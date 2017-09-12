Китай застолбил Дальний Восток

В аутсайдерах оказалась Япония, Южная Корея «тормозит» в проект «Хасан - Раджин»

Общий объем соглашений с китайскими компаниями на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) составил $5,5 млрд, заявил по окончании форума вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. Это самый большой объем заявленных инвестиций среди представителей АТР. И это при том, что на форуме Китай был представлен, в отличие от Японии и Южной Кореи, не главой государства, а всего лишь вице-премьером Госсовета.

На III ВЭФе зарубежные участники представляли более 60 стран, самыми многочисленными были делегации Южной Кореи – 289 человек, Японии - 249, Китая – 75. Северную Корею представляли шесть человек.

Но высадка внушительного японского десанта, по большому счету, не повлияла на итоговые договоренности: соседи из Страны восходящего солнца предпочитали много улыбаться и кивать, но мало говорить и подписывать (не считать же таковыми всерьез набившие оскомину протокольные меморандумы по продвижению японских технологий в ветроэнергетике). В итоге Япония выглядит пока основным аутсайдером в гонке по освоению российского Дальнего Востока, тогда как Южная Корея с приходом нового президента пытается наверстать упущенное.

«Хочу сказать, что с приходом нового политического руководства к власти в Южной Корее (попавшую под импичмент ПАК Кын ХЕ сменил МУН Чжэ Ин. – Прим. авт.) мы видим другую динамику со стороны корейского бизнеса. Мы очень надеемся, что по корейским инвестициям будет существенная активизация», - сказал на полях форума глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА.

Пикантность ситуации в том, что на пленарном заседании президент Владимир ПУТИН заявил, что к экономическому сотрудничеству надо активнее привлекать Северную Корею.

«У России есть конкретные предложения, все об этом знают: совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и так далее и тому подобное», - сказал глава российского государства.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин со своей стороны выразил надежду на налаживание в перспективе железнодорожного сообщения и строительство газопровода из РФ через КНДР.

«Я хотел бы, чтобы через территорию Северной Кореи мы бы соединили железную дорогу с Транссибом, чтобы на поезде из города Пусана (юго-восток Южной Кореи. – Прим. авт.) можно было доехать до Европы. Еще хотелось бы, чтобы российский газопровод протянулся через Северную Корею и по нему поставлялся бы газ в нашу страну», - сказал южнокорейский лидер.

Министр внешнеэкономических связей КНДР КИМ Ён Дже на это отреагировал буднично: «мы не возражаем против трехстороннего сотрудничества, но сейчас не та ситуация для реализации».

Напомним, что в настоящее время реально просматривается лишь трехсторонний проект «Хасан – Раджин», который может стать частью Транскорейской магистрали, грузы по которой могут пойти через Транссиб в Европу. По словам Александра Галушки, Южная Корея может получить до трети доли в проекте. «Оператором этого проекта является «РасонКонТранс», структура капитала этой компании такова, что 67% принадлежит Российской Федерации - компании «РЖД», 33% - КНДР. И когда изначально такая структура формировалась, все стороны исходили из того, что 67%, в них «сидит» половина или треть, «РЖД» всегда об этом заявляла. И сейчас мы вновь это подтвердили, что 33% ждут южнокорейскую сторону», - сказал министр.

В 2013 году компания «РасонКонТранс» (совместное предприятие ОАО «РЖД», НПФ «Благосостояние» и порта Раджин) завершила реконструкцию участка железной дороги Хасан - Раджин, а в 2014 году КНДР ввела в порту новый перегрузочный терминал мощностью до 5 млн тонн в год. Реконструированная железнодорожная инфраструктура рассчитана на перевозку 4 млн тонн грузов в год. Позднее по ней был запущен транзит угля из России на экспорт. Специальная торгово-экономическая зона «Раджин-Сонбон» расположена близ границы России и Северной Кореи на побережье Японского моря. Такой путь транспортировки грузов из России в Южную Корею позволяет сэкономить 10-15% времени и затрат на топливо по сравнению с маршрутом прямой доставки из Владивостока.

Россия изначально предлагала рассматривать логистический проект как трехсторонний и приглашала Южную Корею участвовать в проекте. Однако Сеул принял решение о приостановлении участия в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракет.

А пока Сеул кормит обещаниями. Так, на форуме Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM) и АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ, входит в группу ВЭБ) подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым в ближайшие три года на проекты на территории российского Дальнего Востока с участием инвесторов из Южной Кореи может быть направлено до $2 млрд.

KEXIM рассматривает различные форматы участия в проектах: инвестиции в акционерный капитал, кредиты и гарантии для корейских компаний, инвестирующих в развитие проектов на Дальнем Востоке.

«В свою очередь, ФРДВ окажет содействие в структурировании совместных проектов, привлечении в них российских инвесторов, рассмотрит возможность предоставления доступного финансирования», - говорится в сообщении фонда.

The Export-Import Bank of Korea основан в 1976 году. Это крупнейшее кредитное агентство Кореи, предоставляет услуги в области экспортно-импортного финансирования, консультационные услуги по структурированию сделок, направленных на развитие возможностей для бизнеса за рубежом.

Что касается конкретики, то на ВЭФе стало известно, что Южная Корея хочет принять участие в строительстве рыбопромышленного комплекса во Владивостоке. Консорциум в составе компаний Korea Trading & Industries, UNICO Logistics, Korean Seafoods, а также Управления порта Пусан (Busan Port Authority) озвучил намерения инвестировать в проект $130 млн.

Предполагается, что рыбопромышленный комплекс будет построен в районе мыса Назимова в случае победы консорциума инвесторов на открытом конкурсе на право пользования данным имущественным комплексом.

В состав комплекса войдут холодильник на 50 тыс. тонн единовременного хранения, зоны для перевалки, сортировки и инспекции рыбопродукции, рыбоперерабатывающий комплекс по производству филе, фарша, рыбной муки и жира мощностью до 40 тыс. тонн рыбопродукции в год, административные и офисные помещения.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», речь идет об участии южнокорейских инвесторов в проекте создания дальневосточного агрологистического хаба на мысе Назимова. Проект на форуме представила компания «Славтранс-Сервис». По данным российской компании, в него войдут крупнейший на Дальнем Востоке холодильно-складской комплекс мощностью около 70 тыс. тонн и контейнерный терминал с доступом к портовой и железнодорожной инфраструктуре. Первый этап реализации проекта запланирован на 2018-2019 годы.

Впервые об этом проекте было заявлено на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в мае этого года. Информацию представлял глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ. Инвестиции в этот объект будут превышать 10 млрд рублей. Предполагается, что он будет реализован на основе государственно-частного партнерства.

Олег КЛИМЕНКО.