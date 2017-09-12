Глава Минстроя не хочет видеть в Приморье некачественную застройку от китайцев

Иностранные девелоперы могут всерьез заинтересоваться рынком Дальнего Востока в случае создания более прозрачных механизмов работы, снятия административных барьеров, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ.

«То есть если власти сделают более прозрачную процедуру, то мы не исключаем то, что и зарубежные застройщики могут проявить больший интерес. В том же Хабаровском крае есть такие примеры, и здесь (во Владивостоке) есть такие примеры. Но по нашим оценкам - это может еще более серьезно развиваться и дальше», - сказал министр.

По его словам, как правило, наиболее удачные проекты девелопмента со стороны зарубежных партнеров получаются тогда, когда у зарубежных девелоперов есть партнеры российские.

«При такой синергии получается хороший результат. Я видел китайское жилье - честно скажу, без обиды, нам не хотелось бы, чтобы вот такое качество жилья… Мы сейчас говорим только о массовой застройке. Не хотелось бы, чтобы вот такое жилье доминировало в Приморском или в Хабаровском крае», - сказал Мень, отвечая на вопрос, повлияет ли выход зарубежных застройщиков на объемы ввода жилья, в частности китайских девелоперов, известных своими высокими темпами строительства.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.