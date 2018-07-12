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Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
LS Networks поставит металлоконструкции для верфи «Звезда» на $18 млн
Южнокорейская LS Networks Co. поставит 9,9 тыс. тонн металлоконструкций для судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае.
LS Networks выбрана поставщиком в рамках закупки у единственного поставщика. Цена контракта - $18,196 млн. Закупка осуществлена в рамках I очереди строительства ССК «Звезда» для цеха сборки блоков. Договор на данный момент еще не подписан.
Отметим, что LS Networks планирует инвестировать более 596 млн рублей в строительство гостиничного комплекса «Прайд» в ТОР «Большой Камень» в Приморском крае и 1,624 млрд рублей в проект по созданию гольф-площадки в рамках Свободного порта Владивосток.
LS Networks входит в состав одной из крупнейших южнокорейских корпораций LS Group, является специализированной структурой для ведения международной торговли и проектного бизнеса.
Досье «Деловой газеты «Золотой Рог»: Строительство судостроительного комплекса "Звезда" ведется консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Верфь «Звезда» будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ССК "Звезда"
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