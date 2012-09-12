www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.85 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 75.81 р. 10 CNY: 96.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Сельское хозяйство
Распечатать

За счет новых заводов в Приморье планируется удешевить молоко

12 Сентября 2012, 20:24 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 12 сентября, ZRPRESS. Проект компании «Зеленые листья» поддержал ВЭБ и, по мнению председателя совета директоров Виктор МАРЧЕНКО, может в будущем рассчитывать на иностранные инвестиции.

Об этом Виктор Марченко сообщил журналистам на прошедшем в администрации края совещании, где подводились итоги прошедшего саммита АТЭС. «Зеленые листья» построят в Ханкайском районе Приморского края биотехнологический комплекс на единой технологической платформе, который будет включать два крупных бизнеса – производство молока и молочной продукции и глубокую переработку риса. Проекту отводится, по мнению Марченко, крайне короткий для России срок окупаемости.

- Мы сделал ставку на собирание технологий, позволяющих снизить стоимость сырья, у нас она будет ниже рыночной на 6 руб. за литр, - отмечает Виктор Марченко. - Ради этого стоило заниматься поиском технологий, инноваций. Проект находится в стадии активной готовности. Мы рассчитываем уже в следующем году выйти на стройплощадку, идет проектирование, согласование, поиск подрядчиков. На данной стадии мы не ставили цель привлечь иностранных партнеров. Надо, как минимум довести проект до начала строительства, после чего, надеюсь, проявится интерес и со стороны иностранных инвесторов.

Проект агрокомплекса составлен таким образом, что может быть масштабирован в целую сеть, по всей стране.

- Мы считаем, что делать ставку в России только на фермерство или личное подсобное хозяйство не совсем правильно. Нет той накопленной инфраструктуры, опыта, как в других странах. У нас в сельском хозяйстве выражены два звена – личное подсобное хозяйства, плюс немного фермеров и крупные агрохоллдинги. Среднего нет. Вот этот пробел мы и закрываем. В нашем комплексе предполагается создание всего 300 рабочих мест, но мы организуем вокруг около 1000 рабочих мест на правах аутсорсинга. Это выгодно всем, так как мы предоставляем некую базу для глубокой переработки, которой в настоящее время нет ни у фермеров, ни тем более, в личных подсобных хозяйствах, - отметил Марченко.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».

Автор: Надежда Воронцова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru