www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Дарькин хочет сам строить траулеры в Приморье

12 Сентября 2017, 15:00 | Приморье

Президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) озвучил планы по строительству в Приморье собственной верфи для среднетоннажного флота.

 

Если экс-губернатор сдержит данное обещание, ему придется выдержать конкуренцию с проектом с запада России: ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» планирует создать на базе действующего Славянского судоремонтного завода компакт-верфь для строительства рыбопромысловых судов длиной до 80 метров, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«В настоящее время налицо недостаток проектов и мощностей для строительства качественного рыболовецкого флота. Мы считаем, что это можно исправить. Хотелось бы не потерять судостроительную базу и будущий судоремонт. Чтобы они были привязаны к местам добычи Дальнего Востока. Это новый вызов, на который нужно отвечать», - сказал Дарькин на сессии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли».

По его словами, необходимо дотировать строительство флота за счет государства. «Пассивная стадия - строить за счет дополнительных доходов, которые получило правительство от продажи квот, например, на (ловлю) крабов. Мы предлагаем дотировать 20 копеек на рубль стоимости судна, к примеру, для того, чтобы нам увеличить доходность этой составляющей. Это одна из мер поддержки, которая существует во всех странах мира, скрыто или открыто», - уточнил Дарькин.

В настоящее время экс-губернатор через супругу Ларису БЕЛОБРОВУ контролирует ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России). На данный момент добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года введено такое понятие, как «инвестиционные квоты». В мае правительство РФ приняло ряд постановлений, увязывающих распределение квот с обязательствами по строительству флота и рыбоперерабатывающих заводов. Перед ВЭФом Сергей Дарькин заявил о готовности вложить с партнерами в рыбную отрасль примерно $1 млрд. «Мы видим большой потенциал в этом секторе, и сама отрасль готова принять крупные инвестиции», - пояснял глава «ТИГР».

Досье "Золотого Рога": ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») было создано в декабре 2014 года по инициативе Сергея Дарькина в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток. Работа «ТИГРа» нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китаем.

Видимо, «испугавшись» напора экс-губернатора, нишу судостроения на ВЭФе попытались застолбить питерцы: ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», контролируемое гендиректором Гербертом ЦАТУРОВЫМ, подписало соглашение с администрацией Приморья о строительстве в рамках режима cвободного порта Владивосток компакт-верфи для серийного производства ресурсосберегающих высокотехнологичных рыбопромысловых судов длиной до 80 метров.

«Такой же завод мы построили в Санкт-Петербурге в 2015 году, и за полтора года работы изготовлено пять судов, четыре из них уже спущены на воду. Среди наших заказчиков есть и дальневосточные компании, поэтому мы и приняли решение организовать такое же производство в Приморье. Предполагается, что завод сможет выйти на полную мощность уже через два года», – сказал Герберт Цатуров.

В рамках форума «Пелла» также подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ), ООО «Антей» и Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) соглашение о сотрудничестве по этому проекту. «Пелла» также рассчитывает на сотрудничество с южнокорейскими судостроителями по поставкам оборудования - как для строительства верфи, так и для установки на суда.

Тем временем дальневосточные рыбопромышленники размещают заказы на западных верфях: по данным Деловой газеты «Золотой Рог», рыболовецкий колхоз имени Ленина (Петропавловск-Камчатский) подписал контракт с прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на постройку трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние двадцать лет. Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Траулеры-сейнеры «Ударник», «Ленинец» и «Командор» должны быть переданы заказчику до конца 2018 года.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Дарькин  тигр  судостроение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:22, 13.09.2017#

    ОН УЖЕ что только не строил. Какие проекты только не толкал. По ходу старик просто всплывает, как Г. . . чтобы показать значимость, Наздратенко тоже иногда всплывал.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru