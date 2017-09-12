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3,4 Тб трафика "прокачали" в сети "МегаФон" участники ВЭФ во Владивостоке
3,4 террабайта (Тб) мобильного интернет-трафика передали и скачали в сети «МегаФон» участники третьего Восточного экономического форума, прошедшего 6 - 7 сентября во Владивостоке на острове Русском. Более 80% этого трафика пришлось на сеть 4G+/LTE.
Накануне Восточного экономического форума, ставшего большим событием для деловых кругов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, «МегаФон» подготовил собственную сеть к повышенным нагрузкам. Специалисты компании провели технические работы по повышению надежности работы мобильной связи на основной площадке форума – на острове Русском - и других местах деловых встреч и проживания гостей, а также на маршрутах, связывающих аэропорт Владивостока с островом Русским и центром города. Это позволило обеспечить стабильно высокие скорости передачи данных при большом увеличении числа абонентских устройств, зарегистрированных в сети.
По данным оператора, в ходе Восточного экономического форума его участники передали и скачали в сети «МегаФон» 3,4 Тб данных - объем трафика, эквивалентный 11 000 000 фотографий в Instagram. Это на 30% выше средних объемов дата-трафика, который генерируют абоненты оператора в районе ДВФУ на острове Русский. При этом более 80% всего объема переданных данных пришелся на сеть LTE. Надежная связь и стабильно комфортные скорости обеспечили участникам форума бесперебойный доступ к интернет-ресурсам, а также возможность делиться с друзьями и коллегами фото- и видеоматериалами с полей мероприятия.
Голосовой трафик на территории проведения форума также вырос. За эти два дня его участники проговорили почти 400 000 минут, что соответствует более чем девяти месяцам непрерывного разговора.
«С каждым годом Восточный экономический форум становится все масштабнее, растет количество участников, а, значит, растет и трафик, - отметил директор Приморского регионального отделения «МегаФона» Артем Базыль. – в этом году мобильный трафик более чем на треть превысил прошлогодние показатели, голосовой – более чем в 1,5 раза. Нашей задачей было обеспечить максимальное качество услуг связи, быстрые скорости мобильного интернета на территории проведения форума, вне зависимости от интенсивности эксплуатации сети. И наша сеть в очередной раз доказала готовность к нагрузкам. Это показатель качества работы наших специалистов, которые занимались ее комплексной технической подготовкой накануне ВЭФ и вели усиленный мониторинг каналов связи во время мероприятий форума».
Компания «МегаФон» приняла также активное участие в работе ВЭФ по направлению «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров». Оператор уделяет большое внимание развитию сети связи в Дальневосточном регионе. Услуги связи «МегаФона» доступны более чем для 90% населения Дальнего Востока, в зоне покрытия 4G-сетей проживает более половины жителей региона. В ходе форума «МегаФон» подписал соглашения о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры связи с правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией Приморского края.
Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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