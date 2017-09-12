Цифровая экономика - это реальность, и мы к ней оказались готовы

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал о том, какой он видит роль оператора в развитии нового направления

Цифровая экономика стала ключевой темой выступления президента РФ Владимира ПУТИНА на пленарном заседании июньского Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства прямо заявил, что России необходимо наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере. Одним из ключевых игроков реализации нового направления стал «Ростелеком». Компания, для которой, по словам ее главы Михаила ОСЕЕВСКОГО, «цифровая экономика – это реальность, в которой мы уже живем и работаем».

Неслучайно тема прорыва стала одной из самых обсуждаемых в сентябре на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Дальний Восток, находясь по соседству со странами АТР - лидерами цифровой экономики, имеет возможность быстрее других регионов страны привлечь новые технологические решения, адаптировать их, развить цифровые компетенции и создать основу для будущего развития России», - отмечали организаторы форума в описании к сессии «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров».

Накануне форума президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский рассказал о роли компании в программе «Цифровая экономика» и отраслевых трендах, а также ответил на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог», в том числе заинтриговав участием «Ростелекома» в создании системы весового контроля на дорогах Приморья.

- Цифровая экономика - это реальность, в которой мы с вами живем уже не первый год. И сегодня есть примеры того, что все это оказывает настолько серьезное влияние на общество и на человечество в целом, что требуется уже специальное видение того, как этой информацией управлять, что с ней делать, какие она несет плюсы и минусы. Поэтому правительство приняло решение принять отдельную программу, она так и называется: программа «Цифровая экономика Российской Федерации», над ней работали не только чиновники, но и бизнес, в том числе и компания «Ростелеком», - начал Михаил Осеевский. – Мы, как ключевая инфраструктурная компания отрасли, принимали участие в разработке практически всех ее составляющих, и эта работа сейчас трансформируется в принятие планов, которые уже будут наполнены конкретикой, действиями и чиновников, и бизнеса, поскольку сама программа носит достаточно концептуальный характер.

Основное ее содержание сводится к поиску тех подходов, которые позволили бы сделать российскую экономику и жизнь каждого россиянина более качественной, если говорить о жизни, и более эффективной, если говорить об экономике. «Ростелеком» отвечает за развитие базовой инфраструктуры. Это сети передачи данных, это центры обработки и хранения информации, это выработка тех платформ, которые будут использоваться и бизнесом, и государством. Это и вопросы кибербезопасности. Все вместе это то, чем мы занимаемся каждый день, поэтому мы и говорим о том, что цифровая экономика - это мир, в котором мы живем уже сегодня, а не какое-то там прекрасное далеко…

- Но «Ростелеком» и сегодня уже является инфраструктурным оператором номер один…

- Да, мы развернули миллионы километров современных линий связи, мы крупнейшие операторы по стране по управлению центрами по обработке данных (ЦОД), у нас самое большое количество клиентов и среди физических, и среди юридических лиц, поэтому для нас программа – это своеобразный базовый стратегический документ. Стратегию компании мы тоже будем модифицировать, базируясь на тех принципах, которые в нем заложены.

Мы предполагаем не только развитие инфраструктуры, но и предоставление новых продуктов и новых сервисов, базирующихся на цифровых технологиях. Как для населения, так и для бизнеса, и для государства, и для наших коллег по операторскому бизнесу.

Несколько слов про каждое из этих направлений.

- Мы считаем, что сам по себе доступ в интернет в ближайшем времени станет уже рутинной технологией, будь это фиксированная связь или мобильный операторский бизнес. Будущее конкуренции, и то, чего хотят от нас наши клиенты и мы сами как потребители, - это, конечно, содержание, это контент.

«Ростелеком» уже сегодня предлагает россиянам самую большую палитру телевизионных каналов, мы предлагаем сегодня различные возможности просмотра фильмов и дальше эту палитру будем расширять. Мы думаем о потенциальном появлении продуктов виртуальной реальности, мы видим большой спрос на развитие продуктов в сегменте киберспорта, мы будем предлагать образовательные программы для детей, поэтому весь тренд движения этого сервиса - это движение в сторону нового расширенного контента, а сами технологии его поставки, как я уже сказал, станут рутиной.

Если говорить о корпоративном сегменте, то мы будем сконцентрированы не только на работе с крупнейшими федеральными компаниями, а мы сегодня работаем практически со всем списком российских лидеров, но на ближайшие пять лет нашим приоритетом будут и компании региональные. Это топ-100 по объему выручки, самые крупные региональные компании. Для них мы будем предлагать комплексную услугу. Это значит, что мы готовы весь IT-сервис взять на себя, будем работать в сервисной модели, компаниям не надо осуществлять инвестиции, создавая и закупая сервисы, нанимая специалистов, мы все это берем на себя.

- В последнее время на первый план выходят вопросы кибербезопасности. Вы говорили, что за последние полгода 2,5 тыс. кибератак было совершено на инфраструктуру «Ростелекома» и его клиентов. Можно ли с этим успешно бороться?

- Наверное, это одна из ключевых тем, которая должна волновать каждую компанию. Мы в разговоре с нашими потенциальными клиентами всегда предлагаем: «давайте проведем тест на уровень вашей защиты». И, как правило, среднее время, которое требуется профессионалам, чтобы проникнуть в незащищенную информационную систему, - 80 секунд. Поэтому, чтобы чувствовать себя уверенно, нужны соответствующие технологические решения и специалисты высокой квалификации. Модель, когда весь IT-сервис компании передается в управление «Ростелекома», не только сокращает расходы, но и позволяет решить эту задачу, потому что мы и свою инфраструктуру, и инфраструктуру клиентов защищаем очень надежно. Наш центр кибербезопасности работает круглосуточно, там несколько десятков человек, они мониторят ситуацию не только на наших сетях, но и на сетях страны в целом и ситуацию в мире, поэтому мы видим, как зарождаются атаки, мы знаем какими способами с ними можно бороться. Кстати, все те атаки благодаря выстроенной нами защите были безуспешными.

Второй приоритет нашей региональной политики - это продвижение в сегменте малого и среднего бизнеса. Это наиболее многочисленная часть региональных компаний. Здесь мы предлагаем пакетные решения. Мы сейчас их донастраиваем, и это не только услуги, связанные с информационно-коммуникационными продуктами. Мы будем предлагать в рамках сервисной модели использование всех необходимых продуктов: как то бухгалтерия, система контакт-центров, то есть весь набор продуктов, которые требуются малому предпринимателю для того, чтобы эффективно осуществлять свою деятельность.

Третье большое направление – это работа с государством. Здесь мы сегодня являемся безусловным лидером, обеспечивающим как федеральные органы власти, так и региональные органы власти соответствующими современными средствами связи. Вчера (4 cентября. – «ЗР») мы подписали соглашение с губернатором Приморского края, которое касается подключения к интернету школ. 414 школ Приморского края будут подключены к современным оптическим каналам к интернету. Мы считаем это очень важным для того, чтобы дети имели возможность получать всю информацию, пользоваться современными образовательными программами, использующими цифровые учебники, электронные учебники и другие методические материалы. С тем, чтобы учителя могли повышать свою квалификацию, особенно в отдаленных районах, чтобы у них не было необходимости выезжать в областной центр или куда-то в центр страны.

Мы продолжим развитие таких продуктов, как система безопасности - это видеоконтроль на дорогах за соблюдением скоростных режимов и правил дорожного движения. Здесь мы тоже с губернатором договорились о том, что проект будет расширяться и будут затронуты не только трассы за приделами Владивостока, но и значительная часть городских магистралей и перекрестков.

Мы планируем начать реализацию проекта по созданию системы весового контроля на дорогах Приморского края. Не секрет, что сегодня некоторая часть собственников грузового транспорта нарушают установленные нормы по весу, что в итоге приводит разрушению этих самых дорог. Исходя из нашего опыта работы в других регионах, мы видим, что такие системы позволяют привести в юридическую плоскость эту ситуацию. То есть те, кто в силу тех или иных причин превышает нормы, заплатят за это в бюджет, а если будут по-прежнему нарушать, то будут платить штраф. У нас есть проверенные технические решения, и я надеюсь, что уже в следующем году они появятся на территории Приморского края.

Одним из наших приоритетов предоставления сервисов для нужд государства является медицина.

Здесь общий тренд к тому, что вся информация о нашем здоровье, о болезнях тоже должна переводиться в электронный, в цифровой вид. Это касается наших медицинских карточек, которые из вида толстого, наполненного отдельными какими-то листочками гроссбуха должны превратиться в записи на компьютерах, в серверах. Мы сейчас закончили тестирование программы, которая сразу же трансформирует речь врача в запись в медицинских картах, поэтому ему не нужно заполнять многочисленные формуляры и какие-то документы, это происходит очень быстро и повышает производительность труда врача. У него появляется возможность принять больше пациентов.

Мы много внимания уделяем системам телемедицины, когда информация о тех или иных анализах и томограммы могут передаваться из региональных медицинских учреждений либо в областной центр, либо в Москву для того, чтобы специалисты с более высокой квалификацией подтвердили тот диагноз, который был выставлен на месте, проверили его. В общем, речь идет о том, чтобы в регионах осуществлялся принцип «второго мнения» врачебной деятельности.

На Дальнем Востоке мы уже такие технологии внедряем. Видим, что это правильный путь. Более того, мы сейчас с целым рядом наших партнеров исследуем программы с элементами искусственного интеллекта, когда уже не врач анализирует, например, томограммы, а это делает программа, и видно, что точность решения может быть повышена, а скорость просто несопоставима. Поэтому будущее, конечно, за такой цифровизацией здравоохранения.

Более того, мы считаем, что со временем должен появиться национальный регистр, когда у каждого россиянина будет учетная запись, там будет храниться вся информация о нашем здоровье, начиная с первых дней жизни. Когда человек, находясь в любом месте страны, может получить квалифицированную медицинскую помощь, врач может сразу же посмотреть всю необходимую информацию, быстро принять решение. Особенно это актуально, кода человек попадает в аварию или критическую ситуацию и нужно очень быстро узнать кто он, узнать какая у него группа крови, какие есть у него особенности, для того, чтобы успешно решить задачу по его спасению.

Здесь очень важным является другой продукт, который мы разрабатываем, - это национальная биометрическая платформа. У каждого из нас есть паспорт, который является основным идентификатором нас как личности. Он нужен для того, чтобы открыть счет в банке, чтобы участвовать в голосовании, чтобы полететь на самолете. Мы паспорта теряем, забываем, их крадут. В то же время каждый из нас обладает рядом уникальных признаков, их всего пять: это сам внешний вид человека, его лицо, голос, оболочка глаза, отпечатки пальцев и структура вен на руке. Мы исходим из того, что система идентификации должна использовать те биометрические признаки, которые можно оценить через… смартфон. Поскольку он всегда с нами, и это уже основной инструмент коммуникации нас с цифровым миром. Поэтому та технология, которую мы разрабатываем, которая будет использоваться на первом этапе банками для дистанционного обслуживания, будет использовать внешний вид, точнее мимику нашего лица и наш голос. Мы уже практически закончили создание такой платформы, она проходит тестирование и, как я уже сказал, на первом этапе будет использоваться на финансовых рынках, но дальше будет внедряться в самые разные части нашей жизни.

Если говорить о предложении для бизнеса, то здесь «Ростелеком» работает в четырех базовых отраслях российской экономики. Это нефть-газ, машиностроение, энергетика и сельское хозяйство. Все уже слышали о таком термине, как индустриальный интернет, который предполагает, что в будущем все процессы в компаниях, а мы говорим сейчас о компаниях, которые занимаются материальным производством, будут использовать громадное количество источников информации, в том числе информации обо всех производственных процессах, при использовании большого количества датчиков. Наши западные коллеги уже тестируют такие подходы.

Кстати, сельское хозяйство является одним из двигателей современных компьютерных технологий, начиная с того, что у них есть запрос на глобальное моделирование исходя из анализа того, что происходит на рынках отдельных стран, на глобальных рынках, для того чтобы выбрать оптимальную структуру севооборота, выбрать те продукты, которые могут принести максимальную маржу. Это, естественно, сбор информации о состоянии почвы на всех периодах производства, состоянии влажности, уровнях влажности, концентрации удобрений, о состоянии самих продуктов, которые выращиваются. Поэтому каждое из этих направлений имеет свои технологии, свои решения, и мы двигаемся по этим четырем мейнстримам, исходя из структуры российской экономики.

Скорость, с которой нашей жизни предстоит превращение в более и более цифровую, фантастическая. Постоянно появляются новые идеи. Самая яркая, которая касается каждого из нас, - это появление сервисов Uber или «Яндекс-такси», которые изменили наши представления о том, как можно пользоваться автомобилем. Мы уже давно не покупаем билеты в авиакассах, да и касс как таковых мало осталось, гостиницы заказываем кликом в компьютере или смартфоне. Поэтому изменений впереди много, и «Ростелеком», несомненно, смотрит на все глобальные тренды и останется лидером в движении вперед.

- Вы уже озвучили, что в октябре 2017 года представите новую стратегию по работе со стартапами. Какую модель работы избирает «Ростелеком» и каким образом вы будете поддерживать новые проекты?

- Я бы не хотел сегодня раскрывать все карты. Мы («Ростелеком». - «ЗР») постоянно ищем будущие точки роста, ищем оригинальные продукты и технологии, которые могут дополнить ту палитру, которая у нас сегодня существует. В стране уже сложилась довольно стройная система поддержки таких компаний и различные институты работают – «Российская венчурная компания», «Сколково», «Фонд развития интернета». Есть много частных фондов, которые инвестируют. Конечно, мы хотим в первую очередь видеть то, что происходит у них. Но не только. Поэтому любая компания, у которой есть продукт, имеющий отношение к информационно-коммуникационным технологиям, будет иметь возможность предложить его нам, а мы, в свою очередь, будем внимательно на это смотреть. Не рассчитываем, что это будут сотни компаний, но в приделах 10-20, я думаю, мы в зону своего внимания вовлечем.

- Ваши коллеги по отрасли в последнее время достаточно успешно видоизменяют организационную структуру, переходят где-то частично на дивизиональный принцип построения. «Ростелеком» рассматривает возможность трансформации в ближайшую перспективу?

- Мы управляем и будем управлять по сегментно-региональной модели. У нас есть несколько направлений бизнеса, исходя из типа клиентов, которых мы обслуживаем. Самый массовый - это розничный сегмент, это обслуживание домохозяйств, так называемый B2C, дальше есть корпоративный сегмент B2B (англ. business to business - бизнес для бизнеса), далее B2G (business-to-government - отношения между бизнесом и государством), и наконец, бизнес для операторов. Это четыре базовых сегмента, по которым мы работаем. Они присутствуют в корпоративном центре в нашей штаб-квартире и дальше по вертикали доходят, проходя через макрорегион, до каждого регионального филиала, но имеют какую-то специфику. Может операторского сегмента где-то и не быть или он может быть относительно небольшим. Поэтому любой региональный филиал имеет такие вот бизнес-сегменты.

Естественно, что не все работают на конкретной территории и управляются не только из Москвы соответствующими кураторами, но и руководством регионального филиала или макрорегиона. То есть это матричная система управления, широко используемая в компаниях, по структуре похожих на «Ростелеком». Она является проверенной, испытанной, в частности по моему прежнему месту работы в банке «ВТБ». Такая модель реализовалась и в общем во всех крупных компаниях, присутствующих в большинстве регионов РФ, и она показывает себя как наиболее эффективная.

На фото: Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на Восточном экономическом форуме заглянул в будущее. Фото из фотобанка ВЭФ.

Олег КЛИМЕНКО.

МНЕНИЕ

Андрей Левыкин: «Для ускорения внедрения новых технологий необходимо развивать формат государственно-частного партнерства»

«МегаФон» готов развивать инфраструктуру связи для создания цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства, заявил в ходе сессии «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров» на Восточном экономическом форуме директор Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН:

- Современная инфраструктура - это не только энергетика и транспорт. Телеком-инфраструктура играет важную роль для комплексного развития территории региона и повышения качества жизни его жителей. Несмотря на то что стоимость инвестиций и срок их окупаемости на Дальнем Востоке всегда были более высокими, чем в среднем по стране, «МегаФон» уделяет большое внимание этому региону. Наши услуги связи доступны более чем для 90% населения Дальнего Востока, в зоне покрытия сетей 4G проживает более половины жителей региона. На очереди - развитие инфраструктуры связи пятого поколения. 5G в перспективе станет платформой для развития интернета вещей, «умных» сервисов для энергетики, ЖКХ, транспорта, обеспечения безопасности и других.

Для ускорения внедрения новых технологий необходимо создать правила взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства. При проектировании новых районов в городах следует учитывать вопросы создания телекоммуникационных сетей.

Необходимы обоюдная поддержка и включенность органов власти и бизнеса в решение этих вопросов.

Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» и администрация Приморского края на Восточном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействии в работе по социально-экономическому развитию региона в части развития инфраструктуры связи. Согласно соглашению, между администрацией Приморского края и оператором будет налажен обмен информацией с целью планирования развития инфраструктуры связи. Еще одним направлением взаимодействия станет проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Приморья в рамках публичных консультаций.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.