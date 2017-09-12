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Во Владивостоке ярмарка приморских продуктов питания развернулась на центральной площади
«Лучшие товары Приморья» представили на 21-й выставке-ярмарке «Приморские продукты питания» во вторник, 12 сентября. В мероприятии принял участие вице-губернатор края Денис Бочкарев.
В этом году ярмарка на центральной площади Владивостока проходит под слоганом «На одно солнце глядим, да одно дело делаем!». Здесь каждый может продегустировать продукцию приморских производителей, а также получить консультацию по любому продукту, производимому в Приморье.
Уже традиционно выставка-ярмарка открылась парадом караваев от ведущих компаний по производству хлебобулочных изделий.
Вице-губернатор Денис Бочкарев поприветствовал гостей ярмарки, отметив, что обилие представленных продуктов показывает развитие агропромышленного комплекса Приморья.
«За последние пять лет мы нарастили объемы сельскохозяйственной продукции. В рамках ТОР “Михайловский” строятся мощные свиноводческие комплексы. На прошедшем Восточном экономическом форуме было подписано соглашение по строительству в крае молочных комплексов. Таким образом, мы планируем к 2020 году обеспечить край не только свининой, но и молоком», – подчеркнул заместитель главы региона.
В рамках выставки состоялась церемония награждения победителей краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья-2017». Среди них – молочный йогурт и мягкий сыр «Бри» компании «Провиант», белковые соевые напитки ЗАО «Новое время», пресервы, мидии, сельдь и салат из морской капусты ООО «Рыбный мир», мясные изделия от Торгового дома «ВИК», а также окорок копченый ООО «Никольск», ратимировские охотничьи колбаски, пражские колбаски компании «Надежда-95», мед ООО «Пчелка» и «Владхлеб».
Победители конкурса теперь смогут использовать знак «Лучший товар Приморья» на упаковке своего товара в течение двух лет.
Отметим, 21-я выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» на центральной площади Владивостока будет работать два дня – 12 и 13 сентября. В ней принимает участие более 60 компаний, которые представляют мясную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и морепродукты. Работает ресторан вьетнамской кухни. Кроме того, подготовлена насыщенная культурная программа с викторинами и презентациями, выступлениями творческих коллективов.
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