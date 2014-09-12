Собственные инновационные разработки представил "Ростелеком" на ДАЛЬИНФОКОМЕ-2014 во Владивостоке

В рамках крупнейшего дальневосточного IT-Форума ДАЛЬИНФОКОМ-2014 на выставке IT-Expo «Ростелеком» представил врио губернатора Приморского края Владимиру Миклушевскому собственные инновационные разработки.

Вместе с главой Приморья выставочный стенд компании посетили руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров и вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Гостям и участникам форума были презентованы решения в области систем видеонаблюдения и мониторинга, а также примеры их внедрения. Совместно с AT Consulting «Ростелеком» представил проект «Безопасный регион». Проект создан для организации комплексной системы обеспечения безопасности населения в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

Система позволяет вести наблюдение за местами массового скопления людей и призвана решать оперативные задачи благодаря широким возможностям для автоматической видеоаналитики (поведенческая, геометрическая, видеоаналитика зрительных образов и др).

Владимир Миклушевский оценил функциональные возможности и результаты внедрения региональных геоинформационных систем на примере реализации портала Республики Мордовия. Совместная разработка «Ростелекома» и компании «Совзонд» позволяют интегрировать в карту региона данные о сельском и лесном хозяйстве, природопользовании и охране окружающей среды, промышленном производстве, строительстве, геодезии и картографии, транспортном комплексе, дорожном хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и туризме.

Также вриогубернатора Приморского края посетил отдельную зону «Электронных услуг».Здесь во время работы Форума гости и участники могли зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить услуги в электронном виде. Эксперты компании продемонстрировали новейшие решения в области Электронного правительства и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Владимир Миклушевский отметил несомненную пользу от внедрения сети инфоматов: «Необходимо установить такие терминалы там, где они действительно нужны – в аэропорту, на вокзалах, в больницах и других общественных местах», - подчеркнул руководитель края.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории ДФО. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.