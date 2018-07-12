"ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна

ООО «ПримКраб» подписало соглашение с компанией «Наутик Рус» о разработке эскизного проекта краболовного судна. Проект должен быть разработан в течение двух месяцев с момента подписания соглашения. После одобрения проекта будет принято решение о детальном проектировании.

«Мы планируем построить суда, отвечающие всем современным требованиям, как в области технического оснащения, так и с точки зрения безопасности и экологических показателей, - прокомментировал генеральный директор ООО «ПримКраб» Александр КИРИЧЕНКО. – Новые мощности позволят максимально эффективно осваивать закрепленные за компанией квоты, а также обеспечить достойные условия труда для экипажей».

Проектирование и строительство краболовных судов «с нуля» ранее не осуществлялось ни в России, ни в мире. До настоящего времени краболовные суда создавались посредством переоборудования судов других типов.

«Специалисты компании в сотрудничестве с исландскими инженерами, имеющими многолетний опыт проектирования рыболовных судов и разработки проектов переоборудования судов под вылов краба, способны создавать уникальные суда, которые могут полностью поменять представление о рыболовном флоте России, - сказал генеральный директор ООО «Наутик Рус» Артем СТРОПИЛОВ. - В концепции нового судна собираются воедино самые современные дизайнерские и инженерные решения, энергоэффективные технологии. При этом особое внимание уделяется повышенной безопасности и комфорту экипажа».

Досье "Золотого Рога": ООО «ПримКраб» образовано в 2017 году как операционная компания для освоения квоты на вылов краба, приобретенной РРПК в ходе аукционов по распределению квот в Приморской подзоне. Объем квот составляет 2,4 тыс. тонн. Компания приобрела и переоборудовала под вылов краба 6 судов, ведущих промысел в настоящее время. ООО «Наутик Рус» - российское проектное бюро из Санкт-Петербурга, специализирующееся на проектировании рыболовных судов. Компания использует современные технологии и способна производить полный цикл разработки проекта, включая эскиз, проектную документацию судна в постройке, рабоче-конструкторскую документацию и техническое сопровождение.