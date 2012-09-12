За счет новых заводов в Приморье планируется удешевить молоко

ПРИМОРЬЕ, 12 сентября, ZRPRESS. Проект компании «Зеленые листья» поддержал ВЭБ и, по мнению председателя совета директоров Виктор МАРЧЕНКО, может в будущем рассчитывать на иностранные инвестиции.

Об этом Виктор Марченко сообщил журналистам на прошедшем в администрации края совещании, где подводились итоги прошедшего саммита АТЭС. «Зеленые листья» построят в Ханкайском районе Приморского края биотехнологический комплекс на единой технологической платформе, который будет включать два крупных бизнеса – производство молока и молочной продукции и глубокую переработку риса. Проекту отводится, по мнению Марченко, крайне короткий для России срок окупаемости.

- Мы сделал ставку на собирание технологий, позволяющих снизить стоимость сырья, у нас она будет ниже рыночной на 6 руб. за литр, - отмечает Виктор Марченко. - Ради этого стоило заниматься поиском технологий, инноваций. Проект находится в стадии активной готовности. Мы рассчитываем уже в следующем году выйти на стройплощадку, идет проектирование, согласование, поиск подрядчиков. На данной стадии мы не ставили цель привлечь иностранных партнеров. Надо, как минимум довести проект до начала строительства, после чего, надеюсь, проявится интерес и со стороны иностранных инвесторов.

Проект агрокомплекса составлен таким образом, что может быть масштабирован в целую сеть, по всей стране.

- Мы считаем, что делать ставку в России только на фермерство или личное подсобное хозяйство не совсем правильно. Нет той накопленной инфраструктуры, опыта, как в других странах. У нас в сельском хозяйстве выражены два звена – личное подсобное хозяйства, плюс немного фермеров и крупные агрохоллдинги. Среднего нет. Вот этот пробел мы и закрываем. В нашем комплексе предполагается создание всего 300 рабочих мест, но мы организуем вокруг около 1000 рабочих мест на правах аутсорсинга. Это выгодно всем, так как мы предоставляем некую базу для глубокой переработки, которой в настоящее время нет ни у фермеров, ни тем более, в личных подсобных хозяйствах, - отметил Марченко.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».