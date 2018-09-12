Ошибка резидента

Почему китайские бизнесмены не спешат инвестировать в экономику Приморского края

Для Дальнего Востока китайский бизнес должен стать основным инвестором. Цифры заявленных вливаний в макрорегион превышают 30 млрд долларов. Однако частного капитала из Китая в регионе немного. Например, на сегодня только около 20 китайских предприятий работают в рамках территорий опережающего развития Приморья и Свободного порта Владивосток. Почему же так медленно реализуются эти глобальные планы? В этой частной истории можно найти ответы.

Может скрыться от следствия?

Эта история напоминает плохой детектив, где имя преступника известно задолго до приговора суда. А прозорливый следователь-интеллектуал с легкостью раскрывает преступление при отсутствии доказательной базы по уголовному делу. Опираясь лишь на показания сомнительных свидетелей и на данные, полученные с помощью оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), которые, как показывает практика, не всегда бывают достоверными.

13 января 2018 года в Уссурийске, в собственном доме на улице Механизаторов, был задержан гражданин Китайской Народной Республики, бизнесмен ШЭНЬ Юнюе*, 1957 года рождения. Задержание проводили сотрудники ФСБ. Шэнь Юнюе доставили в следственный изолятор (СИЗО-2), и уже на следующий день ему было предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере через посредника. Сумма взятки - 500 тыс. рублей. В отношении задержанного китайца следователем следственного отдела по городу Уссурийску Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Алексеем ДОЛОЧЕЕВЫМ было возбуждено уголовное дело.

16 января Шэнь Юнюе был заключен под стражу сначала до 13 марта, затем мера пресечения была продлена еще на три месяца. На календаре - начало сентября, но гражданин КНР Шэнь Юнюе до сих пор находится в СИЗО-2. При этом, продлевая срок содержания под стражей, следователь, по мнению защиты Шэнь Юнюе, каждый раз выдвигает одни и те же стандартные обстоятельства – тяжесть совершенного преступления, возможность скрыться от следствия и суда, возможное давление на свидетелей либо иное воспрепятствие производству по уголовному делу.

В то же время следствие не желает замечать, что у 62-летнего гражданина КНР гипертония III степени, сердечнососудистые заболевания и сахарный диабет, прогрессирующий в условиях заключения без должной медицинской помощи и соответствующего питания. В случае сердечного приступа или обострения иного недуга он даже не сможет объяснить сокамерникам и надзирателям, что с ним случилось, так как изъясняется по-русски только с помощью переводчика. Его болезнь подтверждают соответствующие документы.

Перечень заболеваний, при которых не допускается содержание под стражей, утвержден постановлением правительства РФ от 14 января 2011 года № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».

Длительное содержание под стражей негативно сказалось на здоровье Шэнь Юнюе: он уже неоднократно обращался за медицинской помощью в медсанчасть СИЗО-2.

Как заявил известный московский адвокат Антон АРАНИБАР, вставший на защиту Шэнь Юнюе, «даже непрофессиональным взглядом видно, что физическое состояние моего клиента вызывает существенные опасения».

- Однако на все ходатайства о проведении медицинского освидетельствования следователь отвечал отказом. А когда следователь все же дал согласие, то начальник СИЗО незаконно отказал в его проведении, что свидетельствует о некой «игре», которая ведется в отношении Шэня. Сейчас есть реальный риск того, что дальнейшее нахождение в СИЗО может угрожать его жизни, - отметил господин Аранибар.

Кроме того, у Шэнь Юнюе в Уссурийске, помимо близких родственников, живет жена и малолетний ребенок, между прочим, подданные Российской Федерации. Поэтому их мужу и отцу незачем бежать за границу: в России - продолжение рода Шэнь Юнюе. И, если бы его выпустили под денежный залог, то он мог бы дождаться окончания следствия под домашним арестом. Такой ход следствия предусмотрен третьим пунктом постановления Верховного суда РФ «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» от 18 декабря 2013 года № 41. Между тем, на все просьбы защиты об изменении меры пресечения Шэню на более мягкую, следствие отвечает отказом.

Инвесторы сворачивают проекты в России

Арест Шэнь Юнюе заставил вздрогнуть и напрячься всех его соотечественников, живущих в Уссурийске и в других районах Приморья. Дело в том, что арестант – известный и уважаемый человек не только на родине, но и в нашем регионе, где он живет около десяти лет, и где успешно работают десятки предприятий и компаний с участием китайского капитала.

В свое время господин Шэнь возглавлял департамент туризма при администрации города Суйфэньхэ. По долгу службы, а также по велению сердца он несколько лет налаживал дружеские отношения между Китаем и Россией. Ему всегда нравилась наша страна, наша культура, нравились русские люди за их честность, доброту и отзывчивость. Когда пришло время уйти на заслуженный отдых, он решил поселиться в Уссурийске, где неоднократно бывал.

Необходимо добавить, что господин Шэнь - из старинного китайского рода, пользующегося в Поднебесной уважением и авторитетом, в том числе и среди бизнесменов. Переселившись в Россию, Шэнь Юнюе вложил сотни миллионов юаней в развитие экономики Приморья. Хотя он мог уехать в Канаду, куда его приглашали, и там заняться бизнесом.

В 2011 году Шэнь Юнюе открыл в Уссурийске технический производственный парк, вложив в его создание более $10 млн. Об открытии этого перспективного предприятия в свое время сообщали российские и китайские СМИ. Изначально в его цехах выпускалась недорогая, но качественная обувь. К ее производству были привлечены китайские и российские рабочие. Это дало бывшей казачьей столице новые рабочие места, а также налоги в краевой и местный бюджеты. К сожалению, обувь, выпущенная в Уссурийске, не имела сбыта, и господин Шэнь прекратил ее выпуск.

В 2017 году он выкупил пустующие цеха Уссурийского завода по ремонту комбайнов, где задумал создать завод по производству мешков из полиэтилена. Это было бы крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие подобной направленности. Его цеха занимают 10 000 кв. метров, общая сумма инвестиций, вложенная в проект китайской стороной - $4,5 млн. Китайский инвестор оснастил завод оборудованием и техникой стоимостью более одного миллиона долларов. Первую продукцию предприятие должно было выпустить в марте 2018 года. К тому времени господин Шэнь уже получил статус резидента Свободного порта Владивосток. За его деятельностью в России внимательно следили бизнесмены в Китае, которые также собирались вложить свои капиталы в экономику Приморского края и Дальнего Востока. Сегодня цеха завода по производству мешков из полиэтилена пустуют. После ареста их владельца предприятие так и не смогло запуститься. Находясь в СИЗО, иностранный инвестор несет огромные убытки по кредитам, взятым в банке на развитие бизнеса. Чтобы не потерять привлеченных специалистов, Шэнь оплачивает им вынужденные прогулы. На начало сентября общая сумма его убытков составила более сотни миллионов рублей.

Надо сделать по закону

Одним из проектов, который до недавнего времени финансировал Шэнь Юнюе, было строительство гостиницы во Владивостоке, на улице Тургенева. Проблемы у инвестора начались в январе 2015 года, когда выяснилось, что отель, возводимый на земельном участке площадью 806 кв.метров, принадлежащем Анне САВИДОВОЙ, жене младшего брата Шэнь Юнюе, построен с нарушениями требований по проектированию. Собственно, госпожа Савидова и являлась владелицей объекта, позже признанного самостроем. На тот момент уже было возведено четыре этажа, после чего строительство было приостановлено.

В октябре 2017 года Ленинский районный суд города Владивостока «приговорил» самовольную четырех-

этажную постройку к сносу. Истцом здесь выступила Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. Ответчик и его представители на заседание суда не явились. Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа решение Арбитражного суда Приморского края от 18 января 2017 года и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2017 года, куда Анна Савидова обратилась с кассационной жалобой, оставлены без изменений.

И тогда Шэнь Юнюе, вложивший в строительство «незаконнорожденной» гостиницы более 80 млн рублей, стал искать хорошего юриста, который смог бы законным путем решить эту проблему. И такой человек нашелся. Соотечественник СЯО Эркун свел господина Шэня со своим приятелем БАЙ Личеном, а тот в свою очередь познакомил инвестора гостиницы с Игорем ФИЛИНОВЫМ, отрекомендовав его как юриста с большими связями, который поможет с оформлением документов на отель.

Надо сказать, что Шэнь уже нанимал юриста для решения своих проблем, некоего ГОРЛИКА. Горлик получил более одного миллиона рублей в качестве гонорара, но ничего не сделал, чтобы выправить ситуацию в пользу своего клиента. Позже он будет осужден за мошенничество в отношении господина Шэня. По решению суда Горлик должен возместить ущерб, причиненный китайцу.

Филинов и Шэнь встречались три раза, общаясь через переводчика, плохо говорящего по-китайски. И каждый раз «юрист со связями» заявлял, что надо заплатить какому-то чиновнику по фамилии ЗАЙЧЕНКО, который за большие деньги сделает все, как надо. Кто такой Зайченко, Шэнь не знал, и не хотел знать. В свою очередь, он неоднократно напоминал Филинову, что «все надо сделать по закону». А как он это сделает, Шэня не интересовало. Тому свидетельство - диктофонные записи переговоров. А также расписка Филинова, где черным по белому написано, что он получил 500 тысяч рублей за юридические услуги. Последний раз они встречались 31 декабря 2017 года. А 13 января 2018 года гражданин Китая Шэнь Юнюе, уроженец города Суйфэньхэ, был задержан. Что было дальше, уже известно.

Какие ваши доказательства?

Позже выяснится, что «юрист» Филинов не имел никакого отношения к юриспруденции. Как следует из документов уголовного дела, вступая в договорные отношения с Шэнь Юнюе и обещая ему помощь, он действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Читай, под контролем и по прямому указанию сотрудников спецслужбы. Выражаясь исконно русским языком, это была чистой воды подстава. Или провокация.

По версии следствия, Шэнь Юнюе передал лже-юристу 500 тысяч рублей, как часть заранее оговоренной суммы в 5 млн рублей, для последующей передачи их некоему чиновнику-взяточнику. Хотя сумма в пять «лимонов» в их разговорах не зафиксирована, и появилась на свет только со слов провокатора. Назвать Филинова иначе не поворачивается язык. По данному уголовному делу он проходит как свидетель. Кстати, по сведениям представителей защиты Шэнь Юнюе, на совести этого «свидетеля» - аналогичные уголовные дела, возбужденные в отношении нескольких предпринимателей. В настоящее время эти уголовные дела находятся в производстве этого же следственного отдела.

Что касается уголовного дела, возбужденного в отношении Шэнь Юнюе по факту «совершения преступления против государственной власти», то старший лейтенант юстиции Алексей Долочеев, видимо, забыл, что Европейский суд по правам человека и Верховный суд РФ полагают, что «лицо, совершившее преступление в результате провокации со стороны оперативных сотрудников, не подлежит уголовной ответственности». Кроме того, согласно ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются недопустимыми и не имеют юридической силы.

К примеру, предварительное следствие ссылается на заявление юриста Горлика, который утверждает, что 15 января 2018 года кто-то угрожал ему по телефону. Эти угрозы он связывает с арестом Шэнь Юнюе. Информация интересная, и она могла бы помочь следствию в раскрытии преступления. В то же время следователь палец о палец не ударил, чтобы установить факт этих угроз. Не проведена детализация телефонных разговоров Горлика за указанный им период времени. Не установлен номер звонившего негодяя, если вообще этот звонок был. Представители защиты убеждены, что «предварительному следствию эти факты не нужны, так как отсутствие доказательств причастности Шэнь Юнюе к этим угрозам можно рассматривать как пробел в расследовании. Как неустранимое сомнение, которое в силу презумпции невиновности должно быть истолковано в пользу подсудимого.

Кстати, к показаниям гражданина Горлика вообще следует относиться критически, так как он – должник арестованного китайца. И как никто заинтересован, чтобы его отправили в колонию на несколько лет. Нет человека, нет и проблемы. В данном случае, некому будет отдавать миллион рублей с лишним. Железная логика преступника.

Наезжают по отработанной схеме

За время следствия по уголовному делу Шэнь Юнюе сменилось несколько следователей, но расследование по-прежнему топчется на месте. Адвокат Аранибар считает, что следствие больше интересуется экономикой предприятий арестованного бизнесмена, нежели обстоятельствами дела.

- Во время одного из процессуальных действий следователь акцентировал мое внимание на том, что в материалах дела содержится подробнейший перечень активов Шэня: какие доли он имеет в разных предприятиях, какие автомобили, откуда и куда следуют финансовые потоки, а также другая экономическая информация. И, судя по количеству и детализации документов, мне показалось, что имущественные аспекты уголовного дела Юнюе интересуют следствие гораздо больше, чем остальные аспекты уголовного дела. Особенно учитывая тот факт, что на вопросы, напрямую касающиеся дела, прямого ответа никто не дает. Например, почему в течение нескольких месяцев, которые мой подзащитный находится в СИЗО, с ним были произведены всего пара следственных действий, - говорит Антон Аранибар.

По его словам, есть сведения о том, что на бизнесмена Шэнь Юнюе оказывается давление, чтобы получить добровольное согласие на арест всех его активов. Даже расписываются некими лицами сценарии и варианты развития событий в случае, если арестант не согласится.

Заявление серьезное, так это или нет, покажет время.

- Сегодня в регионе возбуждено не менее десяти подобных дел. При этом рабочая схема и граждане, «решающие вопросы», во всех эпизодах одинаковы. Надо сказать, что такой подход и раньше использовался некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, в частности на Сахалине в бытность ХОРОШАВИНА в отношении корейских бизнесменов, - считает адвокат Антон Аранибар, объясняя волнения в китайской общине Приморья.

Несколько крупных китайских инвесторов приостановили финансирование своих российских проектов до прояснения ситуации с Шэнь Юнюе. Они опасаются, что российские спецслужбы могут поступить с ними так же, как с господином Шэнем. Китайские бизнесмены, признаются, что не чувствуют себя и свой бизнес защищенными в Приморье, несмотря на неоднократные заявления российских властей о расширении формата сотрудничества между Россией и Китаем.

Что касается бизнесмена Шэня Юнюе, то, по словам представителей его защиты, если ему все-таки удастся выбраться на свободу даже через несколько лет, то он свернет свою деятельность в России, заберет семью и родственников и уедет в Канаду.

В 2012 году изготовление обуви в цехах предприятия Шэнь Юнюе шло

полным ходом…







… Так фабрика выглядит сегодня.

Так стал выглядеть бизнесмен Шэнь Юнюе после отсидки в СИЗО.





ОДНАКО

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», представители защиты китайского бизнесмена обратились с письмами к Президенту России, в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой о контроле и рабочей проверке ситуации. По мнению адвокатов, схема и даже люди, выступающие посредниками в многочисленных аналогичных эпизодах с китайскими бизнесменами, оказались идентичными.

На верхнем фото: Торжественное открытие в Уссурийске технического производственного парка должно было ознаменовать новый этап в развитии дружественных отношений между Россией и Китаем.

Фото из архива.

Сергей КОЖИН.

* - фамилии и имена некоторых персонажей изменены.