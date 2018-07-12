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"Белуга" хорошо пошла за рубежом

12 Июля 2018, 11:44 | Приморье

Компания «Белуга групп», основным бенефициаром которой является выходец из Приморья Александр МЕЧЕТИН, в ближайшие два-три года рассчитывает довести долю бренда водки Beluga до 10-12% в суперпремиальном сегменте мирового алкогольного рынка. По итогам 2017 года эта доля составила 4,5%.

В годовом отчете компании поясняется, что суперпремиальный сегмент является наиболее стабильно растущим на водочном рынке, за последние годы его среднегодовой прирост в разных странах колеблется от 10% до 15%. Продажи бренда Beluga в 2017 году в этом сегменте выросли более чем на 20%. При этом позиции бренда сильно разнятся в зависимости от региона в мире и канала продаж. Так, в канале Duty Free Beluga является одним из лидеров с долей более 15%, она представлена во всех крупных аэропортах мира.

Кроме того, в 2017 году продажи Beluga в Израиле (входит в топ-5 рынков суперпремиум водки в мире) превысили 20 тыс. декалитров (дал). «Здесь у бренда есть все предпосылки захватить лидерство сегмента уже к 2020 году», - отмечает компания.

Амбиции бренда в Восточной Европе связаны с захватом лидерства в суперпримиальном сегменте в ближайшие два-три года. Это уже произошло в Болгарии, Словакии, Хорватии, Румынии, Латвии, Литве и Эстонии.

Из относительно крупных рынков с продажами 2 тыс. дал и выше в отчете называются Индия (рост продаж в 2017 году на 90%), Грузия, Польша, Румыния и Сербия. «Особенно важен прорыв и намечающая динамика в Польше. Как и во всей Восточной Европе, бренд ставит цель достигнуть лидерства в этой стране в ближайшее время», - отмечается в отчете.

«Белуга групп» является крупнейшим производителем алкогольной продукции в России, а также занимается импортом крепкого алкоголя. Компания управляет шестью заводами, в том числе «Уссурийский бальзам» в Приморском крае и Хабаровским ЛВЗ в Хабаровском крае. Портфель брендов группы включает водку Beluga в сегменте «премиальный плюс», премиальную водку Veda, суб-премиальную «Мягков», водку «Беленькая» в среднем ценовом сегменте, водку «Государев заказ» в бюджетном сегменте и бренди «Золотой резерв». Рыночная доля компании в России составляет 16%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: белуга групп  алкогольный рынок  beluga  экспорт 



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