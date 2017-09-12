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Местоположение будущей ВКАД предлагается перенести в сторону Уссурийского залива

12 Сентября 2017, 12:32 | Приморье

В ходе встречи губернатора Приморья с бизнесменами, состоявшейся в преддверии ВЭФ, сразу несколько вопросов было задано по поводу нового Генерального плана Владивостока. Как выяснилось, предприниматели края, в том числе резиденты свободного порта, испытывают недостаток информации о работе над проектом генплана, что порождает у них беспокойство по поводу судьбы своих инвестпроектов.

Один из резидентов свободного порта Владивосток даже попросил губернатора дать гарантию, что зональную функцию предоставленного ему участка и вид разрешенного использования не поменяют после принятия нового Генплана Владивостока, и объект будет благополучно введен в эксплуатацию. Другой участник диалога, представитель «Деловой России» Борис ПОЗДНЯКОВ заметил,  что инвесторы, вкладывающие в проекты СПВ миллионы рублей, оказались «отодвинуты» от работы над новым Генпланом Владивостока.

- Часть вопросов удалось решить в ручном режиме. Но многие инвесторы еще не видели проект генплана и не знают, что их ждет. У нас нет инструмента влияния на процесс подготовки документов территориального планирования, нет возможности донести свою обеспокоенность, - констатировал Поздняков.

Директор Дальневосточного научно-исследовательского института по строительству Владимир СМОТРИКОВСКИЙ отметил, что создание особых режимов ТОР и свободного порта требует новых подходов к формированию генеральных планов.

Но реалии таковы, что конкурсы на подготовку того же генплана выигрывают специалисты из других регионов. Эксперт предложил создать центр по формированию и рассмотрению генеральных планов, куда вошли бы лучшие российские специалисты.

Отвечая на вопросы по поводу генплана, Владимир Миклушевский согласился, что итоговая версия документа обязательно должна учитывать мнение местного архитектурного сообщества, а также жителей Владивостока. По мнению главы региона, задача органов власти в этой ситуации - своевременно реагировать на сигналы от общества.

Ныне действующий Генплан Владивостока был утвержден в 2008 году, а в 2012 году откорректирован с учетом подготовки к проведению саммита АТЭС. После создания Владивостокской агломерации и перераспределения полномочий департамент градостроительства края провел конкурс на разработку проекта внесения изменений в генплан, который выиграл омский Институт территориального планирования «Град».

К теме развития Владивостока Владимир Миклушевский вернулся в ходе пресс-конференции перед ВЭФ. Он рассказал о первых итогах работы российских и японских специалистов над развернутым мастер-планом развития территории.

- У нас были вопросы по логистике. Например, ВКАД (Владивостокская кольцевая автодорога - прим. автора) - достаточно интересный проект, потому что он разгружает город. Но в том виде, в каком он предлагается, он имеет много недостатков. Если вести его по побережью Амурского залива, это убьет морскую акваторию. Решение пока не принято, у специалистов есть еще время подумать, - отметил Владимир Миклушевский. - На мой взгляд, сначала надо «нарисовать» дороги, ведь существующая застройка накладывает определенные ограничения на дорожную сеть. Считаю, что нужно внимательно посмотреть в сторону Уссурийского залива - там есть очень много места для развития города. Обязательно посоветуемся с общественностью, без их мнения делать такие проекты преступно.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

На фото: градоначальник Владивостока Игорь Пушкарев представляет новый проект корейским инвесторам.

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Теги: ВКАД  инфраструктура  Генплан  вэф  транспорт  проекты  строительство 



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