всем регионе.

Возможность повлиять на развитие Приморского края привлекает фирмы и из других регионов. Еще один партнер Гарантийного фонда - камчатская группа компаний «Агротек» - основала в ТОР «Михайловский» ООО «Черниговский Агрохолдинг». Подписав соответствующее соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», новое предприятие получило статус резидента и уже инвестировало в экономику Приморья почти 370 млн рублей. Предприятие специализируется на выращивании ячменя, сои и кукурузы, а также первичной переработке злаковых культур. Основная часть продукции поставляется на камчатский комбикормовый завод «Агротека», часть продукции реализуется в страны АТР. Немаловажно, что зернохранилище, вмещающее 20 тысяч тонн, выступает в качестве логистического центра не только для компании, но также и для местных фермеров.

За поддержкой в Гарантийный фонд могут обратиться компании различной отраслевой направленности. ООО «АПК «Славянский-2000», специализирующееся на производстве рыбоконсервной продукции, тоже воспользовалось партнерским предложением Фонда. У компании уже есть 18-летний опыт работы на рынке, и в ней всегда уделяли большое внимание качеству и расширению ассортимента продукции. По словам Юрия ИБРАГИМОВА, соучредителя и финансового директора предприятия, именно поэтому, когда встал вопрос о развитии производства, а средств для реализации не хватало, они обратились в Гарантийный фонд. Благодаря этому компания смогла открыть новое направление по переработке деликатесных морепродуктов.

ООО «Экопак» является важным субъектом в пищевой промышленности Приморского края. Став резидентом Свободного порта Владивосток, предприятие, при поддержке Гарантийного фонда, начало строительство производственно-складского комплекса по производству пищевых подложек из вспененного полистирола. По заявлению компании, высокое качество материала позволяет обеспечивать клиентов экологически чистыми подложками, а современное оборудование позволяет достичь объемов, достаточных для всего края.

Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края:





Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер: Мы понимаем, что должны стать еще доступнее приморскому бизнесу.

- Поручительство Фонда - высококлассное обеспечение, которое позволяет предпринимателю обеспечить до 70% задолженности по кредиту. К сожалению, в нашем обществе есть устойчивый стереотип - любая помощь от государства ассоциируется с бюрократией. Все эти сборы документов и хождения по бесконечным инстанциям определенно неудобны и мешают бизнесу. Поэтому мы просто взяли и убрали всю бумажную волокиту. Гарантийный фонд Приморского края не требует ничего сверх того, что компания уже предоставила банку. Единственное, о чем мы просим своих клиентов – заполнить анкету, размер которой занимает один лист формата А4.

Наши темпы роста подтверждают интерес приморского бизнеса к деятельности Фонда. Так, в 2017 году, мы предоставили поручительств на сумму более 1,1 млрд рублей, то есть в два раза больше по сравнению с 2015 годом, а свой план на 2018 год мы выполнили уже в августе. Мы понимаем, что должны стать еще доступнее приморскому бизнесу, поэтому планируем в очередной раз снизить размер своего комиссионного вознаграждения по итогам этого финансового года.

Константин БОГДАНЕНКО, вице-губернатор Приморского края:

- Действующие режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития в Приморье стали эффективным и востребованным инструментом государственной поддержки бизнеса. Они обеспечивают комплексный подход, который позволяет резидентам уверенно планировать свое будущее, пользуясь при этом беспрецедентными преференциями. Если по итогам прошлого года в Приморье насчитывалось 53 резидента ТОР, то сейчас их уже 73; статус резидентов Свободного порта к концу прошлого года получили 367 предприятий, а сейчас их количество выросло почти вдвое - до 727! При этом большая часть из них - представители малого и среднего бизнеса. Для таких предприятий особый правовой режим наиболее значим, тем более в период становления и выхода на рынок. Так, первые пять лет реализации проекта резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество и землю, также они могут пользоваться таможенными льготами.

Предоставление земельных участков, наличие и развитие инфраструктуры, короткие сроки выдачи разрешительной документации и прохождения иных административных процедур - все это позволяет оперативно перейти к активной фазе реализации проекта - строительству помещений и наладке производства. Немаловажно, что взаимодействие резидентов ТОР и Свободного порта с государственными органами осуществляется в режиме «единого окна», с позиции поддержки и информационной открытости, когда делается все необходимое, чтобы дать движение проекту. Реальные результаты такого комплексного подхода мы видим сегодня - уже работают новые предприятия, и на рынок выходит новая качественная и конкурентоспособная продукция и услуги. Между тем механизмы ТОР и Свободного порта только набирают обороты, многие проекты находятся в стадии высокой готовности и скоро тоже займут свою нишу в экономике Приморья.

На верхнем фото: Вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко: Взаимодействие резидентов ТОР и Свободного порта с государственными органами осуществляется в режиме «единого окна».

Фото из архива.