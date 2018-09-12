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Японский взгляд на Владивосток

12 Сентября 2018, 09:42 | Приморье

Владивосток, начиная с царских времен, развивался как европейский город на берегу Тихого океана. Европейская архитектура, и при этом засилье объектов военно-оборонного назначения и архаичных промзон, отставшая от жизни транспортная схема - все это требовало сформулировать новое видение развития города, которому предназначено стать российским «окном» в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Принять участие в разработке приоритетных направлений развития города было предложено и японским специалистам. В итоге, в конце 2017 года появился японский мастер-план, который сегодня поддерживается на самом высоком уровне.

На состоявшемся в конце мая Петербургском международном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо АБЭ предложил Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ сделать Владивосток «воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан». Эта задача на сегодня определена как одна из приоритетных в плане сотрудничества двух наших стран.

Видимо, особое место в решении этой задачи будет отводиться японскому мастер-плану преобразования Владивостока, который станет способствовать развитию «умной и комфортной» городской среды на уже освоенных территориях города, требующих определенных изменений с учетом новых запросов со стороны власти, бизнеса и горожан.

Досье "Золотого Рога": Общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета, срок строительных работ рассчитан до 2020 года. В 2017 году на реконструкцию набережной было выделено 437 млн рублей, из них 400 млн рублей направил федеральный центр и 37 млн рублей - краевой бюджет. Планируемая сумма инвестиций на 2018 год - в два раза больше.

В своем выступлении на ПМЭФ губернатор Приморья Андрей ТАРАСЕНКО отметил, что предложения архитектурно-инжиниринговой компании «Никкэн Сэккэй ЛТД», разработавшей этот документ, уже приняты к реализации. Они внесены в одобренный в феврале с новыми поправками генплан Владивостока. На состоявшемся в Токио 18 мая IX заседании Российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды обе стороны сделали вывод, что требуется дальнейшее сотрудничество для реализации решений, предложенных в мастер-плане японских градостроителей.

Уже к сентябрю в рамках этого сотрудничества во Владивостоке планируется внедрить японскую систему «умных светофоров», которая позволит оптимизировать городское автомобильное и пешеходное движение. Предполагается, что японские специалисты в перспективе внесут значимый вклад и в модернизацию изношенных владивостокских инженерных систем, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Потеря ВМТП ряда причалов в центральной части города, начиная от Морвокзала, по мастер-плану будет восполнена продолжением устройства набережной, необходимой для променада горожан и гостей Владивостока. Принципиально эта идея прекрасно сочетается с работой, начатой устройством Набережной Цесаревича, в которой на конкурсной основе приняли участие и местные архитекторы, и проектировщики из других регионов страны.

Предполагалось, что затем от предприятий промзоны будет постепенно освобождено все северное побережье бухты Золотой Рог, и на их месте появятся пешеходные зоны, офисы и торговые центры, объекты культуры и образования. А в дальнейшем станет возможным создание аналогичного общественного пространства от Золотого моста до устья реки Объяснения вдоль южного берега бухты. Однако этот грандиозный реновационный проект натолкнулся на непреодолимое сопротивление портовиков и расположенных на берегу предприятий. Кстати, и участок Набережной Цесаревича оказался проблемным для инвесторов. Ряд строений, расположенных на этой территории, уже по 6-7 лет ожидает своей реконструкции и перепрофилирования.

Над железнодорожными путями в районе конечной станции Транссиба, по японскому мастер-плану, должна быть продолжена Центральная площадь, что также не раз предлагалось приморскими архитекторами. В частности - по заказу ВМТП делались такие проектные проработки специалистами ДНИИМФа. Причем местными архитекторами предлагались и хорошо сочетавшиеся с этим предложением несколько вариантов проектов модернизации самой Центральной площади города с устройством под ней двух этажей, где могли бы быть размещены магазины, культурные учреждения, автопарковки, автовокзал и пр.

Японский мастер-план предлагает обновить привокзальную площадь с возможным полным переходом ее в пешеходную зону. Кстати, отсюда и с ул. Корабельной Набережной предлагается сделать пешеходный проход в сторону Спортивной Набережной.

Часть исторических кварталов в центре города также предлагается сделать главным образом пешеходными, вынеся транспорт на перехватывающие парковки и расширив тротуары. Саму застройку рекомендуется использовать для акцентирования ее роли как зоны объектов культуры, музеев и памятников, которая была бы удобна и интересна для пребывания туристов. Кстати, эта территория особенно любима японской молодежью, посещающей Владивосток. А на Орлиной сопке предполагается расположить своего рода бизнес-инкубатор.

Район площади Луговой, по японскому мастер-плану, предлагается развивать как большую торговую зону. И в этом ключе он давно уже преобразуется, постепенно срастаясь с подобной торговой зоной в районе ул. Спортивной.

Работа японских специалистов охватывала весь город, хотя особый акцент сделан на его центральную часть. В этом могли убедиться горожане, которые пришли на публичные слушания мастер-плана для Владивостока. «Золотой Рог» писал о них, но повторим.

Представитель компании «Никкэн Сэккэй ЛТД» Рюити КИДЗУМИ на этих слушаниях отметил, что проект, созданный ее специалистами, реализовать будет несложно. Его мнение поддержала и представитель АО «ДОМ.РФ» Ольга КАЛАШНИКОВА, считающая, что предложенный мастер-план уже начал интеграцию в документы территориального планирования города и края, и поэтому «вполне может быть реализован».

В ходе обсуждения мастер-плана заслуженный архитектор России Валентин АНИКЕЕВ сказал, что работа японских архитекторов заслуживает большого уважения, но ее пока можно воспринимать как добрые пожелания развитию Владивостока. А «будет ли возможность реализовать эти проекты, хотя бы частично, - не очень понятно».

При разных оценках мастер-плана и его отдельных предложений, горожане в целом документ одобрили, как ранее одобрили и поправки в генплан города, которые закрепили новые тенденции градостроительного развития Владивостока в период после саммита АТЭС 2012 года.

На фото: Туристы из страны Восходящего солнца во Владивостоке - уже давно не экзотика. Все чаще сюда заезжает и бизнес.

Фото РИА PrimaMedia

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: АТР  Япония  тарасенко 



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