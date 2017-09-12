Путин оценил и пригрозил

В комплексном развитии Дальнего Востока есть позитивные изменения, сделано в целом немало. Об этом заявил президент РФ Владимир ПУТИН на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, сообщается на сайте Кремля.

«Созданы специальные институты развития, сформирована необходимая законодательная база, на ее основе уже работают территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, действует программа «Дальневосточный гектар», запущены крупные инфраструктурные и индустриальные проекты - все это уже дает определенную отдачу», - отметил Путин. Между тем он напомнил о принятом решении выделять так называемые дальневосточные разделы в ключевых программах.

«Я посмотрел отчет об исполнении этого решения, своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. Надо прямо сказать, по ряду направлений картина, не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная», - сказал президент.

«Отраслевые министерства и ведомства вместо того, чтобы там выделять, как я и просил, дальневосточные направления, или вообще этого не делают, или это представлено только чисто символически», - возмутился Путин.

«Я проанализирую, это серьезно, вот честное слово, я посмотрю на это самым серьезным образом, и кто не будет исполнять это (я хочу, чтобы все услышали), будут приняты соответствующие меры, - пообещал глава государства. - Прошу иметь это в виду и исправлять ситуацию».

«Наша магистральная задача - повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы, детские сады и ясли. Словом, нужно создавать условия, чтобы сюда приезжало как можно больше трудолюбивых, талантливых, образованных людей», - добавил он.

По его словам, решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только при комплексном развитии всех девяти регионов ДФО.

Евгений СИДОРОВ.