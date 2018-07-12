Частота приема алкоголя

Спиртное промаркируют электронными метками

Минпромторг предложил отслеживать оборот алкоголя с помощью RFID-меток, тестирование договорились провести производитель чипов «Микрон» и Beluga Group. Но участники рынка считают существующую ЕГАИС достаточной для контроля мерой.

Как сообщает РБК daily, предложение «рассмотреть преимущества применения RFID-технологий, а также возможность их использования для маркировки алкогольной продукции» содержится в письме министра промышленности и торговли Дениса МАНТУРОВА первому вице-премьеру, министру финансов Антону СИЛУАНОВУ.

Такое предложение Мантуров выносит в рамках «рассмотрения вопросов маркировки алкогольной продукции и дальнейшего развития единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), а также расширения применения систем радиочастотной идентификации».

Метка с чипом

По версии министерства, RFID имеет несколько преимуществ перед другими способами идентификации: такие метки сложно подделать, и их можно считывать быстро и на большом расстоянии. За счет «решения задач по оптимизации логистики» участники рынка получат возможность снизить операционные издержки.

RFID-метки (от англ. Radio Frequency Identification) - это устройства с микрочипами, на которых хранится информация, считать которую можно по беспроводной связи.

Описывается в письме и уже состоявшееся по этому вопросу взаимодействие с участниками рынка. В конце мая, как указывает Мантуров, компания - производитель микроэлектронной продукции ПАО «Микрон» (принадлежит АФК «Система») продемонстрировала Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (РАР; служба подведомственна Минфину) и Союзу производителей алкогольной продукции (СПАП) «программно-аппаратный комплекс для учета алкогольной продукции, выполненный на базе технологии радиочастотной идентификации». «Микрон» договорился провести эксперимент по маркировке с одним из крупнейших производителей алкоголя в России - Beluga Group, проект предполагает маркировку коробок и палет с алкоголем, говорится в письме.

Вопрос маркировки палет и коробов действительно обсуждается «с ведущими производителями микроэлектроники», сообщил РБК представитель РАР. При этом на каждую бутылку, по мнению службы, ставить RFID-метку нельзя: это может привести к существенному подорожанию алкоголя. Стоимость такой метки составит не менее 10 рублей без учета затрат на считыватели. Кроме того, технология не позволяет со 100-процентной гарантией считывать RFID с каждой бутылки в запечатанной коробке. Особенно это касается бутылок, на которых есть металлизированные части, которые мешают считыванию (например, фольга на шампанском). Пока внедрение такой маркировки не должно быть обязательным, заключил представитель РАР.

На вопросы о RFID-маркировке можно будет ответить только после «решения правительства, проведения всех испытаний технологии и оценки их результатов вместе с другими ведомствами и бизнесом», заявил РБК представитель Минпромторга. Представитель Beluga Group от комментариев по поводу эксперимента отказался.

Не лезет в бутылку

В России ежегодно продается около 20 млрд единиц алкогольной продукции, подсчитал директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим ДРОБИЗ. И для учета этой продукции вполне достаточно ЕГАИС, считает он.

Обсуждение отслеживания алкоголя с помощью RFID-технологий продолжается уже много лет, рассказывает председатель правления СПАП Дмитрий ДОБРОВ. По его словам, пока у технологии нет значительных преимуществ перед акцизными или федеральными специальными марками, а цена остается слишком высокой. С этой позицией согласен и один из топ-менеджеров крупного производителя алкогольной продукции. По его словам, это не только обойдется дорого производителям, но и может быть небезопасным: «Воздействие радиационного излучения от RFID-сканеров при их применении никем не изучено». «Учитывая эффективно работающую систему помарочного учета - ЕГАИС, на внедрение которой были потрачены огромные деньги, совершенно непонятно, зачем внедрять еще какую-то дополнительную систему учета», - заявил собеседник РБК.

Внедрение системы ЕГАИС началось еще в 2006 году, когда к ней подключились производители крепкого алкоголя. Но из-за сбоев системы на этапе введения тогда поставка алкоголя в магазины была фактически парализована. Объемы производства упали на 30%, закрылась или перешла на нелегальное положение четверть ликероводочных заводов. Окончательно ЕГАИС заработала и на производствах, и в рознице только в 2016 году. В ЕГАИС все российские магазины должны вести полный электронный учет проданного алкоголя и фиксировать не только закупку у оптового звена, но и розничную продажу покупателю. Проблемы у дистрибьюторов и ритейлеров в 2016 году тоже начались сразу с момента запуска. Всего затраты на внедрение оценивались примерно в 28 млрд руб.

Кто держит марку

В конце 2017 года президент Владимир ПУТИН одобрил решение правительства о введении сплошной маркировки товаров - она должна быть введена до 2024 года. Цель маркировки - «защита рынка от различных подделок и серых схем, а в нашей стране предостаточно и того и другого», - заявлял глава правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его словам, это позволит защитить покупателей от «удорожания товара», а государство - от налоговых потерь для бюджета. Оператором системы на основе государственно-частного партнерства был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% которого принадлежит структурам Алишера УСМАНОВА, 25% - ООО «Элвис+Групп» инвестора Александра ГАЛИЦКОГО, еще 25% - госкорпорации «Ростех».

В апреле 2018 года правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Среди них - табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки. ЦРПТ уже был передан эксперимент по маркировке табака и обуви. Структура ЦРПТ будет получать за услугу прослеживаемости каждой единицы товара около 50 копеек. Исходя из этой цифры, участник табачной отрасли оценил расходы на генерацию кодов примерно в 6–7 млрд рублей в год.

ЦРПТ производит и отслеживает двухмерный код Data Matrix. При этом компания разработала «унифицированную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров, которую легко адаптировать на новые группы товаров», уверяет представитель компании. «Если появится соответствующее распоряжение правительства, мы готовы заниматься маркировкой в любой отрасли», - добавил он.

Для алкогольного рынка возможен сценарий, который сейчас реализуется в молочной отрасли - стыковка системы ветеринарной сертификации «Меркурий» и маркировки ЦРПТ, рассуждает источник, близкий к обсуждению. Компания действительно стала оператором эксперимента по отслеживанию готовой молочной продукции с 1 июля.

На фото: Типичная примета контролирующих нововведений – пустые алкогольные прилавки.

Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток