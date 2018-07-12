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В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
Любой клиент банка может бесплатно сдать в Росбанке свои биометрические данные - фото лица и запись голоса.
Единая биометрическая система («Ключ Ростелеком») - это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Сбор и передача биометрических данных для граждан совершенно бесплатны.
Основные плюсы Единой биометрической системы - это простота и удобство дистанционного получения множества банковских услуг «не выходя из дома». Ее внедрение сделает сначала финансовые услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для людей из отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан. Не менее важный фактор - защищенность всех цифровых операций, так как биометрия на сегодня является одним из самых передовых механизмов защиты от мошенничества.
Для того чтобы начать пользоваться системой, гражданину необходимо стать клиентом банка (прийти в банк, например, для открытия счета), пройдя идентификацию при личном присутствии в одном из банков, уполномоченном принимать и передавать биометрические данные в Единую биометрическую систему, а также зарегистрироваться на портале Госуслуг (в ЕСИА).
Далее клиент сможет удаленно открывать счета / вклады, осуществлять переводы по этим счетам, получать кредиты в банках, которые будут предоставлять данные сервисы с использованием удаленной идентификации. Для этого при получении услуги физическому лицу нужно ввести логин/пароль портала Госуслуг и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. При положительном результате обработки биометрических данных в Единой биометрической системе клиент сможет направить запрос на предоставление доступных сервисов.
«Цифровые технологии сегодня влияют на изменение взаимоотношений между банками и клиентами. Клиенты становятся более требовательными и ожидают от банков все более современных сервисов. Росбанк всегда старается быть в авангарде клиентского сервиса, предлагая им удобные продукты и услуги. Работа с биометрическими данными – еще один способ удовлетворить финансовые потребности наших клиентов, предоставить им самые передовые сервисы и вывести банк на первые позиции в их глазах. Уже сегодня мы предлагаем эту услугу в 61 отделении банка, расположенном в 34 регионах России. Для Росбанка еще одним из цифровых проектов этого года является потребительский кредит наличными, который можно будет получить без бумажного договора и посещения отделения. Технология уже протестирована банком и в ближайшее время станет доступна нашим зарплатным клиентам», - отметил Илья Поляков, председатель правления Росбанка.
61 отделение Росбанка, расположенное в 34 регионах присутствия банка (39 городов по всей России), готово принять и направить биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему. Во Владивостоке сдать биометрические данные можно в отделении Росбанка, расположенном по адресу ул. Уборевича, д. 11, в Артёме по адресу ул. Фрунзе, д.52 и в Находке по адресу ул. Ленинская, д.10.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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