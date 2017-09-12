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Дарькин хочет сам строить траулеры в Приморье
Президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) озвучил планы по строительству в Приморье собственной верфи для среднетоннажного флота.
Если экс-губернатор сдержит данное обещание, ему придется выдержать конкуренцию с проектом с запада России: ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» планирует создать на базе действующего Славянского судоремонтного завода компакт-верфь для строительства рыбопромысловых судов длиной до 80 метров, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«В настоящее время налицо недостаток проектов и мощностей для строительства качественного рыболовецкого флота. Мы считаем, что это можно исправить. Хотелось бы не потерять судостроительную базу и будущий судоремонт. Чтобы они были привязаны к местам добычи Дальнего Востока. Это новый вызов, на который нужно отвечать», - сказал Дарькин на сессии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли».
По его словами, необходимо дотировать строительство флота за счет государства. «Пассивная стадия - строить за счет дополнительных доходов, которые получило правительство от продажи квот, например, на (ловлю) крабов. Мы предлагаем дотировать 20 копеек на рубль стоимости судна, к примеру, для того, чтобы нам увеличить доходность этой составляющей. Это одна из мер поддержки, которая существует во всех странах мира, скрыто или открыто», - уточнил Дарькин.
В настоящее время экс-губернатор через супругу Ларису БЕЛОБРОВУ контролирует ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России). На данный момент добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.
Федеральным законом от 3 июля 2016 года введено такое понятие, как «инвестиционные квоты». В мае правительство РФ приняло ряд постановлений, увязывающих распределение квот с обязательствами по строительству флота и рыбоперерабатывающих заводов. Перед ВЭФом Сергей Дарькин заявил о готовности вложить с партнерами в рыбную отрасль примерно $1 млрд. «Мы видим большой потенциал в этом секторе, и сама отрасль готова принять крупные инвестиции», - пояснял глава «ТИГР».
Досье "Золотого Рога": ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») было создано в декабре 2014 года по инициативе Сергея Дарькина в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток. Работа «ТИГРа» нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китаем.
Видимо, «испугавшись» напора экс-губернатора, нишу судостроения на ВЭФе попытались застолбить питерцы: ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», контролируемое гендиректором Гербертом ЦАТУРОВЫМ, подписало соглашение с администрацией Приморья о строительстве в рамках режима cвободного порта Владивосток компакт-верфи для серийного производства ресурсосберегающих высокотехнологичных рыбопромысловых судов длиной до 80 метров.
«Такой же завод мы построили в Санкт-Петербурге в 2015 году, и за полтора года работы изготовлено пять судов, четыре из них уже спущены на воду. Среди наших заказчиков есть и дальневосточные компании, поэтому мы и приняли решение организовать такое же производство в Приморье. Предполагается, что завод сможет выйти на полную мощность уже через два года», – сказал Герберт Цатуров.
В рамках форума «Пелла» также подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ), ООО «Антей» и Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) соглашение о сотрудничестве по этому проекту. «Пелла» также рассчитывает на сотрудничество с южнокорейскими судостроителями по поставкам оборудования - как для строительства верфи, так и для установки на суда.
Тем временем дальневосточные рыбопромышленники размещают заказы на западных верфях: по данным Деловой газеты «Золотой Рог», рыболовецкий колхоз имени Ленина (Петропавловск-Камчатский) подписал контракт с прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на постройку трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние двадцать лет. Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Траулеры-сейнеры «Ударник», «Ленинец» и «Командор» должны быть переданы заказчику до конца 2018 года.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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ОН УЖЕ что только не строил. Какие проекты только не толкал. По ходу старик просто всплывает, как Г. . . чтобы показать значимость, Наздратенко тоже иногда всплывал.